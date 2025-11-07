Apa yang dimaksud dengan KOLZ (KOLZ)

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

KOLZ tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KOLZ Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KOLZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang KOLZ di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KOLZ dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KOLZ (USD)

Berapa nilai KOLZ (KOLZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KOLZ (KOLZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KOLZ.

Cek prediksi harga KOLZ sekarang!

Tokenomi KOLZ (KOLZ)

Memahami tokenomi KOLZ (KOLZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KOLZ sekarang!

Cara membeli KOLZ (KOLZ)

Ingin mengetahui cara membeli KOLZ? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KOLZ di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KOLZ ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya KOLZ

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KOLZ, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KOLZ Berapa nilai KOLZ (KOLZ) hari ini? Harga live KOLZ dalam USD adalah 0.00001341 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KOLZ ke USD saat ini? $ 0.00001341 . Cobalah Harga KOLZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KOLZ? Kapitalisasi pasar KOLZ adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KOLZ? Suplai beredar KOLZ adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KOLZ? KOLZ mencapai harga ATH sebesar 0.001654220575532274 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KOLZ? KOLZ mencapai harga ATL 0.00001263754521501 USD . Berapa volume perdagangan KOLZ? Volume perdagangan 24 jam live KOLZ adalah $ 102.56K USD . Akankah harga KOLZ naik lebih tinggi tahun ini? KOLZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KOLZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KOLZ (KOLZ)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi