BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LandX Finance hari ini adalah 0.0364 USD. Lacak informasi harga aktual LNDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LNDX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LandX Finance hari ini adalah 0.0364 USD. Lacak informasi harga aktual LNDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LNDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LNDX

Info Harga LNDX

Penjelasan LNDX

Whitepaper LNDX

Situs Web Resmi LNDX

Tokenomi LNDX

Prakiraan Harga LNDX

Riwayat LNDX

Panduan Membeli LNDX

Konverter LNDX ke Mata Uang Fiat

Spot LNDX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LandX Finance

Harga LandX Finance(LNDX)

Harga Live 1 LNDX ke USD:

$0.0364
$0.0364$0.0364
+0.83%1D
USD
Grafik Harga Live LandX Finance (LNDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:39:40 (UTC+8)

Informasi Harga LandX Finance (LNDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0335
$ 0.0335$ 0.0335
Low 24 Jam
$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378
High 24 Jam

$ 0.0335
$ 0.0335$ 0.0335

$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541$ 3.575063582944541

$ 0.035288214205157716
$ 0.035288214205157716$ 0.035288214205157716

-0.55%

+0.83%

-11.44%

-11.44%

Harga aktual LandX Finance (LNDX) adalah $ 0.0364. Selama 24 jam terakhir, LNDX diperdagangkan antara low $ 0.0335 dan high $ 0.0378, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLNDX adalah $ 3.575063582944541, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.035288214205157716.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LNDX telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, +0.83% selama 24 jam, dan -11.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LandX Finance (LNDX)

No.2448

$ 515.63K
$ 515.63K$ 515.63K

$ 69.32K
$ 69.32K$ 69.32K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

14.17M
14.17M 14.17M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

69,534,464.719098
69,534,464.719098 69,534,464.719098

17.70%

ETH

Kapitalisasi Pasar LandX Finance saat ini adalah $ 515.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.32K. Suplai beredar LNDX adalah 14.17M, dan total suplainya sebesar 69534464.719098. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.91M.

Riwayat Harga LandX Finance (LNDX) USD

Pantau perubahan harga LandX Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003+0.83%
30 Days$ -0.0341-48.37%
60 Hari$ -0.0273-42.86%
90 Hari$ -0.0282-43.66%
Perubahan Harga LandX Finance Hari Ini

Hari ini, LNDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003 (+0.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LandX Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0341 (-48.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LandX Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LNDX terlihat mengalami perubahan $ -0.0273 (-42.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LandX Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0282 (-43.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LandX Finance (LNDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga LandX Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LandX Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LNDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LandX Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LandX Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LandX Finance (USD)

Berapa nilai LandX Finance (LNDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LandX Finance (LNDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LandX Finance.

Cek prediksi harga LandX Finance sekarang!

Tokenomi LandX Finance (LNDX)

Memahami tokenomi LandX Finance (LNDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LNDX sekarang!

Cara membeli LandX Finance (LNDX)

Ingin mengetahui cara membeli LandX Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LandX Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LNDX ke Mata Uang Lokal

1 LandX Finance(LNDX) ke VND
957.866
1 LandX Finance(LNDX) ke AUD
A$0.056056
1 LandX Finance(LNDX) ke GBP
0.027664
1 LandX Finance(LNDX) ke EUR
0.031304
1 LandX Finance(LNDX) ke USD
$0.0364
1 LandX Finance(LNDX) ke MYR
RM0.152152
1 LandX Finance(LNDX) ke TRY
1.535716
1 LandX Finance(LNDX) ke JPY
¥5.5328
1 LandX Finance(LNDX) ke ARS
ARS$52.829868
1 LandX Finance(LNDX) ke RUB
2.957136
1 LandX Finance(LNDX) ke INR
3.227588
1 LandX Finance(LNDX) ke IDR
Rp606.666424
1 LandX Finance(LNDX) ke PHP
2.148328
1 LandX Finance(LNDX) ke EGP
￡E.1.72172
1 LandX Finance(LNDX) ke BRL
R$0.19474
1 LandX Finance(LNDX) ke CAD
C$0.051324
1 LandX Finance(LNDX) ke BDT
4.441164
1 LandX Finance(LNDX) ke NGN
52.373776
1 LandX Finance(LNDX) ke COP
$139.463324
1 LandX Finance(LNDX) ke ZAR
R.0.632268
1 LandX Finance(LNDX) ke UAH
1.530984
1 LandX Finance(LNDX) ke TZS
T.Sh.89.4348
1 LandX Finance(LNDX) ke VES
Bs8.2628
1 LandX Finance(LNDX) ke CLP
$34.3252
1 LandX Finance(LNDX) ke PKR
Rs10.288096
1 LandX Finance(LNDX) ke KZT
19.147492
1 LandX Finance(LNDX) ke THB
฿1.17936
1 LandX Finance(LNDX) ke TWD
NT$1.128036
1 LandX Finance(LNDX) ke AED
د.إ0.133588
1 LandX Finance(LNDX) ke CHF
Fr0.02912
1 LandX Finance(LNDX) ke HKD
HK$0.282828
1 LandX Finance(LNDX) ke AMD
֏13.91936
1 LandX Finance(LNDX) ke MAD
.د.م0.33852
1 LandX Finance(LNDX) ke MXN
$0.675948
1 LandX Finance(LNDX) ke SAR
ريال0.1365
1 LandX Finance(LNDX) ke ETB
Br5.601596
1 LandX Finance(LNDX) ke KES
KSh4.701424
1 LandX Finance(LNDX) ke JOD
د.أ0.0258076
1 LandX Finance(LNDX) ke PLN
0.133588
1 LandX Finance(LNDX) ke RON
лв0.16016
1 LandX Finance(LNDX) ke SEK
kr0.348348
1 LandX Finance(LNDX) ke BGN
лв0.061516
1 LandX Finance(LNDX) ke HUF
Ft12.169612
1 LandX Finance(LNDX) ke CZK
0.766584
1 LandX Finance(LNDX) ke KWD
د.ك0.0111384
1 LandX Finance(LNDX) ke ILS
0.119028
1 LandX Finance(LNDX) ke BOB
Bs0.25116
1 LandX Finance(LNDX) ke AZN
0.06188
1 LandX Finance(LNDX) ke TJS
SM0.335608
1 LandX Finance(LNDX) ke GEL
0.098644
1 LandX Finance(LNDX) ke AOA
Kz33.363876
1 LandX Finance(LNDX) ke BHD
.د.ب0.0136864
1 LandX Finance(LNDX) ke BMD
$0.0364
1 LandX Finance(LNDX) ke DKK
kr0.235144
1 LandX Finance(LNDX) ke HNL
L0.958776
1 LandX Finance(LNDX) ke MUR
1.6744
1 LandX Finance(LNDX) ke NAD
$0.632268
1 LandX Finance(LNDX) ke NOK
kr0.370916
1 LandX Finance(LNDX) ke NZD
$0.064428
1 LandX Finance(LNDX) ke PAB
B/.0.0364
1 LandX Finance(LNDX) ke PGK
K0.15288
1 LandX Finance(LNDX) ke QAR
ر.ق0.132496
1 LandX Finance(LNDX) ke RSD
дин.3.693508
1 LandX Finance(LNDX) ke UZS
soʻm438.554116
1 LandX Finance(LNDX) ke ALL
L3.05214
1 LandX Finance(LNDX) ke ANG
ƒ0.065156
1 LandX Finance(LNDX) ke AWG
ƒ0.06552
1 LandX Finance(LNDX) ke BBD
$0.0728
1 LandX Finance(LNDX) ke BAM
KM0.061516
1 LandX Finance(LNDX) ke BIF
Fr107.3436
1 LandX Finance(LNDX) ke BND
$0.04732
1 LandX Finance(LNDX) ke BSD
$0.0364
1 LandX Finance(LNDX) ke JMD
$5.83674
1 LandX Finance(LNDX) ke KHR
146.184584
1 LandX Finance(LNDX) ke KMF
Fr15.288
1 LandX Finance(LNDX) ke LAK
791.304332
1 LandX Finance(LNDX) ke LKR
රු11.097268
1 LandX Finance(LNDX) ke MDL
L0.6188
1 LandX Finance(LNDX) ke MGA
Ar163.9638
1 LandX Finance(LNDX) ke MOP
P0.2912
1 LandX Finance(LNDX) ke MVR
0.56056
1 LandX Finance(LNDX) ke MWK
MK63.194404
1 LandX Finance(LNDX) ke MZN
MT2.32778
1 LandX Finance(LNDX) ke NPR
रु5.15788
1 LandX Finance(LNDX) ke PYG
258.1488
1 LandX Finance(LNDX) ke RWF
Fr52.8164
1 LandX Finance(LNDX) ke SBD
$0.299572
1 LandX Finance(LNDX) ke SCR
0.54782
1 LandX Finance(LNDX) ke SRD
$1.4014
1 LandX Finance(LNDX) ke SVC
$0.318136
1 LandX Finance(LNDX) ke SZL
L0.631904
1 LandX Finance(LNDX) ke TMT
m0.1274
1 LandX Finance(LNDX) ke TND
د.ت0.1077076
1 LandX Finance(LNDX) ke TTD
$0.246428
1 LandX Finance(LNDX) ke UGX
Sh127.2544
1 LandX Finance(LNDX) ke XAF
Fr20.6388
1 LandX Finance(LNDX) ke XCD
$0.09828
1 LandX Finance(LNDX) ke XOF
Fr20.6388
1 LandX Finance(LNDX) ke XPF
Fr3.7492
1 LandX Finance(LNDX) ke BWP
P0.48958
1 LandX Finance(LNDX) ke BZD
$0.073164
1 LandX Finance(LNDX) ke CVE
$3.488576
1 LandX Finance(LNDX) ke DJF
Fr6.4428
1 LandX Finance(LNDX) ke DOP
$2.340884
1 LandX Finance(LNDX) ke DZD
د.ج4.752384
1 LandX Finance(LNDX) ke FJD
$0.082992
1 LandX Finance(LNDX) ke GNF
Fr316.498
1 LandX Finance(LNDX) ke GTQ
Q0.278824
1 LandX Finance(LNDX) ke GYD
$7.613424
1 LandX Finance(LNDX) ke ISK
kr4.5864

Sumber Daya LandX Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LandX Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LandX Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LandX Finance

Berapa nilai LandX Finance (LNDX) hari ini?
Harga live LNDX dalam USD adalah 0.0364 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LNDX ke USD saat ini?
Harga LNDX ke USD saat ini adalah $ 0.0364. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LandX Finance?
Kapitalisasi pasar LNDX adalah $ 515.63K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LNDX?
Suplai beredar LNDX adalah 14.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LNDX?
LNDX mencapai harga ATH sebesar 3.575063582944541 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LNDX?
LNDX mencapai harga ATL 0.035288214205157716 USD.
Berapa volume perdagangan LNDX?
Volume perdagangan 24 jam live LNDX adalah $ 69.32K USD.
Akankah harga LNDX naik lebih tinggi tahun ini?
LNDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LNDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:39:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LandX Finance (LNDX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LNDX ke USD

Jumlah

LNDX
LNDX
USD
USD

1 LNDX = 0.0364 USD

Perdagangkan LNDX

LNDX/USDT
$0.0364
$0.0364$0.0364
+0.83%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,156.46
$101,156.46$101,156.46

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.89
$3,291.89$3,291.89

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.00
$154.00$154.00

-1.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0640
$1.0640$1.0640

+24.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,156.46
$101,156.46$101,156.46

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.89
$3,291.89$3,291.89

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.00
$154.00$154.00

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1990
$2.1990$2.1990

-1.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0028
$1.0028$1.0028

-1.30%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0464
$0.0464$0.0464

-7.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004026
$0.0004026$0.0004026

+168.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011340
$0.011340$0.011340

+1,034.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.227
$4.227$4.227

+322.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007696
$0.007696$0.007696

+260.63%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002479
$0.0000002479$0.0000002479

+65.26%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001766
$0.001766$0.001766

+62.31%