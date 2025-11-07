Apa yang dimaksud dengan Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Tokenomi Galileo Protocol (LEOX)

Memahami tokenomi Galileo Protocol (LEOX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LEOX sekarang!

Sumber Daya Galileo Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Galileo Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Galileo Protocol Berapa nilai Galileo Protocol (LEOX) hari ini? Harga live LEOX dalam USD adalah 0.0297 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LEOX ke USD saat ini? $ 0.0297 . Cobalah Harga LEOX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Galileo Protocol? Kapitalisasi pasar LEOX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LEOX? Suplai beredar LEOX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LEOX? LEOX mencapai harga ATH sebesar 1.9395850512596111 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LEOX? LEOX mencapai harga ATL 0.029174234807606524 USD . Berapa volume perdagangan LEOX? Volume perdagangan 24 jam live LEOX adalah $ 57.63K USD . Akankah harga LEOX naik lebih tinggi tahun ini? LEOX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LEOX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

