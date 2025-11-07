BursaDEX+
Harga live Nolus Protocol hari ini adalah 0.006468 USD. Lacak informasi harga aktual NLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NLS

Info Harga NLS

Penjelasan NLS

Whitepaper NLS

Situs Web Resmi NLS

Tokenomi NLS

Prakiraan Harga NLS

Riwayat NLS

Panduan Membeli NLS

Konverter NLS ke Mata Uang Fiat

Logo Nolus Protocol

Harga Nolus Protocol(NLS)

Harga Live 1 NLS ke USD:

$0.006466
+0.18%1D
USD
Grafik Harga Live Nolus Protocol (NLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:47 (UTC+8)

Informasi Harga Nolus Protocol (NLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006366
Low 24 Jam
$ 0.006505
High 24 Jam

$ 0.006366
$ 0.006505
$ 0.10395828361037354
$ 0.00500909008334699
-0.19%

+0.18%

-0.34%

-0.34%

Harga aktual Nolus Protocol (NLS) adalah $ 0.006468. Selama 24 jam terakhir, NLS diperdagangkan antara low $ 0.006366 dan high $ 0.006505, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNLS adalah $ 0.10395828361037354, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00500909008334699.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NLS telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, +0.18% selama 24 jam, dan -0.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nolus Protocol (NLS)

No.4190

$ 0.00
$ 103.20K
$ 6.47M
0.00
1,000,000,000
915,399,226
0.00%

NLS

Kapitalisasi Pasar Nolus Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.20K. Suplai beredar NLS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 915399226. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.47M.

Riwayat Harga Nolus Protocol (NLS) USD

Pantau perubahan harga Nolus Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001162+0.18%
30 Days$ -0.003163-32.85%
60 Hari$ -0.003807-37.06%
90 Hari$ -0.000746-10.35%
Perubahan Harga Nolus Protocol Hari Ini

Hari ini, NLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001162 (+0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nolus Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003163 (-32.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nolus Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NLS terlihat mengalami perubahan $ -0.003807 (-37.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nolus Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000746 (-10.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nolus Protocol (NLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nolus Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nolus Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nolus Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nolus Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nolus Protocol (USD)

Berapa nilai Nolus Protocol (NLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nolus Protocol (NLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nolus Protocol.

Cek prediksi harga Nolus Protocol sekarang!

Tokenomi Nolus Protocol (NLS)

Memahami tokenomi Nolus Protocol (NLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NLS sekarang!

Cara membeli Nolus Protocol (NLS)

Ingin mengetahui cara membeli Nolus Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nolus Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NLS ke Mata Uang Lokal

1 Nolus Protocol(NLS) ke VND
170.20542
1 Nolus Protocol(NLS) ke AUD
A$0.00996072
1 Nolus Protocol(NLS) ke GBP
0.00491568
1 Nolus Protocol(NLS) ke EUR
0.00556248
1 Nolus Protocol(NLS) ke USD
$0.006468
1 Nolus Protocol(NLS) ke MYR
RM0.02703624
1 Nolus Protocol(NLS) ke TRY
0.27288492
1 Nolus Protocol(NLS) ke JPY
¥0.989604
1 Nolus Protocol(NLS) ke ARS
ARS$9.38746116
1 Nolus Protocol(NLS) ke RUB
0.52546032
1 Nolus Protocol(NLS) ke INR
0.57351756
1 Nolus Protocol(NLS) ke IDR
Rp107.79995688
1 Nolus Protocol(NLS) ke PHP
0.38148264
1 Nolus Protocol(NLS) ke EGP
￡E.0.3059364
1 Nolus Protocol(NLS) ke BRL
R$0.0346038
1 Nolus Protocol(NLS) ke CAD
C$0.00911988
1 Nolus Protocol(NLS) ke BDT
0.78916068
1 Nolus Protocol(NLS) ke NGN
9.30641712
1 Nolus Protocol(NLS) ke COP
$24.78155988
1 Nolus Protocol(NLS) ke ZAR
R.0.11234916
1 Nolus Protocol(NLS) ke UAH
0.27204408
1 Nolus Protocol(NLS) ke TZS
T.Sh.15.891876
1 Nolus Protocol(NLS) ke VES
Bs1.468236
1 Nolus Protocol(NLS) ke CLP
$6.099324
1 Nolus Protocol(NLS) ke PKR
Rs1.82811552
1 Nolus Protocol(NLS) ke KZT
3.40236204
1 Nolus Protocol(NLS) ke THB
฿0.20943384
1 Nolus Protocol(NLS) ke TWD
NT$0.20031396
1 Nolus Protocol(NLS) ke AED
د.إ0.02373756
1 Nolus Protocol(NLS) ke CHF
Fr0.0051744
1 Nolus Protocol(NLS) ke HKD
HK$0.05025636
1 Nolus Protocol(NLS) ke AMD
֏2.4733632
1 Nolus Protocol(NLS) ke MAD
.د.م0.0601524
1 Nolus Protocol(NLS) ke MXN
$0.12011076
1 Nolus Protocol(NLS) ke SAR
ريال0.024255
1 Nolus Protocol(NLS) ke ETB
Br0.99536052
1 Nolus Protocol(NLS) ke KES
KSh0.83527752
1 Nolus Protocol(NLS) ke JOD
د.أ0.004585812
1 Nolus Protocol(NLS) ke PLN
0.02380224
1 Nolus Protocol(NLS) ke RON
лв0.0284592
1 Nolus Protocol(NLS) ke SEK
kr0.06189876
1 Nolus Protocol(NLS) ke BGN
лв0.01093092
1 Nolus Protocol(NLS) ke HUF
Ft2.16535704
1 Nolus Protocol(NLS) ke CZK
0.13641012
1 Nolus Protocol(NLS) ke KWD
د.ك0.001979208
1 Nolus Protocol(NLS) ke ILS
0.02115036
1 Nolus Protocol(NLS) ke BOB
Bs0.0446292
1 Nolus Protocol(NLS) ke AZN
0.0109956
1 Nolus Protocol(NLS) ke TJS
SM0.05963496
1 Nolus Protocol(NLS) ke GEL
0.01752828
1 Nolus Protocol(NLS) ke AOA
Kz5.92850412
1 Nolus Protocol(NLS) ke BHD
.د.ب0.002438436
1 Nolus Protocol(NLS) ke BMD
$0.006468
1 Nolus Protocol(NLS) ke DKK
kr0.04184796
1 Nolus Protocol(NLS) ke HNL
L0.17036712
1 Nolus Protocol(NLS) ke MUR
0.29733396
1 Nolus Protocol(NLS) ke NAD
$0.11234916
1 Nolus Protocol(NLS) ke NOK
kr0.0659736
1 Nolus Protocol(NLS) ke NZD
$0.01144836
1 Nolus Protocol(NLS) ke PAB
B/.0.006468
1 Nolus Protocol(NLS) ke PGK
K0.0271656
1 Nolus Protocol(NLS) ke QAR
ر.ق0.02354352
1 Nolus Protocol(NLS) ke RSD
дин.0.65701944
1 Nolus Protocol(NLS) ke UZS
soʻm77.92769292
1 Nolus Protocol(NLS) ke ALL
L0.5423418
1 Nolus Protocol(NLS) ke ANG
ƒ0.01157772
1 Nolus Protocol(NLS) ke AWG
ƒ0.0116424
1 Nolus Protocol(NLS) ke BBD
$0.012936
1 Nolus Protocol(NLS) ke BAM
KM0.01093092
1 Nolus Protocol(NLS) ke BIF
Fr19.074132
1 Nolus Protocol(NLS) ke BND
$0.0084084
1 Nolus Protocol(NLS) ke BSD
$0.006468
1 Nolus Protocol(NLS) ke JMD
$1.0371438
1 Nolus Protocol(NLS) ke KHR
25.97587608
1 Nolus Protocol(NLS) ke KMF
Fr2.71656
1 Nolus Protocol(NLS) ke LAK
140.60869284
1 Nolus Protocol(NLS) ke LKR
රු1.97189916
1 Nolus Protocol(NLS) ke MDL
L0.109956
1 Nolus Protocol(NLS) ke MGA
Ar29.135106
1 Nolus Protocol(NLS) ke MOP
P0.051744
1 Nolus Protocol(NLS) ke MVR
0.0996072
1 Nolus Protocol(NLS) ke MWK
MK11.22915948
1 Nolus Protocol(NLS) ke MZN
MT0.4136286
1 Nolus Protocol(NLS) ke NPR
रु0.9165156
1 Nolus Protocol(NLS) ke PYG
45.871056
1 Nolus Protocol(NLS) ke RWF
Fr9.385068
1 Nolus Protocol(NLS) ke SBD
$0.05323164
1 Nolus Protocol(NLS) ke SCR
0.09333324
1 Nolus Protocol(NLS) ke SRD
$0.249018
1 Nolus Protocol(NLS) ke SVC
$0.05653032
1 Nolus Protocol(NLS) ke SZL
L0.11228448
1 Nolus Protocol(NLS) ke TMT
m0.022638
1 Nolus Protocol(NLS) ke TND
د.ت0.019138812
1 Nolus Protocol(NLS) ke TTD
$0.04378836
1 Nolus Protocol(NLS) ke UGX
Sh22.612128
1 Nolus Protocol(NLS) ke XAF
Fr3.673824
1 Nolus Protocol(NLS) ke XCD
$0.0174636
1 Nolus Protocol(NLS) ke XOF
Fr3.673824
1 Nolus Protocol(NLS) ke XPF
Fr0.666204
1 Nolus Protocol(NLS) ke BWP
P0.0869946
1 Nolus Protocol(NLS) ke BZD
$0.01300068
1 Nolus Protocol(NLS) ke CVE
$0.61989312
1 Nolus Protocol(NLS) ke DJF
Fr1.144836
1 Nolus Protocol(NLS) ke DOP
$0.41595708
1 Nolus Protocol(NLS) ke DZD
د.ج0.84465612
1 Nolus Protocol(NLS) ke FJD
$0.01474704
1 Nolus Protocol(NLS) ke GNF
Fr56.23926
1 Nolus Protocol(NLS) ke GTQ
Q0.04954488
1 Nolus Protocol(NLS) ke GYD
$1.35284688
1 Nolus Protocol(NLS) ke ISK
kr0.814968

Sumber Daya Nolus Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nolus Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nolus Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nolus Protocol

Berapa nilai Nolus Protocol (NLS) hari ini?
Harga live NLS dalam USD adalah 0.006468 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NLS ke USD saat ini?
Harga NLS ke USD saat ini adalah $ 0.006468. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nolus Protocol?
Kapitalisasi pasar NLS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NLS?
Suplai beredar NLS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NLS?
NLS mencapai harga ATH sebesar 0.10395828361037354 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NLS?
NLS mencapai harga ATL 0.00500909008334699 USD.
Berapa volume perdagangan NLS?
Volume perdagangan 24 jam live NLS adalah $ 103.20K USD.
Akankah harga NLS naik lebih tinggi tahun ini?
NLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nolus Protocol (NLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

