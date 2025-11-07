BursaDEX+
Harga live Landshare hari ini adalah 0.3795 USD. Lacak informasi harga aktual LANDSHARE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LANDSHARE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Landshare

Harga Landshare(LANDSHARE)

Harga Live 1 LANDSHARE ke USD:

-1.35%1D
USD
Grafik Harga Live Landshare (LANDSHARE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:20 (UTC+8)

Informasi Harga Landshare (LANDSHARE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

0.00%

-1.35%

-19.82%

-19.82%

Harga aktual Landshare (LANDSHARE) adalah $ 0.3795. Selama 24 jam terakhir, LANDSHARE diperdagangkan antara low $ 0.3715 dan high $ 0.4118, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLANDSHARE adalah $ 12.46164614625564, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.37345261085878373.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LANDSHARE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.35% selama 24 jam, dan -19.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Landshare (LANDSHARE)

No.1744

53.42%

BSC

Kapitalisasi Pasar Landshare saat ini adalah $ 2.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.20K. Suplai beredar LANDSHARE adalah 5.34M, dan total suplainya sebesar 6593202.50022169. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.80M.

Riwayat Harga Landshare (LANDSHARE) USD

Pantau perubahan harga Landshare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005193-1.35%
30 Days$ -0.1039-21.50%
60 Hari$ -0.0445-10.50%
90 Hari$ -0.1945-33.89%
Perubahan Harga Landshare Hari Ini

Hari ini, LANDSHARE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005193 (-1.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Landshare 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1039 (-21.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Landshare 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LANDSHARE terlihat mengalami perubahan $ -0.0445 (-10.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Landshare 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1945 (-33.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Landshare (LANDSHARE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Landshare sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Landshare (LANDSHARE)

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Landshare tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Landshare Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LANDSHARE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Landshare di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Landshare dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Landshare (USD)

Berapa nilai Landshare (LANDSHARE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Landshare (LANDSHARE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Landshare.

Cek prediksi harga Landshare sekarang!

Tokenomi Landshare (LANDSHARE)

Memahami tokenomi Landshare (LANDSHARE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LANDSHARE sekarang!

Cara membeli Landshare (LANDSHARE)

Ingin mengetahui cara membeli Landshare? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Landshare di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Landshare

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Landshare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Landshare
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Landshare

Berapa nilai Landshare (LANDSHARE) hari ini?
Harga live LANDSHARE dalam USD adalah 0.3795 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LANDSHARE ke USD saat ini?
Harga LANDSHARE ke USD saat ini adalah $ 0.3795. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Landshare?
Kapitalisasi pasar LANDSHARE adalah $ 2.03M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LANDSHARE?
Suplai beredar LANDSHARE adalah 5.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LANDSHARE?
LANDSHARE mencapai harga ATH sebesar 12.46164614625564 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LANDSHARE?
LANDSHARE mencapai harga ATL 0.37345261085878373 USD.
Berapa volume perdagangan LANDSHARE?
Volume perdagangan 24 jam live LANDSHARE adalah $ 5.20K USD.
Akankah harga LANDSHARE naik lebih tinggi tahun ini?
LANDSHARE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LANDSHARE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:38:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Landshare (LANDSHARE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

