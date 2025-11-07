BursaDEX+
Harga live Kryll hari ini adalah 0.2322 USD. Lacak informasi harga aktual KRL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KRL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Kryll(KRL)

Harga Live 1 KRL ke USD:

$0.2321
+0.12%1D
Grafik Harga Live Kryll (KRL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:23 (UTC+8)

Informasi Harga Kryll (KRL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2272
Low 24 Jam
$ 0.2415
High 24 Jam

$ 0.2272
$ 0.2415
$ 4.756550465025624
$ 0.0214475563255
+0.17%

+0.12%

-7.86%

-7.86%

Harga aktual Kryll (KRL) adalah $ 0.2322. Selama 24 jam terakhir, KRL diperdagangkan antara low $ 0.2272 dan high $ 0.2415, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKRL adalah $ 4.756550465025624, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0214475563255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KRL telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, +0.12% selama 24 jam, dan -7.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kryll (KRL)

No.1117

$ 9.27M
$ 76.93K
$ 11.47M
39.90M
49,417,348
49,417,348
80.74%

ETH

Kapitalisasi Pasar Kryll saat ini adalah $ 9.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.93K. Suplai beredar KRL adalah 39.90M, dan total suplainya sebesar 49417348. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.47M.

Riwayat Harga Kryll (KRL) USD

Pantau perubahan harga Kryll untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000278+0.12%
30 Days$ -0.0664-22.24%
60 Hari$ -0.1013-30.38%
90 Hari$ -0.1201-34.10%
Perubahan Harga Kryll Hari Ini

Hari ini, KRL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000278 (+0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kryll 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0664 (-22.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kryll 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KRL terlihat mengalami perubahan $ -0.1013 (-30.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kryll 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1201 (-34.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kryll (KRL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kryll sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kryll Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KRL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kryll di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kryll dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kryll (USD)

Berapa nilai Kryll (KRL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kryll (KRL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kryll.

Cek prediksi harga Kryll sekarang!

Tokenomi Kryll (KRL)

Memahami tokenomi Kryll (KRL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KRL sekarang!

Cara membeli Kryll (KRL)

Ingin mengetahui cara membeli Kryll? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kryll di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Kryll

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kryll, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kryll
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kryll

Berapa nilai Kryll (KRL) hari ini?
Harga live KRL dalam USD adalah 0.2322 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KRL ke USD saat ini?
Harga KRL ke USD saat ini adalah $ 0.2322. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kryll?
Kapitalisasi pasar KRL adalah $ 9.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KRL?
Suplai beredar KRL adalah 39.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KRL?
KRL mencapai harga ATH sebesar 4.756550465025624 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KRL?
KRL mencapai harga ATL 0.0214475563255 USD.
Berapa volume perdagangan KRL?
Volume perdagangan 24 jam live KRL adalah $ 76.93K USD.
Akankah harga KRL naik lebih tinggi tahun ini?
KRL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KRL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

