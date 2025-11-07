Apa yang dimaksud dengan KLK Foundation (KLK)

Yayasan KLK bertujuan untuk mendefinisikan kembali keuangan terdesentralisasi dan manajemen aset digital, yang menargetkan investor institusional, perusahaan, dan individu yang tertarik pada pembayaran lintas batas yang lancar, penyimpanan aset virtual yang aman, dan layanan keuangan inovatif di seluruh ekosistem Web 3.0.

Tokenomi KLK Foundation (KLK)

Memahami tokenomi KLK Foundation (KLK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KLK sekarang!

Sumber Daya KLK Foundation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KLK Foundation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KLK Foundation Berapa nilai KLK Foundation (KLK) hari ini? Harga live KLK dalam USD adalah 0.4436 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KLK ke USD saat ini? $ 0.4436 . Cobalah Harga KLK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KLK Foundation? Kapitalisasi pasar KLK adalah $ 44.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KLK? Suplai beredar KLK adalah 100.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KLK? KLK mencapai harga ATH sebesar 0.631953236889443 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KLK? KLK mencapai harga ATL 0.35187983578947896 USD . Berapa volume perdagangan KLK? Volume perdagangan 24 jam live KLK adalah $ 420.14K USD . Akankah harga KLK naik lebih tinggi tahun ini? KLK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KLK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

