BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mode Network hari ini adalah 0.0007185 USD. Lacak informasi harga aktual MODE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MODE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mode Network hari ini adalah 0.0007185 USD. Lacak informasi harga aktual MODE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MODE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MODE

Info Harga MODE

Penjelasan MODE

Whitepaper MODE

Situs Web Resmi MODE

Tokenomi MODE

Prakiraan Harga MODE

Riwayat MODE

Panduan Membeli MODE

Konverter MODE ke Mata Uang Fiat

Spot MODE

Futures USDT-M MODE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mode Network

Harga Mode Network(MODE)

Harga Live 1 MODE ke USD:

$0.0007185
$0.0007185$0.0007185
-17.48%1D
USD
Grafik Harga Live Mode Network (MODE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:08 (UTC+8)

Informasi Harga Mode Network (MODE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006756
$ 0.0006756$ 0.0006756
Low 24 Jam
$ 0.0008998
$ 0.0008998$ 0.0008998
High 24 Jam

$ 0.0006756
$ 0.0006756$ 0.0006756

$ 0.0008998
$ 0.0008998$ 0.0008998

$ 0.11766770346399462
$ 0.11766770346399462$ 0.11766770346399462

$ 0.000621364734894936
$ 0.000621364734894936$ 0.000621364734894936

+0.60%

-17.48%

-15.52%

-15.52%

Harga aktual Mode Network (MODE) adalah $ 0.0007185. Selama 24 jam terakhir, MODE diperdagangkan antara low $ 0.0006756 dan high $ 0.0008998, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMODE adalah $ 0.11766770346399462, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000621364734894936.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MODE telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, -17.48% selama 24 jam, dan -15.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mode Network (MODE)

No.1846

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 76.35K
$ 76.35K$ 76.35K

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Kapitalisasi Pasar Mode Network saat ini adalah $ 1.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.35K. Suplai beredar MODE adalah 2.50B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.19M.

Riwayat Harga Mode Network (MODE) USD

Pantau perubahan harga Mode Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000152198-17.48%
30 Days$ -0.0008615-54.53%
60 Hari$ -0.0011065-60.64%
90 Hari$ -0.0015485-68.31%
Perubahan Harga Mode Network Hari Ini

Hari ini, MODE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000152198 (-17.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mode Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0008615 (-54.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mode Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MODE terlihat mengalami perubahan $ -0.0011065 (-60.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mode Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0015485 (-68.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mode Network (MODE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mode Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mode Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MODE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mode Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mode Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mode Network (USD)

Berapa nilai Mode Network (MODE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mode Network (MODE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mode Network.

Cek prediksi harga Mode Network sekarang!

Tokenomi Mode Network (MODE)

Memahami tokenomi Mode Network (MODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MODE sekarang!

Cara membeli Mode Network (MODE)

Ingin mengetahui cara membeli Mode Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mode Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MODE ke Mata Uang Lokal

1 Mode Network(MODE) ke VND
18.9073275
1 Mode Network(MODE) ke AUD
A$0.00110649
1 Mode Network(MODE) ke GBP
0.00054606
1 Mode Network(MODE) ke EUR
0.00061791
1 Mode Network(MODE) ke USD
$0.0007185
1 Mode Network(MODE) ke MYR
RM0.00300333
1 Mode Network(MODE) ke TRY
0.03024885
1 Mode Network(MODE) ke JPY
¥0.1099305
1 Mode Network(MODE) ke ARS
ARS$1.042809345
1 Mode Network(MODE) ke RUB
0.058363755
1 Mode Network(MODE) ke INR
0.063709395
1 Mode Network(MODE) ke IDR
Rp11.97499521
1 Mode Network(MODE) ke PHP
0.04240587
1 Mode Network(MODE) ke EGP
￡E.0.03398505
1 Mode Network(MODE) ke BRL
R$0.003843975
1 Mode Network(MODE) ke CAD
C$0.001013085
1 Mode Network(MODE) ke BDT
0.087664185
1 Mode Network(MODE) ke NGN
1.03380654
1 Mode Network(MODE) ke COP
$2.752868085
1 Mode Network(MODE) ke ZAR
R.0.01248753
1 Mode Network(MODE) ke UAH
0.03022011
1 Mode Network(MODE) ke TZS
T.Sh.1.7653545
1 Mode Network(MODE) ke VES
Bs0.1630995
1 Mode Network(MODE) ke CLP
$0.6775455
1 Mode Network(MODE) ke PKR
Rs0.20307684
1 Mode Network(MODE) ke KZT
0.377952555
1 Mode Network(MODE) ke THB
฿0.023286585
1 Mode Network(MODE) ke TWD
NT$0.022266315
1 Mode Network(MODE) ke AED
د.إ0.002636895
1 Mode Network(MODE) ke CHF
Fr0.0005748
1 Mode Network(MODE) ke HKD
HK$0.005582745
1 Mode Network(MODE) ke AMD
֏0.2747544
1 Mode Network(MODE) ke MAD
.د.م0.00668205
1 Mode Network(MODE) ke MXN
$0.01334973
1 Mode Network(MODE) ke SAR
ريال0.002694375
1 Mode Network(MODE) ke ETB
Br0.110282565
1 Mode Network(MODE) ke KES
KSh0.09278709
1 Mode Network(MODE) ke JOD
د.أ0.0005094165
1 Mode Network(MODE) ke PLN
0.00264408
1 Mode Network(MODE) ke RON
лв0.0031614
1 Mode Network(MODE) ke SEK
kr0.00686886
1 Mode Network(MODE) ke BGN
лв0.001214265
1 Mode Network(MODE) ke HUF
Ft0.240216105
1 Mode Network(MODE) ke CZK
0.01514598
1 Mode Network(MODE) ke KWD
د.ك0.000219861
1 Mode Network(MODE) ke ILS
0.002349495
1 Mode Network(MODE) ke BOB
Bs0.00495765
1 Mode Network(MODE) ke AZN
0.00122145
1 Mode Network(MODE) ke TJS
SM0.00662457
1 Mode Network(MODE) ke GEL
0.001947135
1 Mode Network(MODE) ke AOA
Kz0.6555594
1 Mode Network(MODE) ke BHD
.د.ب0.000270156
1 Mode Network(MODE) ke BMD
$0.0007185
1 Mode Network(MODE) ke DKK
kr0.00464151
1 Mode Network(MODE) ke HNL
L0.01888218
1 Mode Network(MODE) ke MUR
0.033051
1 Mode Network(MODE) ke NAD
$0.012480345
1 Mode Network(MODE) ke NOK
kr0.0073287
1 Mode Network(MODE) ke NZD
$0.001271745
1 Mode Network(MODE) ke PAB
B/.0.0007185
1 Mode Network(MODE) ke PGK
K0.003067995
1 Mode Network(MODE) ke QAR
ر.ق0.00261534
1 Mode Network(MODE) ke RSD
дин.0.07295649
1 Mode Network(MODE) ke UZS
soʻm8.55357006
1 Mode Network(MODE) ke ALL
L0.060260595
1 Mode Network(MODE) ke ANG
ƒ0.001286115
1 Mode Network(MODE) ke AWG
ƒ0.0012933
1 Mode Network(MODE) ke BBD
$0.001437
1 Mode Network(MODE) ke BAM
KM0.001214265
1 Mode Network(MODE) ke BIF
Fr2.1188565
1 Mode Network(MODE) ke BND
$0.00093405
1 Mode Network(MODE) ke BSD
$0.0007185
1 Mode Network(MODE) ke JMD
$0.115211475
1 Mode Network(MODE) ke KHR
2.88553911
1 Mode Network(MODE) ke KMF
Fr0.30177
1 Mode Network(MODE) ke LAK
15.619564905
1 Mode Network(MODE) ke LKR
රු0.219049095
1 Mode Network(MODE) ke MDL
L0.012293535
1 Mode Network(MODE) ke MGA
Ar3.23648325
1 Mode Network(MODE) ke MOP
P0.005748
1 Mode Network(MODE) ke MVR
0.0110649
1 Mode Network(MODE) ke MWK
MK1.24523235
1 Mode Network(MODE) ke MZN
MT0.045948075
1 Mode Network(MODE) ke NPR
रु0.10181145
1 Mode Network(MODE) ke PYG
5.095602
1 Mode Network(MODE) ke RWF
Fr1.0425435
1 Mode Network(MODE) ke SBD
$0.00590607
1 Mode Network(MODE) ke SCR
0.01082061
1 Mode Network(MODE) ke SRD
$0.02766225
1 Mode Network(MODE) ke SVC
$0.00627969
1 Mode Network(MODE) ke SZL
L0.012465975
1 Mode Network(MODE) ke TMT
m0.00251475
1 Mode Network(MODE) ke TND
د.ت0.0021260415
1 Mode Network(MODE) ke TTD
$0.004864245
1 Mode Network(MODE) ke UGX
Sh2.511876
1 Mode Network(MODE) ke XAF
Fr0.408108
1 Mode Network(MODE) ke XCD
$0.00193995
1 Mode Network(MODE) ke XOF
Fr0.408108
1 Mode Network(MODE) ke XPF
Fr0.0740055
1 Mode Network(MODE) ke BWP
P0.009663825
1 Mode Network(MODE) ke BZD
$0.001444185
1 Mode Network(MODE) ke CVE
$0.06886104
1 Mode Network(MODE) ke DJF
Fr0.1271745
1 Mode Network(MODE) ke DOP
$0.04619955
1 Mode Network(MODE) ke DZD
د.ج0.09379299
1 Mode Network(MODE) ke FJD
$0.00163818
1 Mode Network(MODE) ke GNF
Fr6.2473575
1 Mode Network(MODE) ke GTQ
Q0.00550371
1 Mode Network(MODE) ke GYD
$0.15028146
1 Mode Network(MODE) ke ISK
kr0.090531

Sumber Daya Mode Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mode Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mode Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mode Network

Berapa nilai Mode Network (MODE) hari ini?
Harga live MODE dalam USD adalah 0.0007185 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MODE ke USD saat ini?
Harga MODE ke USD saat ini adalah $ 0.0007185. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mode Network?
Kapitalisasi pasar MODE adalah $ 1.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MODE?
Suplai beredar MODE adalah 2.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MODE?
MODE mencapai harga ATH sebesar 0.11766770346399462 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MODE?
MODE mencapai harga ATL 0.000621364734894936 USD.
Berapa volume perdagangan MODE?
Volume perdagangan 24 jam live MODE adalah $ 76.35K USD.
Akankah harga MODE naik lebih tinggi tahun ini?
MODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mode Network (MODE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MODE ke USD

Jumlah

MODE
MODE
USD
USD

1 MODE = 0.0007185 USD

Perdagangkan MODE

MODE/USDT
$0.0007185
$0.0007185$0.0007185
-17.52%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,386.51
$101,386.51$101,386.51

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.81
$3,326.81$3,326.81

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.82
$156.82$156.82

+0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0951
$1.0951$1.0951

+27.63%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,386.51
$101,386.51$101,386.51

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.81
$3,326.81$3,326.81

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.82
$156.82$156.82

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0150
$1.0150$1.0150

-0.10%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004016
$0.0004016$0.0004016

+167.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013806
$0.013806$0.013806

+1,280.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.527
$4.527$4.527

+352.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005385
$0.005385$0.005385

+152.34%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1127
$0.1127$0.1127

+125.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002261
$0.0000002261$0.0000002261

+50.73%