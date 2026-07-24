Tabel Konversi B-Lucky ke Dolar Amerika Serikat
Tabel Konversi LUCKY ke USD
Tabel Konversi USD ke LUCKY
- 1 LUCKY0.00214768 USD
- 5 LUCKY0.010738 USD
- 10 LUCKY0.021477 USD
- 50 LUCKY0.107384 USD
- 100 LUCKY0.214768 USD
- 1,000 LUCKY2.15 USD
- 5,000 LUCKY10.74 USD
- 10,000 LUCKY21.48 USD
- 1 USD465.6 LUCKY
- 5 USD2,328 LUCKY
- 10 USD4,656 LUCKY
- 50 USD23,280 LUCKY
- 100 USD46,561 LUCKY
- 1,000 USD465,619 LUCKY
- 5,000 USD2,328,098 LUCKY
- 10,000 USD4,656,197 LUCKY
B-Lucky (LUCKY) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00214768 USD , yang mencerminkan perubahan -0.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $232.68 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $2.15M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman B-Lucky Harga khusus dari kami.
1.00B USD
Suplai Peredaran
232.68
Volume Trading 24 Jam
2.15M USD
Kapitalisasi Pasar
-0.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.00216
High 24 Jam
$ 0.002145
Low 24 Jam
Grafik tren LUCKY ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi B-Lucky terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga B-Lucky saat ini.
Ringkasan Konversi LUCKY ke USD
Per | 1 LUCKY = 0.00214768 USD | 1 USD = 465.6 LUCKY
Kurs untuk 1 LUCKY ke USD hari ini adalah 0.00214768 USD.
Pembelian 5 LUCKY akan dikenai biaya 0.010738 USD, sedangkan 10 LUCKY memiliki nilai 0.021477 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 465.6 LUCKY.
50 USD dapat dikonversi ke 23,280 LUCKY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LUCKY ke USD telah berubah sebesar +1.22% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.32%, sehingga mencapai high senilai 0.00216169 USD dan low senilai 0.00214667 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LUCKY adalah 0.00269911 USD yang menunjukkan perubahan -20.44% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LUCKY telah berubah sebesar 0.00014611 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +7.30% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LUCKY ke USD
Dalam 24 jam terakhir, B-Lucky (LUCKY) telah berfluktuasi antara 0.00214667 USD dan 0.00216169 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00210164 USD dan high 0.0021777 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LUCKY ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+0.70%
|+3.58%
|+23.77%
|+203.75%
|Perubahan
|0.00%
|+1.23%
|-20.43%
|+7.30%
Prakiraan Harga B-Lucky dalam USD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga B-Lucky dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LUCKY ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LUCKY untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, B-Lucky dapat mencapai sekitar $0.00225506 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LUCKY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LUCKY mungkin naik menjadi sekitar $0.00261051 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga B-Lucky kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan B-Lucky
Ringkasan Dolar Amerika Serikat
Statistik Pasar LUCKY ke USD
1,000,000,000
BSC
Kurs LUCKY ke USD Saat Ini
Harga live B-Lucky (LUCKY) hari ini adalah $ 0.002147675186645583685, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUCKY ke USD saat ini adalah $ 0.002147675186645583685 per LUCKY.
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Dolar Amerika Serikat (USD) adalah mata uang resmi dari Amerika Serikat dan wilayah-wilayahnya. Ditetapkan oleh Undang-Undang Koin tahun 1792, mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional dan dianggap sebagai salah satu mata uang cadangan utama dunia. USD dikelola oleh Sistem Federal Reserve, sistem perbankan sentral Amerika Serikat.
USD memainkan peran penting dalam ekonomi global berkat statusnya sebagai mata uang cadangan. Bank-bank sentral dan lembaga keuangan di seluruh dunia menyimpan dolar dalam cadangan devisa mereka untuk menyelesaikan transaksi internasional. Peran ini telah memberikan USD pengaruh besar terhadap pasar komoditas global, di mana mata uang ini sering digunakan sebagai mata uang standar penetapan harga untuk berbagai komoditas termasuk minyak, emas, dan logam mulia lainnya.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Amerika Serikat, USD digunakan untuk segala bentuk transaksi—baik tunai, cek, maupun transfer elektronik. Mata uang ini diterbitkan dalam berbagai pecahan, baik koin maupun uang kertas. Masing-masing uang kertas dan koin fisik diproduksi oleh United States Mint dan Bureau of Engraving and Printing.
USD juga merupakan mata uang umum dalam ekonomi digital. Mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing, mencakup sekitar 88% dari semua transaksi mata uang. Kepopuleran ini juga meluas ke dunia mata uang kripto, di mana banyak aset digital diperdagangkan terhadap USD, dan beberapa stablecoin bahkan dikaitkan dengan mata uang ini.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun USD merupakan mata uang yang stabil dan diakui secara global, mata uang ini tidak kebal terhadap fluktuasi nilai. Perubahan nilai ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Namun, status USD sebagai mata uang cadangan sering kali memberikan perlindungan tertentu terhadap fluktuasi tersebut.
Sebagai kesimpulan, USD lebih dari sekadar mata uang nasional Amerika Serikat. Mata uang ini merupakan pemain kunci dalam sistem keuangan global, memengaruhi perdagangan internasional, penetapan harga komoditas, dan bahkan ekonomi digital. USD adalah simbol stabilitas dan kekuatan ekonomi, sering kali menjadi patokan yang digunakan untuk mengukur nilai mata uang-mata uang lainnya.
Pasangan Perdagangan LUCKY yang Tersedia di MEXC
Spot
LUCKY/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LUCKY, yang mencakup pasar tempat B-Lucky dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LUCKY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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LUCKY dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): --
- Perubahan 7 Hari: --
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- Kurs Saat Ini (USD/EUR): --
- Perubahan 7 Hari: --
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Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli LUCKY.
- USD yang lebih lemah membuat LUCKY relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs LUCKY ke USD?
Kurs antara B-Lucky (LUCKY) dan Dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LUCKY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LUCKY ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LUCKY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti B-Lucky, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LUCKY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs LUCKY ke USD di Indonesia?
Kurs LUCKY ke USD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari LUCKY (sering kali dalam USD) yang dikonversi ke USD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs LUCKY ke USD sering berubah di Indonesia?
Kurs LUCKY ke USD sering berubah karena LUCKY dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs LUCKY ke USD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs LUCKY ke USD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs LUCKY ke USD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi LUCKY ke USD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi LUCKY ke USD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren LUCKY terhadap USD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs LUCKY ke USD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs meskipun LUCKY tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LUCKY ke USD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs LUCKY ke USD.
Dapatkah saya membandingkan kurs LUCKY ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LUCKY keUSD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LUCKY ke USD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga LUCKY, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi LUCKY ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga LUCKY ke USD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi LUCKY dan USD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk LUCKY dan USD.
Apa perbedaan antara mengonversi LUCKY ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara LUCKY dan USD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah LUCKY ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga LUCKY dalam USD atau stablecoin. LUCKY ke USD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs LUCKY ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. USD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LUCKY ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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