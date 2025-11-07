BursaDEX+
Harga live Klever Finance hari ini adalah 0.695 USD. Lacak informasi harga aktual KFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Klever Finance hari ini adalah 0.695 USD. Lacak informasi harga aktual KFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KFI

Info Harga KFI

Penjelasan KFI

Whitepaper KFI

Situs Web Resmi KFI

Tokenomi KFI

Prakiraan Harga KFI

Riwayat KFI

Panduan Membeli KFI

Konverter KFI ke Mata Uang Fiat

Logo Klever Finance

Harga Klever Finance(KFI)

Harga Live 1 KFI ke USD:

$0.695
-1.39%1D
USD
Grafik Harga Live Klever Finance (KFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:40 (UTC+8)

Informasi Harga Klever Finance (KFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6947
Low 24 Jam
$ 0.7052
High 24 Jam

$ 0.6947
$ 0.7052
$ 206.5141464750186
$ 0.30255480582300115
-0.45%

-1.39%

-10.25%

-10.25%

Harga aktual Klever Finance (KFI) adalah $ 0.695. Selama 24 jam terakhir, KFI diperdagangkan antara low $ 0.6947 dan high $ 0.7052, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKFI adalah $ 206.5141464750186, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.30255480582300115.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KFI telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, -1.39% selama 24 jam, dan -10.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Klever Finance (KFI)

No.4763

$ 0.00
$ 39.57K
$ 14.59M
0.00
21,000,000
10,999,000
0.00%

KLV

Kapitalisasi Pasar Klever Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 39.57K. Suplai beredar KFI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10999000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.59M.

Riwayat Harga Klever Finance (KFI) USD

Pantau perubahan harga Klever Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.009797-1.39%
30 Days$ -0.2041-22.71%
60 Hari$ -0.2518-26.60%
90 Hari$ +0.247+55.13%
Perubahan Harga Klever Finance Hari Ini

Hari ini, KFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.009797 (-1.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Klever Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2041 (-22.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Klever Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KFI terlihat mengalami perubahan $ -0.2518 (-26.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Klever Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.247 (+55.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Klever Finance (KFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Klever Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Klever Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Klever Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Klever Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Klever Finance (USD)

Berapa nilai Klever Finance (KFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Klever Finance (KFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klever Finance.

Cek prediksi harga Klever Finance sekarang!

Tokenomi Klever Finance (KFI)

Memahami tokenomi Klever Finance (KFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KFI sekarang!

Cara membeli Klever Finance (KFI)

Ingin mengetahui cara membeli Klever Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Klever Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KFI ke Mata Uang Lokal

1 Klever Finance(KFI) ke VND
18,288.925
1 Klever Finance(KFI) ke AUD
A$1.0703
1 Klever Finance(KFI) ke GBP
0.5282
1 Klever Finance(KFI) ke EUR
0.5977
1 Klever Finance(KFI) ke USD
$0.695
1 Klever Finance(KFI) ke MYR
RM2.9051
1 Klever Finance(KFI) ke TRY
29.32205
1 Klever Finance(KFI) ke JPY
¥105.64
1 Klever Finance(KFI) ke ARS
ARS$1,008.70215
1 Klever Finance(KFI) ke RUB
56.4618
1 Klever Finance(KFI) ke INR
61.62565
1 Klever Finance(KFI) ke IDR
Rp11,583.3287
1 Klever Finance(KFI) ke PHP
41.0189
1 Klever Finance(KFI) ke EGP
￡E.32.8735
1 Klever Finance(KFI) ke BRL
R$3.71825
1 Klever Finance(KFI) ke CAD
C$0.97995
1 Klever Finance(KFI) ke BDT
84.79695
1 Klever Finance(KFI) ke NGN
999.9938
1 Klever Finance(KFI) ke COP
$2,662.82995
1 Klever Finance(KFI) ke ZAR
R.12.07215
1 Klever Finance(KFI) ke UAH
29.2317
1 Klever Finance(KFI) ke TZS
T.Sh.1,707.615
1 Klever Finance(KFI) ke VES
Bs157.765
1 Klever Finance(KFI) ke CLP
$655.385
1 Klever Finance(KFI) ke PKR
Rs196.4348
1 Klever Finance(KFI) ke KZT
365.59085
1 Klever Finance(KFI) ke THB
฿22.518
1 Klever Finance(KFI) ke TWD
NT$21.53805
1 Klever Finance(KFI) ke AED
د.إ2.55065
1 Klever Finance(KFI) ke CHF
Fr0.556
1 Klever Finance(KFI) ke HKD
HK$5.40015
1 Klever Finance(KFI) ke AMD
֏265.768
1 Klever Finance(KFI) ke MAD
.د.م6.4635
1 Klever Finance(KFI) ke MXN
$12.90615
1 Klever Finance(KFI) ke SAR
ريال2.60625
1 Klever Finance(KFI) ke ETB
Br106.95355
1 Klever Finance(KFI) ke KES
KSh89.7662
1 Klever Finance(KFI) ke JOD
د.أ0.492755
1 Klever Finance(KFI) ke PLN
2.55065
1 Klever Finance(KFI) ke RON
лв3.058
1 Klever Finance(KFI) ke SEK
kr6.65115
1 Klever Finance(KFI) ke BGN
лв1.17455
1 Klever Finance(KFI) ke HUF
Ft232.35935
1 Klever Finance(KFI) ke CZK
14.6367
1 Klever Finance(KFI) ke KWD
د.ك0.21267
1 Klever Finance(KFI) ke ILS
2.27265
1 Klever Finance(KFI) ke BOB
Bs4.7955
1 Klever Finance(KFI) ke AZN
1.1815
1 Klever Finance(KFI) ke TJS
SM6.4079
1 Klever Finance(KFI) ke GEL
1.88345
1 Klever Finance(KFI) ke AOA
Kz637.03005
1 Klever Finance(KFI) ke BHD
.د.ب0.26132
1 Klever Finance(KFI) ke BMD
$0.695
1 Klever Finance(KFI) ke DKK
kr4.4897
1 Klever Finance(KFI) ke HNL
L18.3063
1 Klever Finance(KFI) ke MUR
31.97
1 Klever Finance(KFI) ke NAD
$12.07215
1 Klever Finance(KFI) ke NOK
kr7.08205
1 Klever Finance(KFI) ke NZD
$1.23015
1 Klever Finance(KFI) ke PAB
B/.0.695
1 Klever Finance(KFI) ke PGK
K2.919
1 Klever Finance(KFI) ke QAR
ر.ق2.5298
1 Klever Finance(KFI) ke RSD
дин.70.52165
1 Klever Finance(KFI) ke UZS
soʻm8,373.49205
1 Klever Finance(KFI) ke ALL
L58.27575
1 Klever Finance(KFI) ke ANG
ƒ1.24405
1 Klever Finance(KFI) ke AWG
ƒ1.251
1 Klever Finance(KFI) ke BBD
$1.39
1 Klever Finance(KFI) ke BAM
KM1.17455
1 Klever Finance(KFI) ke BIF
Fr2,049.555
1 Klever Finance(KFI) ke BND
$0.9035
1 Klever Finance(KFI) ke BSD
$0.695
1 Klever Finance(KFI) ke JMD
$111.44325
1 Klever Finance(KFI) ke KHR
2,791.1617
1 Klever Finance(KFI) ke KMF
Fr291.9
1 Klever Finance(KFI) ke LAK
15,108.69535
1 Klever Finance(KFI) ke LKR
රු211.88465
1 Klever Finance(KFI) ke MDL
L11.815
1 Klever Finance(KFI) ke MGA
Ar3,130.6275
1 Klever Finance(KFI) ke MOP
P5.56
1 Klever Finance(KFI) ke MVR
10.703
1 Klever Finance(KFI) ke MWK
MK1,206.59645
1 Klever Finance(KFI) ke MZN
MT44.44525
1 Klever Finance(KFI) ke NPR
रु98.4815
1 Klever Finance(KFI) ke PYG
4,928.94
1 Klever Finance(KFI) ke RWF
Fr1,008.445
1 Klever Finance(KFI) ke SBD
$5.71985
1 Klever Finance(KFI) ke SCR
10.45975
1 Klever Finance(KFI) ke SRD
$26.7575
1 Klever Finance(KFI) ke SVC
$6.0743
1 Klever Finance(KFI) ke SZL
L12.0652
1 Klever Finance(KFI) ke TMT
m2.4325
1 Klever Finance(KFI) ke TND
د.ت2.056505
1 Klever Finance(KFI) ke TTD
$4.70515
1 Klever Finance(KFI) ke UGX
Sh2,429.72
1 Klever Finance(KFI) ke XAF
Fr394.065
1 Klever Finance(KFI) ke XCD
$1.8765
1 Klever Finance(KFI) ke XOF
Fr394.065
1 Klever Finance(KFI) ke XPF
Fr71.585
1 Klever Finance(KFI) ke BWP
P9.34775
1 Klever Finance(KFI) ke BZD
$1.39695
1 Klever Finance(KFI) ke CVE
$66.6088
1 Klever Finance(KFI) ke DJF
Fr123.015
1 Klever Finance(KFI) ke DOP
$44.69545
1 Klever Finance(KFI) ke DZD
د.ج90.7392
1 Klever Finance(KFI) ke FJD
$1.5846
1 Klever Finance(KFI) ke GNF
Fr6,043.025
1 Klever Finance(KFI) ke GTQ
Q5.3237
1 Klever Finance(KFI) ke GYD
$145.3662
1 Klever Finance(KFI) ke ISK
kr87.57

Sumber Daya Klever Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Klever Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Klever Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Klever Finance

Berapa nilai Klever Finance (KFI) hari ini?
Harga live KFI dalam USD adalah 0.695 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KFI ke USD saat ini?
Harga KFI ke USD saat ini adalah $ 0.695. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Klever Finance?
Kapitalisasi pasar KFI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KFI?
Suplai beredar KFI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KFI?
KFI mencapai harga ATH sebesar 206.5141464750186 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KFI?
KFI mencapai harga ATL 0.30255480582300115 USD.
Berapa volume perdagangan KFI?
Volume perdagangan 24 jam live KFI adalah $ 39.57K USD.
Akankah harga KFI naik lebih tinggi tahun ini?
KFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 KFI = 0.695 USD

