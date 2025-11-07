Apa yang dimaksud dengan MARBLEX (MBX)

MARBLEX menciptakan ekosistem blockchain yang sehat untuk memperpanjang PLC game Netmarble. MARBLEX menciptakan ekosistem blockchain yang sehat untuk memperpanjang PLC game Netmarble.

Sumber Daya MARBLEX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MARBLEX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MARBLEX Berapa nilai MARBLEX (MBX) hari ini? Harga live MBX dalam USD adalah 0.09361 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MBX ke USD saat ini? $ 0.09361 . Cobalah Harga MBX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MARBLEX? Kapitalisasi pasar MBX adalah $ 24.46M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MBX? Suplai beredar MBX adalah 261.25M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MBX? MBX mencapai harga ATH sebesar 72.16691432096708 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MBX? MBX mencapai harga ATL 0.09065809083023445 USD . Berapa volume perdagangan MBX? Volume perdagangan 24 jam live MBX adalah $ 72.18K USD . Akankah harga MBX naik lebih tinggi tahun ini? MBX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MARBLEX (MBX)

