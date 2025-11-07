BursaDEX+
Harga live NAVI Protocol hari ini adalah 0.0295 USD. Lacak informasi harga aktual NAVX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAVX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NAVI Protocol(NAVX)

$0.0295
+0.44%1D
Grafik Harga Live NAVI Protocol (NAVX)
Informasi Harga NAVI Protocol (NAVX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02896
Low 24 Jam
$ 0.03061
High 24 Jam

$ 0.02896
$ 0.03061
$ 0.4215575252595851
$ 0.028249402390219874
+0.85%

+0.44%

-7.53%

-7.53%

Harga aktual NAVI Protocol (NAVX) adalah $ 0.0295. Selama 24 jam terakhir, NAVX diperdagangkan antara low $ 0.02896 dan high $ 0.03061, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAVX adalah $ 0.4215575252595851, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.028249402390219874.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAVX telah berubah sebesar +0.85% selama 1 jam terakhir, +0.44% selama 24 jam, dan -7.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NAVI Protocol (NAVX)

No.755

$ 21.23M
$ 87.35K
$ 29.50M
719.72M
1,000,000,000
1,000,000,000
71.97%

SUI

Kapitalisasi Pasar NAVI Protocol saat ini adalah $ 21.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 87.35K. Suplai beredar NAVX adalah 719.72M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.50M.

Riwayat Harga NAVI Protocol (NAVX) USD

Pantau perubahan harga NAVI Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001292+0.44%
30 Days$ -0.02049-40.99%
60 Hari$ -0.00843-22.23%
90 Hari$ -0.03308-52.87%
Perubahan Harga NAVI Protocol Hari Ini

Hari ini, NAVX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001292 (+0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NAVI Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02049 (-40.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NAVI Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAVX terlihat mengalami perubahan $ -0.00843 (-22.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NAVI Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03308 (-52.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NAVI Protocol (NAVX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NAVI Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NAVI Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAVX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NAVI Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NAVI Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NAVI Protocol (USD)

Berapa nilai NAVI Protocol (NAVX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NAVI Protocol (NAVX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAVI Protocol.

Cek prediksi harga NAVI Protocol sekarang!

Tokenomi NAVI Protocol (NAVX)

Memahami tokenomi NAVI Protocol (NAVX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAVX sekarang!

Cara membeli NAVI Protocol (NAVX)

Ingin mengetahui cara membeli NAVI Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NAVI Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAVX ke Mata Uang Lokal

1 NAVI Protocol(NAVX) ke VND
776.2925
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AUD
A$0.04543
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GBP
0.02242
1 NAVI Protocol(NAVX) ke EUR
0.02537
1 NAVI Protocol(NAVX) ke USD
$0.0295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MYR
RM0.12331
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TRY
1.24195
1 NAVI Protocol(NAVX) ke JPY
¥4.5135
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ARS
ARS$42.815415
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RUB
2.396285
1 NAVI Protocol(NAVX) ke INR
2.615765
1 NAVI Protocol(NAVX) ke IDR
Rp491.66647
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PHP
1.74109
1 NAVI Protocol(NAVX) ke EGP
￡E.1.39535
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BRL
R$0.157825
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CAD
C$0.041595
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BDT
3.599295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NGN
42.44578
1 NAVI Protocol(NAVX) ke COP
$113.026595
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ZAR
R.0.51271
1 NAVI Protocol(NAVX) ke UAH
1.24077
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TZS
T.Sh.72.4815
1 NAVI Protocol(NAVX) ke VES
Bs6.6965
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CLP
$27.8185
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PKR
Rs8.33788
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KZT
15.517885
1 NAVI Protocol(NAVX) ke THB
฿0.956095
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TWD
NT$0.914205
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AED
د.إ0.108265
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CHF
Fr0.0236
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HKD
HK$0.229215
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AMD
֏11.2808
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MAD
.د.م0.27435
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MXN
$0.54811
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SAR
ريال0.110625
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ETB
Br4.527955
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KES
KSh3.81022
1 NAVI Protocol(NAVX) ke JOD
د.أ0.0209155
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PLN
0.10856
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RON
лв0.1298
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SEK
kr0.28202
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BGN
лв0.049855
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HUF
Ft9.862735
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CZK
0.62186
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KWD
د.ك0.009027
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ILS
0.096465
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BOB
Bs0.20355
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AZN
0.05015
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TJS
SM0.27199
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GEL
0.079945
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AOA
Kz26.9158
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BHD
.د.ب0.011092
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BMD
$0.0295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke DKK
kr0.19057
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HNL
L0.77526
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MUR
1.357
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NAD
$0.512415
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NOK
kr0.3009
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NZD
$0.052215
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PAB
B/.0.0295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PGK
K0.125965
1 NAVI Protocol(NAVX) ke QAR
ر.ق0.10738
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RSD
дин.2.99543
1 NAVI Protocol(NAVX) ke UZS
soʻm351.19042
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ALL
L2.474165
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ANG
ƒ0.052805
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AWG
ƒ0.0531
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BBD
$0.059
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BAM
KM0.049855
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BIF
Fr86.9955
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BND
$0.03835
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BSD
$0.0295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke JMD
$4.730325
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KHR
118.47377
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KMF
Fr12.39
1 NAVI Protocol(NAVX) ke LAK
641.304335
1 NAVI Protocol(NAVX) ke LKR
රු8.993665
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MDL
L0.504745
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MGA
Ar132.88275
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MOP
P0.236
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MVR
0.4543
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MWK
MK51.12645
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MZN
MT1.886525
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NPR
रु4.18015
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PYG
209.214
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RWF
Fr42.8045
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SBD
$0.24249
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SCR
0.443975
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SRD
$1.13575
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SVC
$0.25783
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SZL
L0.51212
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TMT
m0.10325
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TND
د.ت0.0872905
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TTD
$0.199715
1 NAVI Protocol(NAVX) ke UGX
Sh103.132
1 NAVI Protocol(NAVX) ke XAF
Fr16.756
1 NAVI Protocol(NAVX) ke XCD
$0.07965
1 NAVI Protocol(NAVX) ke XOF
Fr16.756
1 NAVI Protocol(NAVX) ke XPF
Fr3.0385
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BWP
P0.396775
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BZD
$0.059295
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CVE
$2.82728
1 NAVI Protocol(NAVX) ke DJF
Fr5.2215
1 NAVI Protocol(NAVX) ke DOP
$1.897145
1 NAVI Protocol(NAVX) ke DZD
د.ج3.85093
1 NAVI Protocol(NAVX) ke FJD
$0.06726
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GNF
Fr256.5025
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GTQ
Q0.22597
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GYD
$6.17022
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ISK
kr3.717

Sumber Daya NAVI Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NAVI Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NAVI Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NAVI Protocol

Berapa nilai NAVI Protocol (NAVX) hari ini?
Harga live NAVX dalam USD adalah 0.0295 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAVX ke USD saat ini?
Harga NAVX ke USD saat ini adalah $ 0.0295. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NAVI Protocol?
Kapitalisasi pasar NAVX adalah $ 21.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAVX?
Suplai beredar NAVX adalah 719.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAVX?
NAVX mencapai harga ATH sebesar 0.4215575252595851 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAVX?
NAVX mencapai harga ATL 0.028249402390219874 USD.
Berapa volume perdagangan NAVX?
Volume perdagangan 24 jam live NAVX adalah $ 87.35K USD.
Akankah harga NAVX naik lebih tinggi tahun ini?
NAVX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAVX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NAVI Protocol (NAVX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

