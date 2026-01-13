Harga Midnight Hari Ini

Harga live Midnight (NIGHT) hari ini adalah $ 0.06643, dengan perubahan 3.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.06643 per NIGHT.

Midnight saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NIGHT. Selama 24 jam terakhir, NIGHT diperdagangkan antara $ 0.06603 (low) dan $ 0.07302 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NIGHT bergerak -0.84% dalam satu jam terakhir dan -22.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.73M.

Informasi Pasar Midnight (NIGHT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.59B$ 1.59B $ 1.59B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 24,000,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000 Blockchain Publik ADA

Kapitalisasi Pasar Midnight saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.73M. Suplai beredar NIGHT adalah --, dan total suplainya sebesar 24000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.59B.