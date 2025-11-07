Apa yang dimaksud dengan Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima's core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kima Network Berapa nilai Kima Network (KIMA) hari ini? Harga live KIMA dalam USD adalah 0.04521 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KIMA ke USD saat ini? $ 0.04521 . Cobalah Harga KIMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kima Network? Kapitalisasi pasar KIMA adalah $ 2.96M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KIMA? Suplai beredar KIMA adalah 65.49M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KIMA? KIMA mencapai harga ATH sebesar 1.095506932178614 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KIMA? KIMA mencapai harga ATL 0.038331570338310486 USD . Berapa volume perdagangan KIMA? Volume perdagangan 24 jam live KIMA adalah $ 125.93K USD . Akankah harga KIMA naik lebih tinggi tahun ini? KIMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

