Apa yang dimaksud dengan Klever (KLV)

Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users. Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users.

Klever tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Klever Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KLV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Klever di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Klever dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Klever (USD)

Berapa nilai Klever (KLV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Klever (KLV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klever.

Cek prediksi harga Klever sekarang!

Tokenomi Klever (KLV)

Memahami tokenomi Klever (KLV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KLV sekarang!

Cara membeli Klever (KLV)

Ingin mengetahui cara membeli Klever? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Klever di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KLV ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Klever

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Klever, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Klever Berapa nilai Klever (KLV) hari ini? Harga live KLV dalam USD adalah 0.001864 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KLV ke USD saat ini? $ 0.001864 . Cobalah Harga KLV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Klever? Kapitalisasi pasar KLV adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KLV? Suplai beredar KLV adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KLV? KLV mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KLV? KLV mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan KLV? Volume perdagangan 24 jam live KLV adalah $ 117.12K USD . Akankah harga KLV naik lebih tinggi tahun ini? KLV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KLV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Klever (KLV)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi