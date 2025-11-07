BursaDEX+
Harga live KLK Foundation hari ini adalah 0.4436 USD. Lacak informasi harga aktual KLK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KLK dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo KLK Foundation

Harga KLK Foundation(KLK)

Harga Live 1 KLK ke USD:

$0.4432
-0.44%1D
USD
Grafik Harga Live KLK Foundation (KLK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:43:21 (UTC+8)

Informasi Harga KLK Foundation (KLK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4341
Low 24 Jam
$ 0.4519
High 24 Jam

$ 0.4341
$ 0.4519
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
+0.81%

-0.44%

-4.69%

-4.69%

Harga aktual KLK Foundation (KLK) adalah $ 0.4436. Selama 24 jam terakhir, KLK diperdagangkan antara low $ 0.4341 dan high $ 0.4519, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKLK adalah $ 0.631953236889443, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.35187983578947896.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KLK telah berubah sebesar +0.81% selama 1 jam terakhir, -0.44% selama 24 jam, dan -4.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KLK Foundation (KLK)

No.508

$ 44.36M
$ 420.14K
$ 443.60M
100.00M
1,000,000,000
100,000,000
10.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar KLK Foundation saat ini adalah $ 44.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 420.14K. Suplai beredar KLK adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 443.60M.

Riwayat Harga KLK Foundation (KLK) USD

Pantau perubahan harga KLK Foundation untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001959-0.44%
30 Days$ -0.0319-6.71%
60 Hari$ -0.0359-7.49%
90 Hari$ -0.0432-8.88%
Perubahan Harga KLK Foundation Hari Ini

Hari ini, KLK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001959 (-0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KLK Foundation 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0319 (-6.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KLK Foundation 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KLK terlihat mengalami perubahan $ -0.0359 (-7.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KLK Foundation 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0432 (-8.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KLK Foundation (KLK)?

Lihat halaman Riwayat Harga KLK Foundation sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KLK Foundation (KLK)

Yayasan KLK bertujuan untuk mendefinisikan kembali keuangan terdesentralisasi dan manajemen aset digital, yang menargetkan investor institusional, perusahaan, dan individu yang tertarik pada pembayaran lintas batas yang lancar, penyimpanan aset virtual yang aman, dan layanan keuangan inovatif di seluruh ekosistem Web 3.0.

KLK Foundation tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KLK Foundation Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KLK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KLK Foundation di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KLK Foundation dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KLK Foundation (USD)

Berapa nilai KLK Foundation (KLK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KLK Foundation (KLK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KLK Foundation.

Cek prediksi harga KLK Foundation sekarang!

Tokenomi KLK Foundation (KLK)

Memahami tokenomi KLK Foundation (KLK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KLK sekarang!

Cara membeli KLK Foundation (KLK)

Ingin mengetahui cara membeli KLK Foundation? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KLK Foundation di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KLK ke Mata Uang Lokal

1 KLK Foundation(KLK) ke VND
11,673.334
1 KLK Foundation(KLK) ke AUD
A$0.683144
1 KLK Foundation(KLK) ke GBP
0.337136
1 KLK Foundation(KLK) ke EUR
0.381496
1 KLK Foundation(KLK) ke USD
$0.4436
1 KLK Foundation(KLK) ke MYR
RM1.854248
1 KLK Foundation(KLK) ke TRY
18.715484
1 KLK Foundation(KLK) ke JPY
¥67.4272
1 KLK Foundation(KLK) ke ARS
ARS$643.827732
1 KLK Foundation(KLK) ke RUB
36.038064
1 KLK Foundation(KLK) ke INR
39.334012
1 KLK Foundation(KLK) ke IDR
Rp7,393.330376
1 KLK Foundation(KLK) ke PHP
26.154656
1 KLK Foundation(KLK) ke EGP
￡E.20.98228
1 KLK Foundation(KLK) ke BRL
R$2.37326
1 KLK Foundation(KLK) ke CAD
C$0.625476
1 KLK Foundation(KLK) ke BDT
54.123636
1 KLK Foundation(KLK) ke NGN
638.269424
1 KLK Foundation(KLK) ke COP
$1,699.613476
1 KLK Foundation(KLK) ke ZAR
R.7.709768
1 KLK Foundation(KLK) ke UAH
18.657816
1 KLK Foundation(KLK) ke TZS
T.Sh.1,089.9252
1 KLK Foundation(KLK) ke VES
Bs100.6972
1 KLK Foundation(KLK) ke CLP
$418.3148
1 KLK Foundation(KLK) ke PKR
Rs125.379104
1 KLK Foundation(KLK) ke KZT
233.346908
1 KLK Foundation(KLK) ke THB
฿14.363768
1 KLK Foundation(KLK) ke TWD
NT$13.747164
1 KLK Foundation(KLK) ke AED
د.إ1.628012
1 KLK Foundation(KLK) ke CHF
Fr0.35488
1 KLK Foundation(KLK) ke HKD
HK$3.446772
1 KLK Foundation(KLK) ke AMD
֏169.63264
1 KLK Foundation(KLK) ke MAD
.د.م4.12548
1 KLK Foundation(KLK) ke MXN
$8.237652
1 KLK Foundation(KLK) ke SAR
ريال1.6635
1 KLK Foundation(KLK) ke ETB
Br68.265604
1 KLK Foundation(KLK) ke KES
KSh57.286504
1 KLK Foundation(KLK) ke JOD
د.أ0.3145124
1 KLK Foundation(KLK) ke PLN
1.632448
1 KLK Foundation(KLK) ke RON
лв1.95184
1 KLK Foundation(KLK) ke SEK
kr4.245252
1 KLK Foundation(KLK) ke BGN
лв0.749684
1 KLK Foundation(KLK) ke HUF
Ft148.410816
1 KLK Foundation(KLK) ke CZK
9.351088
1 KLK Foundation(KLK) ke KWD
د.ك0.1357416
1 KLK Foundation(KLK) ke ILS
1.450572
1 KLK Foundation(KLK) ke BOB
Bs3.06084
1 KLK Foundation(KLK) ke AZN
0.75412
1 KLK Foundation(KLK) ke TJS
SM4.089992
1 KLK Foundation(KLK) ke GEL
1.202156
1 KLK Foundation(KLK) ke AOA
Kz406.599324
1 KLK Foundation(KLK) ke BHD
.د.ب0.1667936
1 KLK Foundation(KLK) ke BMD
$0.4436
1 KLK Foundation(KLK) ke DKK
kr2.870092
1 KLK Foundation(KLK) ke HNL
L11.684424
1 KLK Foundation(KLK) ke MUR
20.392292
1 KLK Foundation(KLK) ke NAD
$7.705332
1 KLK Foundation(KLK) ke NOK
kr4.52472
1 KLK Foundation(KLK) ke NZD
$0.785172
1 KLK Foundation(KLK) ke PAB
B/.0.4436
1 KLK Foundation(KLK) ke PGK
K1.86312
1 KLK Foundation(KLK) ke QAR
ر.ق1.614704
1 KLK Foundation(KLK) ke RSD
дин.45.052016
1 KLK Foundation(KLK) ke UZS
soʻm5,344.577084
1 KLK Foundation(KLK) ke ALL
L37.19586
1 KLK Foundation(KLK) ke ANG
ƒ0.794044
1 KLK Foundation(KLK) ke AWG
ƒ0.79848
1 KLK Foundation(KLK) ke BBD
$0.8872
1 KLK Foundation(KLK) ke BAM
KM0.749684
1 KLK Foundation(KLK) ke BIF
Fr1,308.1764
1 KLK Foundation(KLK) ke BND
$0.57668
1 KLK Foundation(KLK) ke BSD
$0.4436
1 KLK Foundation(KLK) ke JMD
$71.13126
1 KLK Foundation(KLK) ke KHR
1,781.524216
1 KLK Foundation(KLK) ke KMF
Fr186.312
1 KLK Foundation(KLK) ke LAK
9,643.478068
1 KLK Foundation(KLK) ke LKR
රු135.240332
1 KLK Foundation(KLK) ke MDL
L7.5412
1 KLK Foundation(KLK) ke MGA
Ar1,998.1962
1 KLK Foundation(KLK) ke MOP
P3.5488
1 KLK Foundation(KLK) ke MVR
6.83144
1 KLK Foundation(KLK) ke MWK
MK770.138396
1 KLK Foundation(KLK) ke MZN
MT28.36822
1 KLK Foundation(KLK) ke NPR
रु62.85812
1 KLK Foundation(KLK) ke PYG
3,146.0112
1 KLK Foundation(KLK) ke RWF
Fr643.6636
1 KLK Foundation(KLK) ke SBD
$3.650828
1 KLK Foundation(KLK) ke SCR
6.401148
1 KLK Foundation(KLK) ke SRD
$17.0786
1 KLK Foundation(KLK) ke SVC
$3.877064
1 KLK Foundation(KLK) ke SZL
L7.700896
1 KLK Foundation(KLK) ke TMT
m1.5526
1 KLK Foundation(KLK) ke TND
د.ت1.3126124
1 KLK Foundation(KLK) ke TTD
$3.003172
1 KLK Foundation(KLK) ke UGX
Sh1,550.8256
1 KLK Foundation(KLK) ke XAF
Fr251.9648
1 KLK Foundation(KLK) ke XCD
$1.19772
1 KLK Foundation(KLK) ke XOF
Fr251.9648
1 KLK Foundation(KLK) ke XPF
Fr45.6908
1 KLK Foundation(KLK) ke BWP
P5.96642
1 KLK Foundation(KLK) ke BZD
$0.891636
1 KLK Foundation(KLK) ke CVE
$42.514624
1 KLK Foundation(KLK) ke DJF
Fr78.5172
1 KLK Foundation(KLK) ke DOP
$28.527916
1 KLK Foundation(KLK) ke DZD
د.ج57.925288
1 KLK Foundation(KLK) ke FJD
$1.011408
1 KLK Foundation(KLK) ke GNF
Fr3,857.102
1 KLK Foundation(KLK) ke GTQ
Q3.397976
1 KLK Foundation(KLK) ke GYD
$92.783376
1 KLK Foundation(KLK) ke ISK
kr55.8936

Sumber Daya KLK Foundation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KLK Foundation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KLK Foundation
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KLK Foundation

Berapa nilai KLK Foundation (KLK) hari ini?
Harga live KLK dalam USD adalah 0.4436 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KLK ke USD saat ini?
Harga KLK ke USD saat ini adalah $ 0.4436. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KLK Foundation?
Kapitalisasi pasar KLK adalah $ 44.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KLK?
Suplai beredar KLK adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KLK?
KLK mencapai harga ATH sebesar 0.631953236889443 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KLK?
KLK mencapai harga ATL 0.35187983578947896 USD.
Berapa volume perdagangan KLK?
Volume perdagangan 24 jam live KLK adalah $ 420.14K USD.
Akankah harga KLK naik lebih tinggi tahun ini?
KLK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KLK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting KLK Foundation (KLK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

