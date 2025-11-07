BursaDEX+
Harga live Major hari ini adalah 0.09406 USD. Lacak informasi harga aktual MAJOR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAJOR dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:55 (UTC+8)

Informasi Harga Major (MAJOR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09288
$ 0.09288$ 0.09288
Low 24 Jam
$ 0.09885
$ 0.09885$ 0.09885
High 24 Jam

$ 0.09288
$ 0.09288$ 0.09288

$ 0.09885
$ 0.09885$ 0.09885

$ 36.74652684233143
$ 36.74652684233143$ 36.74652684233143

$ 0.035766271238555546
$ 0.035766271238555546$ 0.035766271238555546

+0.07%

-1.55%

-4.56%

-4.56%

Harga aktual Major (MAJOR) adalah $ 0.09406. Selama 24 jam terakhir, MAJOR diperdagangkan antara low $ 0.09288 dan high $ 0.09885, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAJOR adalah $ 36.74652684233143, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.035766271238555546.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAJOR telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -4.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Major (MAJOR)

No.1190

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

$ 125.96K
$ 125.96K$ 125.96K

$ 9.41M
$ 9.41M$ 9.41M

83.35M
83.35M 83.35M

99,999,999
99,999,999 99,999,999

99,999,999
99,999,999 99,999,999

83.34%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Major saat ini adalah $ 7.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 125.96K. Suplai beredar MAJOR adalah 83.35M, dan total suplainya sebesar 99999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.41M.

Riwayat Harga Major (MAJOR) USD

Pantau perubahan harga Major untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014809-1.55%
30 Days$ -0.02591-21.60%
60 Hari$ -0.06455-40.70%
90 Hari$ -0.08702-48.06%
Perubahan Harga Major Hari Ini

Hari ini, MAJOR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0014809 (-1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Major 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02591 (-21.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Major 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAJOR terlihat mengalami perubahan $ -0.06455 (-40.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Major 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08702 (-48.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Major (MAJOR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Major sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Major (MAJOR)

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Major tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Major Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAJOR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Major di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Major dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Major (USD)

Berapa nilai Major (MAJOR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Major (MAJOR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Major.

Cek prediksi harga Major sekarang!

Tokenomi Major (MAJOR)

Memahami tokenomi Major (MAJOR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAJOR sekarang!

Cara membeli Major (MAJOR)

Ingin mengetahui cara membeli Major? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Major di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAJOR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Major

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Major, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Major
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Major

Berapa nilai Major (MAJOR) hari ini?
Harga live MAJOR dalam USD adalah 0.09406 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAJOR ke USD saat ini?
Harga MAJOR ke USD saat ini adalah $ 0.09406. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Major?
Kapitalisasi pasar MAJOR adalah $ 7.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAJOR?
Suplai beredar MAJOR adalah 83.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAJOR?
MAJOR mencapai harga ATH sebesar 36.74652684233143 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAJOR?
MAJOR mencapai harga ATL 0.035766271238555546 USD.
Berapa volume perdagangan MAJOR?
Volume perdagangan 24 jam live MAJOR adalah $ 125.96K USD.
Akankah harga MAJOR naik lebih tinggi tahun ini?
MAJOR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAJOR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Major (MAJOR)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

