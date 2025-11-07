Apa yang dimaksud dengan Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Tokenomi Nolus Protocol (NLS)

Memahami tokenomi Nolus Protocol (NLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NLS sekarang!

Sumber Daya Nolus Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nolus Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nolus Protocol Berapa nilai Nolus Protocol (NLS) hari ini? Harga live NLS dalam USD adalah 0.006468 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NLS ke USD saat ini? $ 0.006468 . Cobalah Harga NLS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nolus Protocol? Kapitalisasi pasar NLS adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NLS? Suplai beredar NLS adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NLS? NLS mencapai harga ATH sebesar 0.10395828361037354 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NLS? NLS mencapai harga ATL 0.00500909008334699 USD . Berapa volume perdagangan NLS? Volume perdagangan 24 jam live NLS adalah $ 103.20K USD . Akankah harga NLS naik lebih tinggi tahun ini? NLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

