Harga live npm run dev hari ini adalah 0.001415 USD. Kapitalisasi pasar NPM adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual NPM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 NPM ke USD:

$0.001415
+41.50%1D
USD
Grafik Harga Live npm run dev (NPM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 13:45:29 (UTC+8)

Harga npm run dev Hari Ini

Harga live npm run dev (NPM) hari ini adalah $ 0.001415, dengan perubahan 41.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NPM ke USD saat ini adalah $ 0.001415 per NPM.

npm run dev saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NPM. Selama 24 jam terakhir, NPM diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.003061 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NPM bergerak -18.07% dalam satu jam terakhir dan +41.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 9.45K.

Informasi Pasar npm run dev (NPM)

$ 9.45K
$ 0.00
SOL

Kapitalisasi Pasar npm run dev saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.45K. Suplai beredar NPM adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga npm run dev USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001
Low 24 Jam
$ 0.003061
High 24 Jam

$ 0.001
$ 0.003061
-18.07%

+41.50%

+41.50%

+41.50%

Riwayat Harga npm run dev (NPM) USD

Pantau perubahan harga npm run dev untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000415+41.50%
30 Days$ +0.000415+41.50%
60 Hari$ +0.000415+41.50%
90 Hari$ +0.000415+41.50%
Perubahan Harga npm run dev Hari Ini

Hari ini, NPM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000415 (+41.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga npm run dev 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000415 (+41.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga npm run dev 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NPM terlihat mengalami perubahan $ +0.000415 (+41.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga npm run dev 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000415 (+41.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari npm run dev (NPM)?

Lihat halaman Riwayat Harga npm run dev sekarang.

Analisis AI untuk npm run dev

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk npm run dev, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga npm run dev?

NPM (Node Package Manager) bukanlah mata uang kripto atau aset yang dapat diperdagangkan, sehingga tidak memiliki harga pasar. NPM adalah pengelola paket gratis untuk JavaScript. Jika maksud Anda adalah token kripto dengan ticker "NPM", mohon klarifikasi. Faktor-faktor umum yang memengaruhi harga kripto meliputi penawaran/pembelian, adopsi, regulasi, sentimen pasar, dan utilitas.

Mengapa orang ingin tahu harga npm run dev hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga npm run dev hari ini karena mereka mungkin mengacaukannya dengan token kripto. Namun, "npm run dev" sebenarnya adalah perintah pengembangan Node.js, bukan aset yang dapat diperdagangkan. Beberapa proyek menciptakan token dengan nama yang mirip, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan investor yang mencari informasi harga.

Prediksi Harga untuk npm run dev

Prediksi Harga npm run dev (NPM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NPM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga npm run dev (NPM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga npm run dev berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga npm run dev yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NPM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga npm run dev.

Cara membeli & berinvestasi npm run dev di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan npm run dev? Pembelian NPM dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli npm run dev. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian npm run dev (NPM) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan npm run dev akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli npm run dev (NPM)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan npm run dev

Dengan memiliki npm run dev, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli npm run dev (NPM) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Maker
Taker
Biaya perdagangan Futures:
Maker
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya npm run dev

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai npm run dev, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang npm run dev

Perkembangan Industri Penting npm run dev (NPM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

npm run dev Berita Populer

Chainalysis Meluncurkan Alur Kerja Tanpa Kode untuk Mengotomatisasi Investigasi On-Chain

Chainalysis Meluncurkan Alur Kerja Tanpa Kode untuk Mengotomatisasi Investigasi On-Chain

January 21, 2026
Harga Ethereum Turun di Bawah $3K, Grafik Menunjukkan Peringatan Baru

Harga Ethereum Turun di Bawah $3K, Grafik Menunjukkan Peringatan Baru

January 21, 2026
RUU Regulasi Kripto: Peringatan Mendesak untuk Disahkan Sekarang atau Hadapi Tindakan Keras Demokrat yang Menghancurkan

RUU Regulasi Kripto: Peringatan Mendesak untuk Disahkan Sekarang atau Hadapi Tindakan Keras Demokrat yang Menghancurkan

January 21, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi npm run dev Selengkapnya

NPM USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NPM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NPM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar npm run dev (NPM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume npm run dev secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NPM/USDT
$0.001415
+41.50%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

