BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live My Lovely Planet hari ini adalah 0.2413 USD. Lacak informasi harga aktual MLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MLC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live My Lovely Planet hari ini adalah 0.2413 USD. Lacak informasi harga aktual MLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MLC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MLC

Info Harga MLC

Penjelasan MLC

Whitepaper MLC

Situs Web Resmi MLC

Tokenomi MLC

Prakiraan Harga MLC

Riwayat MLC

Panduan Membeli MLC

Konverter MLC ke Mata Uang Fiat

Spot MLC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo My Lovely Planet

Harga My Lovely Planet(MLC)

Harga Live 1 MLC ke USD:

$0.2413
$0.2413$0.2413
+2.76%1D
USD
Grafik Harga Live My Lovely Planet (MLC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:26 (UTC+8)

Informasi Harga My Lovely Planet (MLC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2111
$ 0.2111$ 0.2111
Low 24 Jam
$ 0.2622
$ 0.2622$ 0.2622
High 24 Jam

$ 0.2111
$ 0.2111$ 0.2111

$ 0.2622
$ 0.2622$ 0.2622

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

-0.09%

+2.76%

-19.73%

-19.73%

Harga aktual My Lovely Planet (MLC) adalah $ 0.2413. Selama 24 jam terakhir, MLC diperdagangkan antara low $ 0.2111 dan high $ 0.2622, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMLC adalah $ 0.9810564877928539, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07323672467418013.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MLC telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +2.76% selama 24 jam, dan -19.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar My Lovely Planet (MLC)

No.829

$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M

$ 158.16K
$ 158.16K$ 158.16K

$ 55.50M
$ 55.50M$ 55.50M

85.76M
85.76M 85.76M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

37.28%

MATIC

Kapitalisasi Pasar My Lovely Planet saat ini adalah $ 20.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 158.16K. Suplai beredar MLC adalah 85.76M, dan total suplainya sebesar 229999998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.50M.

Riwayat Harga My Lovely Planet (MLC) USD

Pantau perubahan harga My Lovely Planet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006481+2.76%
30 Days$ -0.1509-38.48%
60 Hari$ -0.0592-19.71%
90 Hari$ -0.0598-19.87%
Perubahan Harga My Lovely Planet Hari Ini

Hari ini, MLC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006481 (+2.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga My Lovely Planet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1509 (-38.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga My Lovely Planet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MLC terlihat mengalami perubahan $ -0.0592 (-19.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga My Lovely Planet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0598 (-19.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari My Lovely Planet (MLC)?

Lihat halaman Riwayat Harga My Lovely Planet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi My Lovely Planet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MLC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang My Lovely Planet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli My Lovely Planet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga My Lovely Planet (USD)

Berapa nilai My Lovely Planet (MLC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda My Lovely Planet (MLC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk My Lovely Planet.

Cek prediksi harga My Lovely Planet sekarang!

Tokenomi My Lovely Planet (MLC)

Memahami tokenomi My Lovely Planet (MLC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MLC sekarang!

Cara membeli My Lovely Planet (MLC)

Ingin mengetahui cara membeli My Lovely Planet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli My Lovely Planet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MLC ke Mata Uang Lokal

1 My Lovely Planet(MLC) ke VND
6,349.8095
1 My Lovely Planet(MLC) ke AUD
A$0.371602
1 My Lovely Planet(MLC) ke GBP
0.183388
1 My Lovely Planet(MLC) ke EUR
0.207518
1 My Lovely Planet(MLC) ke USD
$0.2413
1 My Lovely Planet(MLC) ke MYR
RM1.008634
1 My Lovely Planet(MLC) ke TRY
10.180447
1 My Lovely Planet(MLC) ke JPY
¥36.6776
1 My Lovely Planet(MLC) ke ARS
ARS$350.215581
1 My Lovely Planet(MLC) ke RUB
19.603212
1 My Lovely Planet(MLC) ke INR
21.396071
1 My Lovely Planet(MLC) ke IDR
Rp4,021.665058
1 My Lovely Planet(MLC) ke PHP
14.227048
1 My Lovely Planet(MLC) ke EGP
￡E.11.41349
1 My Lovely Planet(MLC) ke BRL
R$1.290955
1 My Lovely Planet(MLC) ke CAD
C$0.340233
1 My Lovely Planet(MLC) ke BDT
29.441013
1 My Lovely Planet(MLC) ke NGN
347.192092
1 My Lovely Planet(MLC) ke COP
$924.519233
1 My Lovely Planet(MLC) ke ZAR
R.4.193794
1 My Lovely Planet(MLC) ke UAH
10.149078
1 My Lovely Planet(MLC) ke TZS
T.Sh.592.8741
1 My Lovely Planet(MLC) ke VES
Bs54.7751
1 My Lovely Planet(MLC) ke CLP
$227.5459
1 My Lovely Planet(MLC) ke PKR
Rs68.201032
1 My Lovely Planet(MLC) ke KZT
126.931039
1 My Lovely Planet(MLC) ke THB
฿7.813294
1 My Lovely Planet(MLC) ke TWD
NT$7.477887
1 My Lovely Planet(MLC) ke AED
د.إ0.885571
1 My Lovely Planet(MLC) ke CHF
Fr0.19304
1 My Lovely Planet(MLC) ke HKD
HK$1.874901
1 My Lovely Planet(MLC) ke AMD
֏92.27312
1 My Lovely Planet(MLC) ke MAD
.د.م2.24409
1 My Lovely Planet(MLC) ke MXN
$4.480941
1 My Lovely Planet(MLC) ke SAR
ريال0.904875
1 My Lovely Planet(MLC) ke ETB
Br37.133657
1 My Lovely Planet(MLC) ke KES
KSh31.161482
1 My Lovely Planet(MLC) ke JOD
د.أ0.1710817
1 My Lovely Planet(MLC) ke PLN
0.887984
1 My Lovely Planet(MLC) ke RON
лв1.06172
1 My Lovely Planet(MLC) ke SEK
kr2.309241
1 My Lovely Planet(MLC) ke BGN
лв0.407797
1 My Lovely Planet(MLC) ke HUF
Ft80.729328
1 My Lovely Planet(MLC) ke CZK
5.086604
1 My Lovely Planet(MLC) ke KWD
د.ك0.0738378
1 My Lovely Planet(MLC) ke ILS
0.789051
1 My Lovely Planet(MLC) ke BOB
Bs1.66497
1 My Lovely Planet(MLC) ke AZN
0.41021
1 My Lovely Planet(MLC) ke TJS
SM2.224786
1 My Lovely Planet(MLC) ke GEL
0.653923
1 My Lovely Planet(MLC) ke AOA
Kz221.173167
1 My Lovely Planet(MLC) ke BHD
.د.ب0.0907288
1 My Lovely Planet(MLC) ke BMD
$0.2413
1 My Lovely Planet(MLC) ke DKK
kr1.561211
1 My Lovely Planet(MLC) ke HNL
L6.355842
1 My Lovely Planet(MLC) ke MUR
11.092561
1 My Lovely Planet(MLC) ke NAD
$4.191381
1 My Lovely Planet(MLC) ke NOK
kr2.46126
1 My Lovely Planet(MLC) ke NZD
$0.427101
1 My Lovely Planet(MLC) ke PAB
B/.0.2413
1 My Lovely Planet(MLC) ke PGK
K1.01346
1 My Lovely Planet(MLC) ke QAR
ر.ق0.878332
1 My Lovely Planet(MLC) ke RSD
дин.24.506428
1 My Lovely Planet(MLC) ke UZS
soʻm2,907.228247
1 My Lovely Planet(MLC) ke ALL
L20.233005
1 My Lovely Planet(MLC) ke ANG
ƒ0.431927
1 My Lovely Planet(MLC) ke AWG
ƒ0.43434
1 My Lovely Planet(MLC) ke BBD
$0.4826
1 My Lovely Planet(MLC) ke BAM
KM0.407797
1 My Lovely Planet(MLC) ke BIF
Fr711.5937
1 My Lovely Planet(MLC) ke BND
$0.31369
1 My Lovely Planet(MLC) ke BSD
$0.2413
1 My Lovely Planet(MLC) ke JMD
$38.692455
1 My Lovely Planet(MLC) ke KHR
969.075278
1 My Lovely Planet(MLC) ke KMF
Fr101.346
1 My Lovely Planet(MLC) ke LAK
5,245.652069
1 My Lovely Planet(MLC) ke LKR
රු73.565131
1 My Lovely Planet(MLC) ke MDL
L4.1021
1 My Lovely Planet(MLC) ke MGA
Ar1,086.93585
1 My Lovely Planet(MLC) ke MOP
P1.9304
1 My Lovely Planet(MLC) ke MVR
3.71602
1 My Lovely Planet(MLC) ke MWK
MK418.923343
1 My Lovely Planet(MLC) ke MZN
MT15.431135
1 My Lovely Planet(MLC) ke NPR
रु34.19221
1 My Lovely Planet(MLC) ke PYG
1,711.2996
1 My Lovely Planet(MLC) ke RWF
Fr350.1263
1 My Lovely Planet(MLC) ke SBD
$1.985899
1 My Lovely Planet(MLC) ke SCR
3.481959
1 My Lovely Planet(MLC) ke SRD
$9.29005
1 My Lovely Planet(MLC) ke SVC
$2.108962
1 My Lovely Planet(MLC) ke SZL
L4.188968
1 My Lovely Planet(MLC) ke TMT
m0.84455
1 My Lovely Planet(MLC) ke TND
د.ت0.7140067
1 My Lovely Planet(MLC) ke TTD
$1.633601
1 My Lovely Planet(MLC) ke UGX
Sh843.5848
1 My Lovely Planet(MLC) ke XAF
Fr137.0584
1 My Lovely Planet(MLC) ke XCD
$0.65151
1 My Lovely Planet(MLC) ke XOF
Fr137.0584
1 My Lovely Planet(MLC) ke XPF
Fr24.8539
1 My Lovely Planet(MLC) ke BWP
P3.245485
1 My Lovely Planet(MLC) ke BZD
$0.485013
1 My Lovely Planet(MLC) ke CVE
$23.126192
1 My Lovely Planet(MLC) ke DJF
Fr42.7101
1 My Lovely Planet(MLC) ke DOP
$15.518003
1 My Lovely Planet(MLC) ke DZD
د.ج31.508954
1 My Lovely Planet(MLC) ke FJD
$0.550164
1 My Lovely Planet(MLC) ke GNF
Fr2,098.1035
1 My Lovely Planet(MLC) ke GTQ
Q1.848358
1 My Lovely Planet(MLC) ke GYD
$50.470308
1 My Lovely Planet(MLC) ke ISK
kr30.4038

Sumber Daya My Lovely Planet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai My Lovely Planet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi My Lovely Planet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang My Lovely Planet

Berapa nilai My Lovely Planet (MLC) hari ini?
Harga live MLC dalam USD adalah 0.2413 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MLC ke USD saat ini?
Harga MLC ke USD saat ini adalah $ 0.2413. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar My Lovely Planet?
Kapitalisasi pasar MLC adalah $ 20.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MLC?
Suplai beredar MLC adalah 85.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MLC?
MLC mencapai harga ATH sebesar 0.9810564877928539 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MLC?
MLC mencapai harga ATL 0.07323672467418013 USD.
Berapa volume perdagangan MLC?
Volume perdagangan 24 jam live MLC adalah $ 158.16K USD.
Akankah harga MLC naik lebih tinggi tahun ini?
MLC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MLC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting My Lovely Planet (MLC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MLC ke USD

Jumlah

MLC
MLC
USD
USD

1 MLC = 0.2413 USD

Perdagangkan MLC

MLC/USDT
$0.2413
$0.2413$0.2413
+2.98%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,531.09
$101,531.09$101,531.09

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.71
$3,328.71$3,328.71

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.84
$156.84$156.84

+0.59%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0480
$1.0480$1.0480

+22.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,531.09
$101,531.09$101,531.09

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.71
$3,328.71$3,328.71

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.84
$156.84$156.84

+0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2242
$2.2242$2.2242

-0.46%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0405
$1.0405$1.0405

+2.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0692
$0.0692$0.0692

+38.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017200
$0.017200$0.017200

+1,620.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009705
$0.009705$0.009705

+354.77%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.431
$4.431$4.431

+343.10%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.220
$2.220$2.220

+60.98%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002321
$0.0000002321$0.0000002321

+54.73%