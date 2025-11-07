Apa yang dimaksud dengan NEXA (NEXA)

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NEXA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NEXA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang NEXA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NEXA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NEXA (USD)

Berapa nilai NEXA (NEXA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NEXA (NEXA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEXA.

Cek prediksi harga NEXA sekarang!

Tokenomi NEXA (NEXA)

Memahami tokenomi NEXA (NEXA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEXA sekarang!

Cara membeli NEXA (NEXA)

Ingin mengetahui cara membeli NEXA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NEXA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEXA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya NEXA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NEXA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NEXA Berapa nilai NEXA (NEXA) hari ini? Harga live NEXA dalam USD adalah 0.000000724 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NEXA ke USD saat ini? $ 0.000000724 . Cobalah Harga NEXA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NEXA? Kapitalisasi pasar NEXA adalah $ 4.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NEXA? Suplai beredar NEXA adalah 5.86T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NEXA? NEXA mencapai harga ATH sebesar 0.000042155176868025 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NEXA? NEXA mencapai harga ATL 0.000000619016624602 USD . Berapa volume perdagangan NEXA? Volume perdagangan 24 jam live NEXA adalah $ 21.03K USD . Akankah harga NEXA naik lebih tinggi tahun ini? NEXA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEXA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NEXA (NEXA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

