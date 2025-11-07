BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live K9 Finance DAO hari ini adalah 0.000001364 USD. Lacak informasi harga aktual KNINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KNINE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live K9 Finance DAO hari ini adalah 0.000001364 USD. Lacak informasi harga aktual KNINE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KNINE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KNINE

Info Harga KNINE

Penjelasan KNINE

Whitepaper KNINE

Situs Web Resmi KNINE

Tokenomi KNINE

Prakiraan Harga KNINE

Riwayat KNINE

Panduan Membeli KNINE

Konverter KNINE ke Mata Uang Fiat

Spot KNINE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo K9 Finance DAO

Harga K9 Finance DAO(KNINE)

Harga Live 1 KNINE ke USD:

$0.000001364
$0.000001364$0.000001364
+1.03%1D
USD
Grafik Harga Live K9 Finance DAO (KNINE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:43:43 (UTC+8)

Informasi Harga K9 Finance DAO (KNINE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001341
$ 0.000001341$ 0.000001341
Low 24 Jam
$ 0.000001426
$ 0.000001426$ 0.000001426
High 24 Jam

$ 0.000001341
$ 0.000001341$ 0.000001341

$ 0.000001426
$ 0.000001426$ 0.000001426

$ 0.000354285884683723
$ 0.000354285884683723$ 0.000354285884683723

$ 0.000001276822494224
$ 0.000001276822494224$ 0.000001276822494224

+0.07%

+1.03%

-15.18%

-15.18%

Harga aktual K9 Finance DAO (KNINE) adalah $ 0.000001364. Selama 24 jam terakhir, KNINE diperdagangkan antara low $ 0.000001341 dan high $ 0.000001426, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKNINE adalah $ 0.000354285884683723, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000001276822494224.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KNINE telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, +1.03% selama 24 jam, dan -15.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar K9 Finance DAO (KNINE)

No.2415

$ 548.70K
$ 548.70K$ 548.70K

$ 2.37K
$ 2.37K$ 2.37K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

402.27B
402.27B 402.27B

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

999,589,999,999
999,589,999,999 999,589,999,999

40.24%

ETH

Kapitalisasi Pasar K9 Finance DAO saat ini adalah $ 548.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.37K. Suplai beredar KNINE adalah 402.27B, dan total suplainya sebesar 999589999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.36M.

Riwayat Harga K9 Finance DAO (KNINE) USD

Pantau perubahan harga K9 Finance DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000001391+1.03%
30 Days$ -0.000000652-32.35%
60 Hari$ -0.000001362-49.97%
90 Hari$ -0.000001508-52.51%
Perubahan Harga K9 Finance DAO Hari Ini

Hari ini, KNINE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000001391 (+1.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga K9 Finance DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000652 (-32.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga K9 Finance DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KNINE terlihat mengalami perubahan $ -0.000001362 (-49.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga K9 Finance DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000001508 (-52.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari K9 Finance DAO (KNINE)?

Lihat halaman Riwayat Harga K9 Finance DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi K9 Finance DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KNINE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang K9 Finance DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli K9 Finance DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga K9 Finance DAO (USD)

Berapa nilai K9 Finance DAO (KNINE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda K9 Finance DAO (KNINE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk K9 Finance DAO.

Cek prediksi harga K9 Finance DAO sekarang!

Tokenomi K9 Finance DAO (KNINE)

Memahami tokenomi K9 Finance DAO (KNINE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KNINE sekarang!

Cara membeli K9 Finance DAO (KNINE)

Ingin mengetahui cara membeli K9 Finance DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli K9 Finance DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KNINE ke Mata Uang Lokal

1 K9 Finance DAO(KNINE) ke VND
0.03589366
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AUD
A$0.00000210056
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GBP
0.00000103664
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke EUR
0.00000117304
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke USD
$0.000001364
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MYR
RM0.00000570152
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TRY
0.00005754716
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke JPY
¥0.000207328
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ARS
ARS$0.00197966868
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RUB
0.00011081136
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke INR
0.00012094588
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke IDR
Rp0.02273332424
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PHP
0.00008042144
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke EGP
￡E.0.0000645172
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BRL
R$0.0000072974
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CAD
C$0.00000192324
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BDT
0.00016642164
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NGN
0.00196257776
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke COP
$0.00522604324
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ZAR
R.0.00002370632
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke UAH
0.00005736984
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TZS
T.Sh.0.003351348
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke VES
Bs0.000309628
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CLP
$0.001286252
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PKR
Rs0.00038552096
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KZT
0.00071750492
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke THB
฿0.00004416632
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TWD
NT$0.00004227036
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AED
د.إ0.00000500588
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CHF
Fr0.0000010912
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HKD
HK$0.00001059828
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AMD
֏0.0005215936
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MAD
.د.م0.0000126852
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MXN
$0.00002532948
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SAR
ريال0.000005115
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ETB
Br0.00020990596
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KES
KSh0.00017614696
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke JOD
د.أ0.000000967076
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PLN
0.00000501952
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RON
лв0.0000060016
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SEK
kr0.00001305348
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BGN
лв0.00000230516
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HUF
Ft0.00045633984
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CZK
0.00002875312
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KWD
د.ك0.000000417384
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ILS
0.00000446028
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BOB
Bs0.0000094116
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AZN
0.0000023188
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TJS
SM0.00001257608
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GEL
0.00000369644
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AOA
Kz0.00125022876
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BHD
.د.ب0.000000512864
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BMD
$0.000001364
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke DKK
kr0.00000882508
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke HNL
L0.00003592776
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MUR
0.00006270308
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NAD
$0.00002369268
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NOK
kr0.0000139128
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NZD
$0.00000241428
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PAB
B/.0.000001364
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PGK
K0.0000057288
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke QAR
ر.ق0.00000496496
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RSD
дин.0.00013852784
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke UZS
soʻm0.01643373116
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ALL
L0.0001143714
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ANG
ƒ0.00000244156
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke AWG
ƒ0.0000024552
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BBD
$0.000002728
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BAM
KM0.00000230516
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BIF
Fr0.004022436
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BND
$0.0000017732
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BSD
$0.000001364
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke JMD
$0.0002187174
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KHR
0.00547790584
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke KMF
Fr0.00057288
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke LAK
0.02965217332
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke LKR
රු0.00041584268
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MDL
L0.000023188
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MGA
Ar0.006144138
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MOP
P0.000010912
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MVR
0.0000210056
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MWK
MK0.00236805404
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke MZN
MT0.0000872278
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke NPR
रु0.0001932788
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke PYG
0.009673488
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke RWF
Fr0.001979164
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SBD
$0.00001122572
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SCR
0.00001968252
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SRD
$0.000052514
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SVC
$0.00001192136
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke SZL
L0.00002367904
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TMT
m0.000004774
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TND
د.ت0.000004036076
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke TTD
$0.00000923428
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke UGX
Sh0.004768544
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke XAF
Fr0.000774752
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke XCD
$0.0000036828
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke XOF
Fr0.000774752
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke XPF
Fr0.000140492
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BWP
P0.0000183458
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke BZD
$0.00000274164
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke CVE
$0.00013072576
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke DJF
Fr0.000241428
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke DOP
$0.00008771884
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke DZD
د.ج0.00017811112
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke FJD
$0.00000310992
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GNF
Fr0.01185998
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GTQ
Q0.00001044824
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke GYD
$0.00028529424
1 K9 Finance DAO(KNINE) ke ISK
kr0.000171864

Sumber Daya K9 Finance DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai K9 Finance DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi K9 Finance DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang K9 Finance DAO

Berapa nilai K9 Finance DAO (KNINE) hari ini?
Harga live KNINE dalam USD adalah 0.000001364 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KNINE ke USD saat ini?
Harga KNINE ke USD saat ini adalah $ 0.000001364. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar K9 Finance DAO?
Kapitalisasi pasar KNINE adalah $ 548.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KNINE?
Suplai beredar KNINE adalah 402.27B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KNINE?
KNINE mencapai harga ATH sebesar 0.000354285884683723 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KNINE?
KNINE mencapai harga ATL 0.000001276822494224 USD.
Berapa volume perdagangan KNINE?
Volume perdagangan 24 jam live KNINE adalah $ 2.37K USD.
Akankah harga KNINE naik lebih tinggi tahun ini?
KNINE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KNINE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:43:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting K9 Finance DAO (KNINE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KNINE ke USD

Jumlah

KNINE
KNINE
USD
USD

1 KNINE = 0.000001364 USD

Perdagangkan KNINE

KNINE/USDT
$0.000001364
$0.000001364$0.000001364
+1.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,299.43
$101,299.43$101,299.43

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.94
$3,321.94$3,321.94

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

+0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0624
$1.0624$1.0624

+23.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,299.43
$101,299.43$101,299.43

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.94
$3,321.94$3,321.94

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

+0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2215
$2.2215$2.2215

-0.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0292
$1.0292$1.0292

+1.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017300
$0.017300$0.017300

+1,630.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009576
$0.009576$0.009576

+348.73%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.206
$4.206$4.206

+320.60%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.267
$2.267$2.267

+64.39%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%