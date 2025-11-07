BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Kima Network hari ini adalah 0.04521 USD. Lacak informasi harga aktual KIMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIMA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Kima Network hari ini adalah 0.04521 USD. Lacak informasi harga aktual KIMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KIMA

Info Harga KIMA

Penjelasan KIMA

Whitepaper KIMA

Situs Web Resmi KIMA

Tokenomi KIMA

Prakiraan Harga KIMA

Riwayat KIMA

Panduan Membeli KIMA

Konverter KIMA ke Mata Uang Fiat

Spot KIMA

Futures USDT-M KIMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Kima Network

Harga Kima Network(KIMA)

Harga Live 1 KIMA ke USD:

$0.0452
$0.0452$0.0452
-1.58%1D
USD
Grafik Harga Live Kima Network (KIMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:43 (UTC+8)

Informasi Harga Kima Network (KIMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04427
$ 0.04427$ 0.04427
Low 24 Jam
$ 0.05598
$ 0.05598$ 0.05598
High 24 Jam

$ 0.04427
$ 0.04427$ 0.04427

$ 0.05598
$ 0.05598$ 0.05598

$ 1.095506932178614
$ 1.095506932178614$ 1.095506932178614

$ 0.038331570338310486
$ 0.038331570338310486$ 0.038331570338310486

-1.87%

-1.58%

-14.46%

-14.46%

Harga aktual Kima Network (KIMA) adalah $ 0.04521. Selama 24 jam terakhir, KIMA diperdagangkan antara low $ 0.04427 dan high $ 0.05598, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKIMA adalah $ 1.095506932178614, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.038331570338310486.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KIMA telah berubah sebesar -1.87% selama 1 jam terakhir, -1.58% selama 24 jam, dan -14.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kima Network (KIMA)

No.1543

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 125.93K
$ 125.93K$ 125.93K

$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M

65.49M
65.49M 65.49M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

31.18%

ARB

Kapitalisasi Pasar Kima Network saat ini adalah $ 2.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 125.93K. Suplai beredar KIMA adalah 65.49M, dan total suplainya sebesar 210000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.49M.

Riwayat Harga Kima Network (KIMA) USD

Pantau perubahan harga Kima Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007256-1.58%
30 Days$ -0.01116-19.80%
60 Hari$ -0.02104-31.76%
90 Hari$ -0.05771-56.08%
Perubahan Harga Kima Network Hari Ini

Hari ini, KIMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0007256 (-1.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kima Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01116 (-19.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kima Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KIMA terlihat mengalami perubahan $ -0.02104 (-31.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kima Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05771 (-56.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kima Network (KIMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kima Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kima Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KIMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kima Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kima Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kima Network (USD)

Berapa nilai Kima Network (KIMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kima Network (KIMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kima Network.

Cek prediksi harga Kima Network sekarang!

Tokenomi Kima Network (KIMA)

Memahami tokenomi Kima Network (KIMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIMA sekarang!

Cara membeli Kima Network (KIMA)

Ingin mengetahui cara membeli Kima Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kima Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KIMA ke Mata Uang Lokal

1 Kima Network(KIMA) ke VND
1,189.70115
1 Kima Network(KIMA) ke AUD
A$0.0696234
1 Kima Network(KIMA) ke GBP
0.0343596
1 Kima Network(KIMA) ke EUR
0.0388806
1 Kima Network(KIMA) ke USD
$0.04521
1 Kima Network(KIMA) ke MYR
RM0.1885257
1 Kima Network(KIMA) ke TRY
1.907862
1 Kima Network(KIMA) ke JPY
¥6.91713
1 Kima Network(KIMA) ke ARS
ARS$65.6164377
1 Kima Network(KIMA) ke RUB
3.6733125
1 Kima Network(KIMA) ke INR
4.0087707
1 Kima Network(KIMA) ke IDR
Rp753.4996986
1 Kima Network(KIMA) ke PHP
2.6682942
1 Kima Network(KIMA) ke EGP
￡E.2.1379809
1 Kima Network(KIMA) ke BRL
R$0.2418735
1 Kima Network(KIMA) ke CAD
C$0.0637461
1 Kima Network(KIMA) ke BDT
5.5160721
1 Kima Network(KIMA) ke NGN
65.0499564
1 Kima Network(KIMA) ke COP
$173.2180461
1 Kima Network(KIMA) ke ZAR
R.0.7852977
1 Kima Network(KIMA) ke UAH
1.9015326
1 Kima Network(KIMA) ke TZS
T.Sh.111.08097
1 Kima Network(KIMA) ke VES
Bs10.26267
1 Kima Network(KIMA) ke CLP
$42.63303
1 Kima Network(KIMA) ke PKR
Rs12.7781544
1 Kima Network(KIMA) ke KZT
23.7818163
1 Kima Network(KIMA) ke THB
฿1.4638998
1 Kima Network(KIMA) ke TWD
NT$1.4006058
1 Kima Network(KIMA) ke AED
د.إ0.1659207
1 Kima Network(KIMA) ke CHF
Fr0.036168
1 Kima Network(KIMA) ke HKD
HK$0.3512817
1 Kima Network(KIMA) ke AMD
֏17.288304
1 Kima Network(KIMA) ke MAD
.د.م0.420453
1 Kima Network(KIMA) ke MXN
$0.8400018
1 Kima Network(KIMA) ke SAR
ريال0.1695375
1 Kima Network(KIMA) ke ETB
Br6.9573669
1 Kima Network(KIMA) ke KES
KSh5.8384194
1 Kima Network(KIMA) ke JOD
د.أ0.03205389
1 Kima Network(KIMA) ke PLN
0.1663728
1 Kima Network(KIMA) ke RON
лв0.198924
1 Kima Network(KIMA) ke SEK
kr0.4326597
1 Kima Network(KIMA) ke BGN
лв0.0764049
1 Kima Network(KIMA) ke HUF
Ft15.1354038
1 Kima Network(KIMA) ke CZK
0.9534789
1 Kima Network(KIMA) ke KWD
د.ك0.01383426
1 Kima Network(KIMA) ke ILS
0.1478367
1 Kima Network(KIMA) ke BOB
Bs0.311949
1 Kima Network(KIMA) ke AZN
0.076857
1 Kima Network(KIMA) ke TJS
SM0.4168362
1 Kima Network(KIMA) ke GEL
0.1225191
1 Kima Network(KIMA) ke AOA
Kz41.4390339
1 Kima Network(KIMA) ke BHD
.د.ب0.01704417
1 Kima Network(KIMA) ke BMD
$0.04521
1 Kima Network(KIMA) ke DKK
kr0.2925087
1 Kima Network(KIMA) ke HNL
L1.1908314
1 Kima Network(KIMA) ke MUR
2.0769474
1 Kima Network(KIMA) ke NAD
$0.7852977
1 Kima Network(KIMA) ke NOK
kr0.4606899
1 Kima Network(KIMA) ke NZD
$0.0800217
1 Kima Network(KIMA) ke PAB
B/.0.04521
1 Kima Network(KIMA) ke PGK
K0.189882
1 Kima Network(KIMA) ke QAR
ر.ق0.1645644
1 Kima Network(KIMA) ke RSD
дин.4.5919797
1 Kima Network(KIMA) ke UZS
soʻm544.6986699
1 Kima Network(KIMA) ke ALL
L3.7908585
1 Kima Network(KIMA) ke ANG
ƒ0.0809259
1 Kima Network(KIMA) ke AWG
ƒ0.081378
1 Kima Network(KIMA) ke BBD
$0.09042
1 Kima Network(KIMA) ke BAM
KM0.0764049
1 Kima Network(KIMA) ke BIF
Fr133.32429
1 Kima Network(KIMA) ke BND
$0.058773
1 Kima Network(KIMA) ke BSD
$0.04521
1 Kima Network(KIMA) ke JMD
$7.2494235
1 Kima Network(KIMA) ke KHR
181.5660726
1 Kima Network(KIMA) ke KMF
Fr18.9882
1 Kima Network(KIMA) ke LAK
982.8260673
1 Kima Network(KIMA) ke LKR
රු13.7831727
1 Kima Network(KIMA) ke MDL
L0.76857
1 Kima Network(KIMA) ke MGA
Ar203.648445
1 Kima Network(KIMA) ke MOP
P0.36168
1 Kima Network(KIMA) ke MVR
0.696234
1 Kima Network(KIMA) ke MWK
MK78.4895331
1 Kima Network(KIMA) ke MZN
MT2.8911795
1 Kima Network(KIMA) ke NPR
रु6.406257
1 Kima Network(KIMA) ke PYG
320.62932
1 Kima Network(KIMA) ke RWF
Fr65.59971
1 Kima Network(KIMA) ke SBD
$0.3720783
1 Kima Network(KIMA) ke SCR
0.63294
1 Kima Network(KIMA) ke SRD
$1.740585
1 Kima Network(KIMA) ke SVC
$0.3951354
1 Kima Network(KIMA) ke SZL
L0.7848456
1 Kima Network(KIMA) ke TMT
m0.158235
1 Kima Network(KIMA) ke TND
د.ت0.13377639
1 Kima Network(KIMA) ke TTD
$0.3060717
1 Kima Network(KIMA) ke UGX
Sh158.05416
1 Kima Network(KIMA) ke XAF
Fr25.67928
1 Kima Network(KIMA) ke XCD
$0.122067
1 Kima Network(KIMA) ke XOF
Fr25.67928
1 Kima Network(KIMA) ke XPF
Fr4.65663
1 Kima Network(KIMA) ke BWP
P0.6080745
1 Kima Network(KIMA) ke BZD
$0.0908721
1 Kima Network(KIMA) ke CVE
$4.3329264
1 Kima Network(KIMA) ke DJF
Fr8.00217
1 Kima Network(KIMA) ke DOP
$2.9074551
1 Kima Network(KIMA) ke DZD
د.ج5.8990008
1 Kima Network(KIMA) ke FJD
$0.1030788
1 Kima Network(KIMA) ke GNF
Fr393.10095
1 Kima Network(KIMA) ke GTQ
Q0.3463086
1 Kima Network(KIMA) ke GYD
$9.4561236
1 Kima Network(KIMA) ke ISK
kr5.69646

Sumber Daya Kima Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kima Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kima Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kima Network

Berapa nilai Kima Network (KIMA) hari ini?
Harga live KIMA dalam USD adalah 0.04521 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KIMA ke USD saat ini?
Harga KIMA ke USD saat ini adalah $ 0.04521. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kima Network?
Kapitalisasi pasar KIMA adalah $ 2.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KIMA?
Suplai beredar KIMA adalah 65.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KIMA?
KIMA mencapai harga ATH sebesar 1.095506932178614 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KIMA?
KIMA mencapai harga ATL 0.038331570338310486 USD.
Berapa volume perdagangan KIMA?
Volume perdagangan 24 jam live KIMA adalah $ 125.93K USD.
Akankah harga KIMA naik lebih tinggi tahun ini?
KIMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kima Network (KIMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KIMA ke USD

Jumlah

KIMA
KIMA
USD
USD

1 KIMA = 0.04521 USD

Perdagangkan KIMA

KIMA/USDT
$0.0452
$0.0452$0.0452
-1.58%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,174.25
$101,174.25$101,174.25

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.61
$3,302.61$3,302.61

+0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.44
$155.44$155.44

-0.30%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0049
$1.0049$1.0049

+17.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,174.25
$101,174.25$101,174.25

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.61
$3,302.61$3,302.61

+0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2030
$2.2030$2.2030

-1.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.44
$155.44$155.44

-0.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0029
$1.0029$1.0029

-1.29%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0835
$0.0835$0.0835

+67.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012526
$0.012526$0.012526

+1,152.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.426
$4.426$4.426

+342.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009173
$0.009173$0.009173

+329.85%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0835
$0.0835$0.0835

+67.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001751
$0.00001751$0.00001751

+62.58%