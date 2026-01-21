Harga npm run dev Hari Ini

Harga live npm run dev (NPM) hari ini adalah $ 0.001415, dengan perubahan 41.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NPM ke USD saat ini adalah $ 0.001415 per NPM.

npm run dev saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NPM. Selama 24 jam terakhir, NPM diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.003061 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NPM bergerak -18.07% dalam satu jam terakhir dan +41.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 9.45K.

Informasi Pasar npm run dev (NPM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar npm run dev saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.45K. Suplai beredar NPM adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.