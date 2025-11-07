Apa yang dimaksud dengan L1 (L1)

Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

L1 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi L1 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa L1 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang L1 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli L1 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga L1 (USD)

Berapa nilai L1 (L1) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda L1 (L1) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk L1.

Cek prediksi harga L1 sekarang!

Tokenomi L1 (L1)

Memahami tokenomi L1 (L1) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token L1 sekarang!

Cara membeli L1 (L1)

Ingin mengetahui cara membeli L1? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli L1 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

L1 ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya L1

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai L1, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang L1 Berapa nilai L1 (L1) hari ini? Harga live L1 dalam USD adalah 0.00501 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga L1 ke USD saat ini? $ 0.00501 . Cobalah Harga L1 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar L1? Kapitalisasi pasar L1 adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar L1? Suplai beredar L1 adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) L1? L1 mencapai harga ATH sebesar 0.6040268637073883 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) L1? L1 mencapai harga ATL 0.004179127006732715 USD . Berapa volume perdagangan L1? Volume perdagangan 24 jam live L1 adalah $ 6.08K USD . Akankah harga L1 naik lebih tinggi tahun ini? L1 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga L1 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting L1 (L1)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi