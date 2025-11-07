BursaDEX+
Harga live Minati Coin hari ini adalah 0.3253 USD. Lacak informasi harga aktual MNTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Minati Coin(MNTC)

Harga Live 1 MNTC ke USD:

$0.3253
-2.04%1D
USD
Grafik Harga Live Minati Coin (MNTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:43:30 (UTC+8)

Informasi Harga Minati Coin (MNTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2915
Low 24 Jam
$ 0.3415
High 24 Jam

$ 0.2915
$ 0.3415
$ 151.21370808400758
$ 0.005481894977823257
0.00%

-2.04%

-3.56%

-3.56%

Harga aktual Minati Coin (MNTC) adalah $ 0.3253. Selama 24 jam terakhir, MNTC diperdagangkan antara low $ 0.2915 dan high $ 0.3415, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNTC adalah $ 151.21370808400758, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005481894977823257.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNTC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.04% selama 24 jam, dan -3.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Minati Coin (MNTC)

No.1809

$ 2.04M
$ 9.67K
$ 2.96M
6.28M
9,100,000
9,100,000
68.95%

BSC

Kapitalisasi Pasar Minati Coin saat ini adalah $ 2.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.67K. Suplai beredar MNTC adalah 6.28M, dan total suplainya sebesar 9100000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.96M.

Riwayat Harga Minati Coin (MNTC) USD

Pantau perubahan harga Minati Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006774-2.04%
30 Days$ -0.1529-31.98%
60 Hari$ -0.097-22.97%
90 Hari$ -0.0987-23.28%
Perubahan Harga Minati Coin Hari Ini

Hari ini, MNTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.006774 (-2.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Minati Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1529 (-31.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Minati Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MNTC terlihat mengalami perubahan $ -0.097 (-22.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Minati Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0987 (-23.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Minati Coin (MNTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Minati Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Minati Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MNTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Minati Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Minati Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Minati Coin (USD)

Berapa nilai Minati Coin (MNTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Minati Coin (MNTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Minati Coin.

Cek prediksi harga Minati Coin sekarang!

Tokenomi Minati Coin (MNTC)

Memahami tokenomi Minati Coin (MNTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNTC sekarang!

Cara membeli Minati Coin (MNTC)

Ingin mengetahui cara membeli Minati Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Minati Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNTC ke Mata Uang Lokal

1 Minati Coin(MNTC) ke VND
8,560.2695
1 Minati Coin(MNTC) ke AUD
A$0.500962
1 Minati Coin(MNTC) ke GBP
0.247228
1 Minati Coin(MNTC) ke EUR
0.279758
1 Minati Coin(MNTC) ke USD
$0.3253
1 Minati Coin(MNTC) ke MYR
RM1.359754
1 Minati Coin(MNTC) ke TRY
13.724407
1 Minati Coin(MNTC) ke JPY
¥49.4456
1 Minati Coin(MNTC) ke ARS
ARS$472.130661
1 Minati Coin(MNTC) ke RUB
26.427372
1 Minati Coin(MNTC) ke INR
28.844351
1 Minati Coin(MNTC) ke IDR
Rp5,421.664498
1 Minati Coin(MNTC) ke PHP
19.199206
1 Minati Coin(MNTC) ke EGP
￡E.15.38669
1 Minati Coin(MNTC) ke BRL
R$1.740355
1 Minati Coin(MNTC) ke CAD
C$0.458673
1 Minati Coin(MNTC) ke BDT
39.689853
1 Minati Coin(MNTC) ke NGN
468.054652
1 Minati Coin(MNTC) ke COP
$1,246.357673
1 Minati Coin(MNTC) ke ZAR
R.5.650461
1 Minati Coin(MNTC) ke UAH
13.682118
1 Minati Coin(MNTC) ke TZS
T.Sh.799.2621
1 Minati Coin(MNTC) ke VES
Bs73.8431
1 Minati Coin(MNTC) ke CLP
$306.7579
1 Minati Coin(MNTC) ke PKR
Rs91.942792
1 Minati Coin(MNTC) ke KZT
171.117559
1 Minati Coin(MNTC) ke THB
฿10.53972
1 Minati Coin(MNTC) ke TWD
NT$10.081047
1 Minati Coin(MNTC) ke AED
د.إ1.193851
1 Minati Coin(MNTC) ke CHF
Fr0.26024
1 Minati Coin(MNTC) ke HKD
HK$2.527581
1 Minati Coin(MNTC) ke AMD
֏124.39472
1 Minati Coin(MNTC) ke MAD
.د.م3.02529
1 Minati Coin(MNTC) ke MXN
$6.040821
1 Minati Coin(MNTC) ke SAR
ريال1.219875
1 Minati Coin(MNTC) ke ETB
Br50.060417
1 Minati Coin(MNTC) ke KES
KSh42.015748
1 Minati Coin(MNTC) ke JOD
د.أ0.2306377
1 Minati Coin(MNTC) ke PLN
1.193851
1 Minati Coin(MNTC) ke RON
лв1.43132
1 Minati Coin(MNTC) ke SEK
kr3.113121
1 Minati Coin(MNTC) ke BGN
лв0.549757
1 Minati Coin(MNTC) ke HUF
Ft108.757549
1 Minati Coin(MNTC) ke CZK
6.850818
1 Minati Coin(MNTC) ke KWD
د.ك0.0995418
1 Minati Coin(MNTC) ke ILS
1.063731
1 Minati Coin(MNTC) ke BOB
Bs2.24457
1 Minati Coin(MNTC) ke AZN
0.55301
1 Minati Coin(MNTC) ke TJS
SM2.999266
1 Minati Coin(MNTC) ke GEL
0.881563
1 Minati Coin(MNTC) ke AOA
Kz298.166727
1 Minati Coin(MNTC) ke BHD
.د.ب0.1223128
1 Minati Coin(MNTC) ke BMD
$0.3253
1 Minati Coin(MNTC) ke DKK
kr2.101438
1 Minati Coin(MNTC) ke HNL
L8.568402
1 Minati Coin(MNTC) ke MUR
14.9638
1 Minati Coin(MNTC) ke NAD
$5.650461
1 Minati Coin(MNTC) ke NOK
kr3.314807
1 Minati Coin(MNTC) ke NZD
$0.575781
1 Minati Coin(MNTC) ke PAB
B/.0.3253
1 Minati Coin(MNTC) ke PGK
K1.36626
1 Minati Coin(MNTC) ke QAR
ر.ق1.184092
1 Minati Coin(MNTC) ke RSD
дин.33.008191
1 Minati Coin(MNTC) ke UZS
soʻm3,919.276207
1 Minati Coin(MNTC) ke ALL
L27.276405
1 Minati Coin(MNTC) ke ANG
ƒ0.582287
1 Minati Coin(MNTC) ke AWG
ƒ0.58554
1 Minati Coin(MNTC) ke BBD
$0.6506
1 Minati Coin(MNTC) ke BAM
KM0.549757
1 Minati Coin(MNTC) ke BIF
Fr959.3097
1 Minati Coin(MNTC) ke BND
$0.42289
1 Minati Coin(MNTC) ke BSD
$0.3253
1 Minati Coin(MNTC) ke JMD
$52.161855
1 Minati Coin(MNTC) ke KHR
1,306.424318
1 Minati Coin(MNTC) ke KMF
Fr136.626
1 Minati Coin(MNTC) ke LAK
7,071.738989
1 Minati Coin(MNTC) ke LKR
රු99.174211
1 Minati Coin(MNTC) ke MDL
L5.5301
1 Minati Coin(MNTC) ke MGA
Ar1,465.31385
1 Minati Coin(MNTC) ke MOP
P2.6024
1 Minati Coin(MNTC) ke MVR
5.00962
1 Minati Coin(MNTC) ke MWK
MK564.756583
1 Minati Coin(MNTC) ke MZN
MT20.802935
1 Minati Coin(MNTC) ke NPR
रु46.09501
1 Minati Coin(MNTC) ke PYG
2,307.0276
1 Minati Coin(MNTC) ke RWF
Fr472.0103
1 Minati Coin(MNTC) ke SBD
$2.677219
1 Minati Coin(MNTC) ke SCR
4.895765
1 Minati Coin(MNTC) ke SRD
$12.52405
1 Minati Coin(MNTC) ke SVC
$2.843122
1 Minati Coin(MNTC) ke SZL
L5.647208
1 Minati Coin(MNTC) ke TMT
m1.13855
1 Minati Coin(MNTC) ke TND
د.ت0.9625627
1 Minati Coin(MNTC) ke TTD
$2.202281
1 Minati Coin(MNTC) ke UGX
Sh1,137.2488
1 Minati Coin(MNTC) ke XAF
Fr184.4451
1 Minati Coin(MNTC) ke XCD
$0.87831
1 Minati Coin(MNTC) ke XOF
Fr184.4451
1 Minati Coin(MNTC) ke XPF
Fr33.5059
1 Minati Coin(MNTC) ke BWP
P4.375285
1 Minati Coin(MNTC) ke BZD
$0.653853
1 Minati Coin(MNTC) ke CVE
$31.176752
1 Minati Coin(MNTC) ke DJF
Fr57.5781
1 Minati Coin(MNTC) ke DOP
$20.920043
1 Minati Coin(MNTC) ke DZD
د.ج42.471168
1 Minati Coin(MNTC) ke FJD
$0.741684
1 Minati Coin(MNTC) ke GNF
Fr2,828.4835
1 Minati Coin(MNTC) ke GTQ
Q2.491798
1 Minati Coin(MNTC) ke GYD
$68.039748
1 Minati Coin(MNTC) ke ISK
kr40.9878

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Minati Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Minati Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Minati Coin

Berapa nilai Minati Coin (MNTC) hari ini?
Harga live MNTC dalam USD adalah 0.3253 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MNTC ke USD saat ini?
Harga MNTC ke USD saat ini adalah $ 0.3253. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Minati Coin?
Kapitalisasi pasar MNTC adalah $ 2.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MNTC?
Suplai beredar MNTC adalah 6.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MNTC?
MNTC mencapai harga ATH sebesar 151.21370808400758 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MNTC?
MNTC mencapai harga ATL 0.005481894977823257 USD.
Berapa volume perdagangan MNTC?
Volume perdagangan 24 jam live MNTC adalah $ 9.67K USD.
Akankah harga MNTC naik lebih tinggi tahun ini?
MNTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:43:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Minati Coin (MNTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

