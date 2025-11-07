Apa yang dimaksud dengan Major (MAJOR)

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Major tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Major Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MAJOR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Major di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Major dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Major (USD)

Berapa nilai Major (MAJOR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Major (MAJOR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Major.

Cek prediksi harga Major sekarang!

Tokenomi Major (MAJOR)

Memahami tokenomi Major (MAJOR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAJOR sekarang!

Cara membeli Major (MAJOR)

Ingin mengetahui cara membeli Major? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Major di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAJOR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Major

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Major, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Major Berapa nilai Major (MAJOR) hari ini? Harga live MAJOR dalam USD adalah 0.09406 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MAJOR ke USD saat ini? $ 0.09406 . Cobalah Harga MAJOR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Major? Kapitalisasi pasar MAJOR adalah $ 7.84M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MAJOR? Suplai beredar MAJOR adalah 83.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MAJOR? MAJOR mencapai harga ATH sebesar 36.74652684233143 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MAJOR? MAJOR mencapai harga ATL 0.035766271238555546 USD . Berapa volume perdagangan MAJOR? Volume perdagangan 24 jam live MAJOR adalah $ 125.96K USD . Akankah harga MAJOR naik lebih tinggi tahun ini? MAJOR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAJOR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Major (MAJOR)

