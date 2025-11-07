Apa yang dimaksud dengan Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Klever Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Klever Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Klever Finance (USD)

Berapa nilai Klever Finance (KFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Klever Finance (KFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klever Finance.

Cek prediksi harga Klever Finance sekarang!

Tokenomi Klever Finance (KFI)

Memahami tokenomi Klever Finance (KFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KFI sekarang!

Cara membeli Klever Finance (KFI)

Ingin mengetahui cara membeli Klever Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Klever Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Klever Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Klever Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Klever Finance Berapa nilai Klever Finance (KFI) hari ini? Harga live KFI dalam USD adalah 0.695 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KFI ke USD saat ini? $ 0.695 . Cobalah Harga KFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Klever Finance? Kapitalisasi pasar KFI adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KFI? Suplai beredar KFI adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KFI? KFI mencapai harga ATH sebesar 206.5141464750186 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KFI? KFI mencapai harga ATL 0.30255480582300115 USD . Berapa volume perdagangan KFI? Volume perdagangan 24 jam live KFI adalah $ 39.57K USD . Akankah harga KFI naik lebih tinggi tahun ini? KFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

