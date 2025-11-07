BursaDEX+
Harga live Liberland hari ini adalah 1.173 USD. Lacak informasi harga aktual LLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LLD

Info Harga LLD

Penjelasan LLD

Whitepaper LLD

Situs Web Resmi LLD

Tokenomi LLD

Prakiraan Harga LLD

Riwayat LLD

Panduan Membeli LLD

Konverter LLD ke Mata Uang Fiat

Spot LLD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Liberland

Harga Liberland(LLD)

Harga Live 1 LLD ke USD:

$1.172
$1.172$1.172
+0.25%1D
USD
Grafik Harga Live Liberland (LLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:44 (UTC+8)

Informasi Harga Liberland (LLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.156
$ 1.156$ 1.156
Low 24 Jam
$ 1.204
$ 1.204$ 1.204
High 24 Jam

$ 1.156
$ 1.156$ 1.156

$ 1.204
$ 1.204$ 1.204

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

-0.09%

+0.25%

-14.38%

-14.38%

Harga aktual Liberland (LLD) adalah $ 1.173. Selama 24 jam terakhir, LLD diperdagangkan antara low $ 1.156 dan high $ 1.204, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLLD adalah $ 18.549453902551676, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.7921546358435271.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LLD telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +0.25% selama 24 jam, dan -14.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Liberland (LLD)

No.4454

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.97K
$ 58.97K$ 58.97K

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

Kapitalisasi Pasar Liberland saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.97K. Suplai beredar LLD adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 3000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.52M.

Riwayat Harga Liberland (LLD) USD

Pantau perubahan harga Liberland untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00292+0.25%
30 Days$ -0.325-21.70%
60 Hari$ -0.494-29.64%
90 Hari$ -0.896-43.31%
Perubahan Harga Liberland Hari Ini

Hari ini, LLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00292 (+0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Liberland 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.325 (-21.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Liberland 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LLD terlihat mengalami perubahan $ -0.494 (-29.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Liberland 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.896 (-43.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Liberland (LLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Liberland sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Liberland Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Liberland di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Liberland dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Liberland (USD)

Berapa nilai Liberland (LLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Liberland (LLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Liberland.

Cek prediksi harga Liberland sekarang!

Tokenomi Liberland (LLD)

Memahami tokenomi Liberland (LLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LLD sekarang!

Cara membeli Liberland (LLD)

Ingin mengetahui cara membeli Liberland? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Liberland di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LLD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Liberland

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Liberland, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Liberland
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Liberland

Berapa nilai Liberland (LLD) hari ini?
Harga live LLD dalam USD adalah 1.173 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LLD ke USD saat ini?
Harga LLD ke USD saat ini adalah $ 1.173. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Liberland?
Kapitalisasi pasar LLD adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LLD?
Suplai beredar LLD adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LLD?
LLD mencapai harga ATH sebesar 18.549453902551676 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LLD?
LLD mencapai harga ATL 0.7921546358435271 USD.
Berapa volume perdagangan LLD?
Volume perdagangan 24 jam live LLD adalah $ 58.97K USD.
Akankah harga LLD naik lebih tinggi tahun ini?
LLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Liberland (LLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

