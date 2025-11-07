BursaDEX+
Harga live Laqira Protocol hari ini adalah 0.06235 USD. Lacak informasi harga aktual LQR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LQR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LQR

Info Harga LQR

Penjelasan LQR

Whitepaper LQR

Situs Web Resmi LQR

Tokenomi LQR

Prakiraan Harga LQR

Riwayat LQR

Panduan Membeli LQR

Konverter LQR ke Mata Uang Fiat

Spot LQR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Laqira Protocol

Harga Laqira Protocol(LQR)

Harga Live 1 LQR ke USD:

$0.06235
$0.06235
+1.02%1D
USD
Grafik Harga Live Laqira Protocol (LQR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:00:16 (UTC+8)

Informasi Harga Laqira Protocol (LQR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06152
$ 0.06152
Low 24 Jam
$ 0.0661
$ 0.0661
High 24 Jam

$ 0.06152
$ 0.06152

$ 0.0661
$ 0.0661

$ 0.518643993636471
$ 0.518643993636471

$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381

+0.38%

+1.02%

-12.27%

-12.27%

Harga aktual Laqira Protocol (LQR) adalah $ 0.06235. Selama 24 jam terakhir, LQR diperdagangkan antara low $ 0.06152 dan high $ 0.0661, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLQR adalah $ 0.518643993636471, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003177412953362381.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LQR telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, +1.02% selama 24 jam, dan -12.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Laqira Protocol (LQR)

No.1329

$ 5.53M
$ 5.53M

$ 114.79K
$ 114.79K

$ 155.88M
$ 155.88M

88.62M
88.62M

2,500,000,000
2,500,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Laqira Protocol saat ini adalah $ 5.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 114.79K. Suplai beredar LQR adalah 88.62M, dan total suplainya sebesar 2500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.88M.

Riwayat Harga Laqira Protocol (LQR) USD

Pantau perubahan harga Laqira Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006295+1.02%
30 Days$ -0.01916-23.51%
60 Hari$ -0.02118-25.36%
90 Hari$ -0.03449-35.62%
Perubahan Harga Laqira Protocol Hari Ini

Hari ini, LQR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006295 (+1.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Laqira Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01916 (-23.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Laqira Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LQR terlihat mengalami perubahan $ -0.02118 (-25.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Laqira Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03449 (-35.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Laqira Protocol (LQR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Laqira Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Laqira Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LQR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Laqira Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Laqira Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Laqira Protocol (USD)

Berapa nilai Laqira Protocol (LQR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Laqira Protocol (LQR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laqira Protocol.

Cek prediksi harga Laqira Protocol sekarang!

Tokenomi Laqira Protocol (LQR)

Memahami tokenomi Laqira Protocol (LQR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LQR sekarang!

Cara membeli Laqira Protocol (LQR)

Ingin mengetahui cara membeli Laqira Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Laqira Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LQR ke Mata Uang Lokal

1 Laqira Protocol(LQR) ke VND
1,640.74025
1 Laqira Protocol(LQR) ke AUD
A$0.096019
1 Laqira Protocol(LQR) ke GBP
0.047386
1 Laqira Protocol(LQR) ke EUR
0.053621
1 Laqira Protocol(LQR) ke USD
$0.06235
1 Laqira Protocol(LQR) ke MYR
RM0.260623
1 Laqira Protocol(LQR) ke TRY
2.624935
1 Laqira Protocol(LQR) ke JPY
¥9.53955
1 Laqira Protocol(LQR) ke ARS
ARS$90.4929195
1 Laqira Protocol(LQR) ke RUB
5.065314
1 Laqira Protocol(LQR) ke INR
5.5285745
1 Laqira Protocol(LQR) ke IDR
Rp1,039.166251
1 Laqira Protocol(LQR) ke PHP
3.6805205
1 Laqira Protocol(LQR) ke EGP
￡E.2.9485315
1 Laqira Protocol(LQR) ke BRL
R$0.332949
1 Laqira Protocol(LQR) ke CAD
C$0.0879135
1 Laqira Protocol(LQR) ke BDT
7.6073235
1 Laqira Protocol(LQR) ke NGN
89.711674
1 Laqira Protocol(LQR) ke COP
$238.8884135
1 Laqira Protocol(LQR) ke ZAR
R.1.082396
1 Laqira Protocol(LQR) ke UAH
2.622441
1 Laqira Protocol(LQR) ke TZS
T.Sh.153.19395
1 Laqira Protocol(LQR) ke VES
Bs13.90405
1 Laqira Protocol(LQR) ke CLP
$58.7337
1 Laqira Protocol(LQR) ke PKR
Rs17.622604
1 Laqira Protocol(LQR) ke KZT
32.7979705
1 Laqira Protocol(LQR) ke THB
฿2.02014
1 Laqira Protocol(LQR) ke TWD
NT$1.9322265
1 Laqira Protocol(LQR) ke AED
د.إ0.2288245
1 Laqira Protocol(LQR) ke CHF
Fr0.04988
1 Laqira Protocol(LQR) ke HKD
HK$0.4844595
1 Laqira Protocol(LQR) ke AMD
֏23.84264
1 Laqira Protocol(LQR) ke MAD
.د.م0.5804785
1 Laqira Protocol(LQR) ke MXN
$1.1578395
1 Laqira Protocol(LQR) ke SAR
ريال0.2338125
1 Laqira Protocol(LQR) ke ETB
Br9.5701015
1 Laqira Protocol(LQR) ke KES
KSh8.051879
1 Laqira Protocol(LQR) ke JOD
د.أ0.04420615
1 Laqira Protocol(LQR) ke PLN
0.229448
1 Laqira Protocol(LQR) ke RON
лв0.27434
1 Laqira Protocol(LQR) ke SEK
kr0.596066
1 Laqira Protocol(LQR) ke BGN
лв0.1053715
1 Laqira Protocol(LQR) ke HUF
Ft20.8454755
1 Laqira Protocol(LQR) ke CZK
1.3149615
1 Laqira Protocol(LQR) ke KWD
د.ك0.0190791
1 Laqira Protocol(LQR) ke ILS
0.2038845
1 Laqira Protocol(LQR) ke BOB
Bs0.430215
1 Laqira Protocol(LQR) ke AZN
0.105995
1 Laqira Protocol(LQR) ke TJS
SM0.574867
1 Laqira Protocol(LQR) ke GEL
0.1689685
1 Laqira Protocol(LQR) ke AOA
Kz56.88814
1 Laqira Protocol(LQR) ke BHD
.د.ب0.0234436
1 Laqira Protocol(LQR) ke BMD
$0.06235
1 Laqira Protocol(LQR) ke DKK
kr0.402781
1 Laqira Protocol(LQR) ke HNL
L1.638558
1 Laqira Protocol(LQR) ke MUR
2.8681
1 Laqira Protocol(LQR) ke NAD
$1.0830195
1 Laqira Protocol(LQR) ke NOK
kr0.63597
1 Laqira Protocol(LQR) ke NZD
$0.1103595
1 Laqira Protocol(LQR) ke PAB
B/.0.06235
1 Laqira Protocol(LQR) ke PGK
K0.2662345
1 Laqira Protocol(LQR) ke QAR
ر.ق0.226954
1 Laqira Protocol(LQR) ke RSD
дин.6.3291485
1 Laqira Protocol(LQR) ke UZS
soʻm742.261786
1 Laqira Protocol(LQR) ke ALL
L5.2292945
1 Laqira Protocol(LQR) ke ANG
ƒ0.1116065
1 Laqira Protocol(LQR) ke AWG
ƒ0.11223
1 Laqira Protocol(LQR) ke BBD
$0.1247
1 Laqira Protocol(LQR) ke BAM
KM0.1053715
1 Laqira Protocol(LQR) ke BIF
Fr183.87015
1 Laqira Protocol(LQR) ke BND
$0.081055
1 Laqira Protocol(LQR) ke BSD
$0.06235
1 Laqira Protocol(LQR) ke JMD
$9.9978225
1 Laqira Protocol(LQR) ke KHR
250.401341
1 Laqira Protocol(LQR) ke KMF
Fr26.62345
1 Laqira Protocol(LQR) ke LAK
1,355.4347555
1 Laqira Protocol(LQR) ke LKR
රු19.0086445
1 Laqira Protocol(LQR) ke MDL
L1.0668085
1 Laqira Protocol(LQR) ke MGA
Ar280.855575
1 Laqira Protocol(LQR) ke MOP
P0.4988
1 Laqira Protocol(LQR) ke MVR
0.96019
1 Laqira Protocol(LQR) ke MWK
MK108.058785
1 Laqira Protocol(LQR) ke MZN
MT3.9872825
1 Laqira Protocol(LQR) ke NPR
रु8.834995
1 Laqira Protocol(LQR) ke PYG
442.1862
1 Laqira Protocol(LQR) ke RWF
Fr90.59455
1 Laqira Protocol(LQR) ke SBD
$0.512517
1 Laqira Protocol(LQR) ke SCR
0.938991
1 Laqira Protocol(LQR) ke SRD
$2.400475
1 Laqira Protocol(LQR) ke SVC
$0.544939
1 Laqira Protocol(LQR) ke SZL
L1.0817725
1 Laqira Protocol(LQR) ke TMT
m0.218225
1 Laqira Protocol(LQR) ke TND
د.ت0.18449365
1 Laqira Protocol(LQR) ke TTD
$0.4221095
1 Laqira Protocol(LQR) ke UGX
Sh217.9756
1 Laqira Protocol(LQR) ke XAF
Fr35.4148
1 Laqira Protocol(LQR) ke XCD
$0.168345
1 Laqira Protocol(LQR) ke XOF
Fr35.4148
1 Laqira Protocol(LQR) ke XPF
Fr6.42205
1 Laqira Protocol(LQR) ke BWP
P0.8386075
1 Laqira Protocol(LQR) ke BZD
$0.1253235
1 Laqira Protocol(LQR) ke CVE
$5.975624
1 Laqira Protocol(LQR) ke DJF
Fr11.0983
1 Laqira Protocol(LQR) ke DOP
$4.009105
1 Laqira Protocol(LQR) ke DZD
د.ج8.135428
1 Laqira Protocol(LQR) ke FJD
$0.142158
1 Laqira Protocol(LQR) ke GNF
Fr542.13325
1 Laqira Protocol(LQR) ke GTQ
Q0.477601
1 Laqira Protocol(LQR) ke GYD
$13.041126
1 Laqira Protocol(LQR) ke ISK
kr7.8561

Sumber Daya Laqira Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Laqira Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Laqira Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Laqira Protocol

Berapa nilai Laqira Protocol (LQR) hari ini?
Harga live LQR dalam USD adalah 0.06235 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LQR ke USD saat ini?
Harga LQR ke USD saat ini adalah $ 0.06235. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Laqira Protocol?
Kapitalisasi pasar LQR adalah $ 5.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LQR?
Suplai beredar LQR adalah 88.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LQR?
LQR mencapai harga ATH sebesar 0.518643993636471 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LQR?
LQR mencapai harga ATL 0.003177412953362381 USD.
Berapa volume perdagangan LQR?
Volume perdagangan 24 jam live LQR adalah $ 114.79K USD.
Akankah harga LQR naik lebih tinggi tahun ini?
LQR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LQR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:00:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Laqira Protocol (LQR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LQR ke USD

Jumlah

LQR
LQR
USD
USD

1 LQR = 0.06235 USD

Perdagangkan LQR

LQR/USDT
$0.06235
$0.06235
+1.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,139.66

$3,326.38

$156.56

$1.0003

$1.1010

$101,139.66

$3,326.38

$156.56

$2.2148

$1.0160

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1127

$0.0003974

$0.014190

$4.432

$0.006791

$0.1127

$0.00000000004962

