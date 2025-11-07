BursaDEX+
Harga live Melania Meme hari ini adalah 0.10441 USD. Lacak informasi harga aktual MELANIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MELANIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MELANIA

Info Harga MELANIA

Penjelasan MELANIA

Situs Web Resmi MELANIA

Tokenomi MELANIA

Prakiraan Harga MELANIA

Riwayat MELANIA

Panduan Membeli MELANIA

Konverter MELANIA ke Mata Uang Fiat

Spot MELANIA

Futures USDT-M MELANIA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Melania Meme

Harga Melania Meme(MELANIA)

Harga Live 1 MELANIA ke USD:

$0.10441
$0.10441
+3.09%1D
USD
Grafik Harga Live Melania Meme (MELANIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:13 (UTC+8)

Informasi Harga Melania Meme (MELANIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09875
$ 0.09875
Low 24 Jam
$ 0.11757
$ 0.11757
High 24 Jam

$ 0.09875
$ 0.09875

$ 0.11757
$ 0.11757

$ 13.732949556597482
$ 13.732949556597482

$ 0.0755409782933169
$ 0.0755409782933169

+0.30%

+3.09%

-11.66%

-11.66%

Harga aktual Melania Meme (MELANIA) adalah $ 0.10441. Selama 24 jam terakhir, MELANIA diperdagangkan antara low $ 0.09875 dan high $ 0.11757, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMELANIA adalah $ 13.732949556597482, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0755409782933169.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MELANIA telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, +3.09% selama 24 jam, dan -11.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Melania Meme (MELANIA)

No.304

$ 95.01M
$ 95.01M

$ 132.58K
$ 132.58K

$ 104.41M
$ 104.41M

910.00M
910.00M

999,996,874.668385
999,996,874.668385

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Melania Meme saat ini adalah $ 95.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 132.58K. Suplai beredar MELANIA adalah 910.00M, dan total suplainya sebesar 999996874.668385. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.41M.

Riwayat Harga Melania Meme (MELANIA) USD

Pantau perubahan harga Melania Meme untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031296+3.09%
30 Days$ -0.07099-40.48%
60 Hari$ -0.09169-46.76%
90 Hari$ -0.11689-52.82%
Perubahan Harga Melania Meme Hari Ini

Hari ini, MELANIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0031296 (+3.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Melania Meme 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07099 (-40.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Melania Meme 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MELANIA terlihat mengalami perubahan $ -0.09169 (-46.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Melania Meme 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.11689 (-52.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Melania Meme (MELANIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Melania Meme sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Melania Meme Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MELANIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Melania Meme di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Melania Meme dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Melania Meme (USD)

Berapa nilai Melania Meme (MELANIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Melania Meme (MELANIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Melania Meme.

Cek prediksi harga Melania Meme sekarang!

Tokenomi Melania Meme (MELANIA)

Memahami tokenomi Melania Meme (MELANIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MELANIA sekarang!

Cara membeli Melania Meme (MELANIA)

Ingin mengetahui cara membeli Melania Meme? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Melania Meme di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MELANIA ke Mata Uang Lokal

1 Melania Meme(MELANIA) ke VND
2,747.54915
1 Melania Meme(MELANIA) ke AUD
A$0.1607914
1 Melania Meme(MELANIA) ke GBP
0.0793516
1 Melania Meme(MELANIA) ke EUR
0.0897926
1 Melania Meme(MELANIA) ke USD
$0.10441
1 Melania Meme(MELANIA) ke MYR
RM0.4364338
1 Melania Meme(MELANIA) ke TRY
4.395661
1 Melania Meme(MELANIA) ke JPY
¥15.97473
1 Melania Meme(MELANIA) ke ARS
ARS$151.5375417
1 Melania Meme(MELANIA) ke RUB
8.4843566
1 Melania Meme(MELANIA) ke INR
9.2580347
1 Melania Meme(MELANIA) ke IDR
Rp1,740.1659706
1 Melania Meme(MELANIA) ke PHP
6.1633223
1 Melania Meme(MELANIA) ke EGP
￡E.4.9375489
1 Melania Meme(MELANIA) ke BRL
R$0.5575494
1 Melania Meme(MELANIA) ke CAD
C$0.1472181
1 Melania Meme(MELANIA) ke BDT
12.7390641
1 Melania Meme(MELANIA) ke NGN
150.2292844
1 Melania Meme(MELANIA) ke COP
$400.0375181
1 Melania Meme(MELANIA) ke ZAR
R.1.8125576
1 Melania Meme(MELANIA) ke UAH
4.3914846
1 Melania Meme(MELANIA) ke TZS
T.Sh.256.53537
1 Melania Meme(MELANIA) ke VES
Bs23.28343
1 Melania Meme(MELANIA) ke CLP
$98.35422
1 Melania Meme(MELANIA) ke PKR
Rs29.5104424
1 Melania Meme(MELANIA) ke KZT
54.9227923
1 Melania Meme(MELANIA) ke THB
฿3.382884
1 Melania Meme(MELANIA) ke TWD
NT$3.2356659
1 Melania Meme(MELANIA) ke AED
د.إ0.3831847
1 Melania Meme(MELANIA) ke CHF
Fr0.083528
1 Melania Meme(MELANIA) ke HKD
HK$0.8112657
1 Melania Meme(MELANIA) ke AMD
֏39.926384
1 Melania Meme(MELANIA) ke MAD
.د.م0.9720571
1 Melania Meme(MELANIA) ke MXN
$1.9388937
1 Melania Meme(MELANIA) ke SAR
ريال0.3915375
1 Melania Meme(MELANIA) ke ETB
Br16.0258909
1 Melania Meme(MELANIA) ke KES
KSh13.4835074
1 Melania Meme(MELANIA) ke JOD
د.أ0.07402669
1 Melania Meme(MELANIA) ke PLN
0.3842288
1 Melania Meme(MELANIA) ke RON
лв0.459404
1 Melania Meme(MELANIA) ke SEK
kr0.9981596
1 Melania Meme(MELANIA) ke BGN
лв0.1764529
1 Melania Meme(MELANIA) ke HUF
Ft34.9073953
1 Melania Meme(MELANIA) ke CZK
2.2020069
1 Melania Meme(MELANIA) ke KWD
د.ك0.03194946
1 Melania Meme(MELANIA) ke ILS
0.3414207
1 Melania Meme(MELANIA) ke BOB
Bs0.720429
1 Melania Meme(MELANIA) ke AZN
0.177497
1 Melania Meme(MELANIA) ke TJS
SM0.9626602
1 Melania Meme(MELANIA) ke GEL
0.2829511
1 Melania Meme(MELANIA) ke AOA
Kz95.263684
1 Melania Meme(MELANIA) ke BHD
.د.ب0.03925816
1 Melania Meme(MELANIA) ke BMD
$0.10441
1 Melania Meme(MELANIA) ke DKK
kr0.6744886
1 Melania Meme(MELANIA) ke HNL
L2.7438948
1 Melania Meme(MELANIA) ke MUR
4.80286
1 Melania Meme(MELANIA) ke NAD
$1.8136017
1 Melania Meme(MELANIA) ke NOK
kr1.064982
1 Melania Meme(MELANIA) ke NZD
$0.1848057
1 Melania Meme(MELANIA) ke PAB
B/.0.10441
1 Melania Meme(MELANIA) ke PGK
K0.4458307
1 Melania Meme(MELANIA) ke QAR
ر.ق0.3800524
1 Melania Meme(MELANIA) ke RSD
дин.10.5986591
1 Melania Meme(MELANIA) ke UZS
soʻm1,242.9759916
1 Melania Meme(MELANIA) ke ALL
L8.7568667
1 Melania Meme(MELANIA) ke ANG
ƒ0.1868939
1 Melania Meme(MELANIA) ke AWG
ƒ0.187938
1 Melania Meme(MELANIA) ke BBD
$0.20882
1 Melania Meme(MELANIA) ke BAM
KM0.1764529
1 Melania Meme(MELANIA) ke BIF
Fr307.90509
1 Melania Meme(MELANIA) ke BND
$0.135733
1 Melania Meme(MELANIA) ke BSD
$0.10441
1 Melania Meme(MELANIA) ke JMD
$16.7421435
1 Melania Meme(MELANIA) ke KHR
419.3168246
1 Melania Meme(MELANIA) ke KMF
Fr44.58307
1 Melania Meme(MELANIA) ke LAK
2,269.7825633
1 Melania Meme(MELANIA) ke LKR
රු31.8314767
1 Melania Meme(MELANIA) ke MDL
L1.7864551
1 Melania Meme(MELANIA) ke MGA
Ar470.314845
1 Melania Meme(MELANIA) ke MOP
P0.83528
1 Melania Meme(MELANIA) ke MVR
1.607914
1 Melania Meme(MELANIA) ke MWK
MK180.952971
1 Melania Meme(MELANIA) ke MZN
MT6.6770195
1 Melania Meme(MELANIA) ke NPR
रु14.794897
1 Melania Meme(MELANIA) ke PYG
740.47572
1 Melania Meme(MELANIA) ke RWF
Fr151.70773
1 Melania Meme(MELANIA) ke SBD
$0.8582502
1 Melania Meme(MELANIA) ke SCR
1.5724146
1 Melania Meme(MELANIA) ke SRD
$4.019785
1 Melania Meme(MELANIA) ke SVC
$0.9125434
1 Melania Meme(MELANIA) ke SZL
L1.8115135
1 Melania Meme(MELANIA) ke TMT
m0.365435
1 Melania Meme(MELANIA) ke TND
د.ت0.30894919
1 Melania Meme(MELANIA) ke TTD
$0.7068557
1 Melania Meme(MELANIA) ke UGX
Sh365.01736
1 Melania Meme(MELANIA) ke XAF
Fr59.30488
1 Melania Meme(MELANIA) ke XCD
$0.281907
1 Melania Meme(MELANIA) ke XOF
Fr59.30488
1 Melania Meme(MELANIA) ke XPF
Fr10.75423
1 Melania Meme(MELANIA) ke BWP
P1.4043145
1 Melania Meme(MELANIA) ke BZD
$0.2098641
1 Melania Meme(MELANIA) ke CVE
$10.0066544
1 Melania Meme(MELANIA) ke DJF
Fr18.58498
1 Melania Meme(MELANIA) ke DOP
$6.713563
1 Melania Meme(MELANIA) ke DZD
د.ج13.6234168
1 Melania Meme(MELANIA) ke FJD
$0.2380548
1 Melania Meme(MELANIA) ke GNF
Fr907.84495
1 Melania Meme(MELANIA) ke GTQ
Q0.7997806
1 Melania Meme(MELANIA) ke GYD
$21.8383956
1 Melania Meme(MELANIA) ke ISK
kr13.15566

Sumber Daya Melania Meme

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Melania Meme, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Melania Meme
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Melania Meme

Berapa nilai Melania Meme (MELANIA) hari ini?
Harga live MELANIA dalam USD adalah 0.10441 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MELANIA ke USD saat ini?
Harga MELANIA ke USD saat ini adalah $ 0.10441. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Melania Meme?
Kapitalisasi pasar MELANIA adalah $ 95.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MELANIA?
Suplai beredar MELANIA adalah 910.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MELANIA?
MELANIA mencapai harga ATH sebesar 13.732949556597482 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MELANIA?
MELANIA mencapai harga ATL 0.0755409782933169 USD.
Berapa volume perdagangan MELANIA?
Volume perdagangan 24 jam live MELANIA adalah $ 132.58K USD.
Akankah harga MELANIA naik lebih tinggi tahun ini?
MELANIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MELANIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Melania Meme (MELANIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,236.89

$3,328.66

$156.73

$1.0003

$1.0930

$101,236.89

$3,328.66

$156.73

$2.2191

$1.0170

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1125

$0.0003997

$0.013688

$4.457

$0.007752

$0.1125

$0.0000002275

