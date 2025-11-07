BursaDEX+
Harga live NERO hari ini adalah 0.003485 USD. Lacak informasi harga aktual NERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NERO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NERO ke USD:

$0.003485
$0.003485
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live NERO (NERO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:14 (UTC+8)

Informasi Harga NERO (NERO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003485
$ 0.003485
Low 24 Jam
$ 0.003637
$ 0.003637
High 24 Jam

$ 0.003485
$ 0.003485

$ 0.003637
$ 0.003637

--
--

--
--

0.00%

0.00%

-15.83%

-15.83%

Harga aktual NERO (NERO) adalah $ 0.003485. Selama 24 jam terakhir, NERO diperdagangkan antara low $ 0.003485 dan high $ 0.003637, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNERO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NERO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -15.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NERO (NERO)

--
--

$ 638.22
$ 638.22

$ 34.85M
$ 34.85M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

NERO

Kapitalisasi Pasar NERO saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 638.22. Suplai beredar NERO adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.85M.

Riwayat Harga NERO (NERO) USD

Pantau perubahan harga NERO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.001904-35.34%
60 Hari$ -0.000375-9.72%
90 Hari$ -0.002635-43.06%
Perubahan Harga NERO Hari Ini

Hari ini, NERO tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NERO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001904 (-35.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NERO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NERO terlihat mengalami perubahan $ -0.000375 (-9.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NERO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002635 (-43.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NERO (NERO)?

Lihat halaman Riwayat Harga NERO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NERO (NERO)

NERO memperkenalkan Blockspace 2.0, blockchain biaya gas multidimensi pertama. Dibangun selama dua tahun secara diam-diam, NERO siap menyelaraskan dApps dan infrastruktur dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. NERO menghadirkan lapisan aplikasi yang memungkinkan token apa pun digunakan sebagai gas secara native dan menyediakan lingkungan tempat para pengembang dApp dapat mengelola, mengoptimalkan, dan berbagi biaya protokol. Merancang sistem untuk membantu aplikasi mencapai kesuksesan finansial dengan menyediakan alat baru untuk menghasilkan pendapatan akan menjaga loyalitas jangka panjang mereka kepada NERO melalui penyelarasan.

NERO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NERO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NERO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NERO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NERO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NERO (USD)

Berapa nilai NERO (NERO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NERO (NERO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NERO.

Cek prediksi harga NERO sekarang!

Tokenomi NERO (NERO)

Memahami tokenomi NERO (NERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NERO sekarang!

Cara membeli NERO (NERO)

Ingin mengetahui cara membeli NERO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NERO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NERO ke Mata Uang Lokal

1 NERO(NERO) ke VND
91.707775
1 NERO(NERO) ke AUD
A$0.0053669
1 NERO(NERO) ke GBP
0.0026486
1 NERO(NERO) ke EUR
0.0029971
1 NERO(NERO) ke USD
$0.003485
1 NERO(NERO) ke MYR
RM0.0145673
1 NERO(NERO) ke TRY
0.1467185
1 NERO(NERO) ke JPY
¥0.533205
1 NERO(NERO) ke ARS
ARS$5.05802445
1 NERO(NERO) ke RUB
0.28308655
1 NERO(NERO) ke INR
0.30901495
1 NERO(NERO) ke IDR
Rp58.0833101
1 NERO(NERO) ke PHP
0.2056847
1 NERO(NERO) ke EGP
￡E.0.1648405
1 NERO(NERO) ke BRL
R$0.01864475
1 NERO(NERO) ke CAD
C$0.00491385
1 NERO(NERO) ke BDT
0.42520485
1 NERO(NERO) ke NGN
5.0143574
1 NERO(NERO) ke COP
$13.35246385
1 NERO(NERO) ke ZAR
R.0.0605693
1 NERO(NERO) ke UAH
0.1465791
1 NERO(NERO) ke TZS
T.Sh.8.562645
1 NERO(NERO) ke VES
Bs0.791095
1 NERO(NERO) ke CLP
$3.286355
1 NERO(NERO) ke PKR
Rs0.9850004
1 NERO(NERO) ke KZT
1.83321455
1 NERO(NERO) ke THB
฿0.11294885
1 NERO(NERO) ke TWD
NT$0.10800015
1 NERO(NERO) ke AED
د.إ0.01278995
1 NERO(NERO) ke CHF
Fr0.002788
1 NERO(NERO) ke HKD
HK$0.02707845
1 NERO(NERO) ke AMD
֏1.332664
1 NERO(NERO) ke MAD
.د.م0.0324105
1 NERO(NERO) ke MXN
$0.0647513
1 NERO(NERO) ke SAR
ريال0.01306875
1 NERO(NERO) ke ETB
Br0.53491265
1 NERO(NERO) ke KES
KSh0.4501226
1 NERO(NERO) ke JOD
د.أ0.002470865
1 NERO(NERO) ke PLN
0.0128248
1 NERO(NERO) ke RON
лв0.015334
1 NERO(NERO) ke SEK
kr0.0333166
1 NERO(NERO) ke BGN
лв0.00588965
1 NERO(NERO) ke HUF
Ft1.16514005
1 NERO(NERO) ke CZK
0.0734638
1 NERO(NERO) ke KWD
د.ك0.00106641
1 NERO(NERO) ke ILS
0.01139595
1 NERO(NERO) ke BOB
Bs0.0240465
1 NERO(NERO) ke AZN
0.0059245
1 NERO(NERO) ke TJS
SM0.0321317
1 NERO(NERO) ke GEL
0.00944435
1 NERO(NERO) ke AOA
Kz3.179714
1 NERO(NERO) ke BHD
.د.ب0.00131036
1 NERO(NERO) ke BMD
$0.003485
1 NERO(NERO) ke DKK
kr0.0225131
1 NERO(NERO) ke HNL
L0.0915858
1 NERO(NERO) ke MUR
0.16031
1 NERO(NERO) ke NAD
$0.06053445
1 NERO(NERO) ke NOK
kr0.035547
1 NERO(NERO) ke NZD
$0.00616845
1 NERO(NERO) ke PAB
B/.0.003485
1 NERO(NERO) ke PGK
K0.01488095
1 NERO(NERO) ke QAR
ر.ق0.0126854
1 NERO(NERO) ke RSD
дин.0.3538669
1 NERO(NERO) ke UZS
soʻm41.4880886
1 NERO(NERO) ke ALL
L0.29228695
1 NERO(NERO) ke ANG
ƒ0.00623815
1 NERO(NERO) ke AWG
ƒ0.006273
1 NERO(NERO) ke BBD
$0.00697
1 NERO(NERO) ke BAM
KM0.00588965
1 NERO(NERO) ke BIF
Fr10.277265
1 NERO(NERO) ke BND
$0.0045305
1 NERO(NERO) ke BSD
$0.003485
1 NERO(NERO) ke JMD
$0.55881975
1 NERO(NERO) ke KHR
13.9959691
1 NERO(NERO) ke KMF
Fr1.4637
1 NERO(NERO) ke LAK
75.76086805
1 NERO(NERO) ke LKR
රු1.06247195
1 NERO(NERO) ke MDL
L0.05962835
1 NERO(NERO) ke MGA
Ar15.6981825
1 NERO(NERO) ke MOP
P0.02788
1 NERO(NERO) ke MVR
0.053669
1 NERO(NERO) ke MWK
MK6.0398535
1 NERO(NERO) ke MZN
MT0.22286575
1 NERO(NERO) ke NPR
रु0.4938245
1 NERO(NERO) ke PYG
24.71562
1 NERO(NERO) ke RWF
Fr5.056735
1 NERO(NERO) ke SBD
$0.0286467
1 NERO(NERO) ke SCR
0.05244925
1 NERO(NERO) ke SRD
$0.1341725
1 NERO(NERO) ke SVC
$0.0304589
1 NERO(NERO) ke SZL
L0.0604996
1 NERO(NERO) ke TMT
m0.0121975
1 NERO(NERO) ke TND
د.ت0.010312115
1 NERO(NERO) ke TTD
$0.02359345
1 NERO(NERO) ke UGX
Sh12.18356
1 NERO(NERO) ke XAF
Fr1.97948
1 NERO(NERO) ke XCD
$0.0094095
1 NERO(NERO) ke XOF
Fr1.97948
1 NERO(NERO) ke XPF
Fr0.358955
1 NERO(NERO) ke BWP
P0.04687325
1 NERO(NERO) ke BZD
$0.00700485
1 NERO(NERO) ke CVE
$0.3340024
1 NERO(NERO) ke DJF
Fr0.616845
1 NERO(NERO) ke DOP
$0.22412035
1 NERO(NERO) ke DZD
د.ج0.4549319
1 NERO(NERO) ke FJD
$0.0079458
1 NERO(NERO) ke GNF
Fr30.302075
1 NERO(NERO) ke GTQ
Q0.0266951
1 NERO(NERO) ke GYD
$0.7289226
1 NERO(NERO) ke ISK
kr0.43911

Sumber Daya NERO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NERO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NERO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NERO

Berapa nilai NERO (NERO) hari ini?
Harga live NERO dalam USD adalah 0.003485 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NERO ke USD saat ini?
Harga NERO ke USD saat ini adalah $ 0.003485. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NERO?
Kapitalisasi pasar NERO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NERO?
Suplai beredar NERO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NERO?
NERO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NERO?
NERO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NERO?
Volume perdagangan 24 jam live NERO adalah $ 638.22 USD.
Akankah harga NERO naik lebih tinggi tahun ini?
NERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NERO (NERO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

