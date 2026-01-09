Harga NSGP Governance Hari Ini

Harga live NSGP Governance (NSG) hari ini adalah $ 0.2045, dengan perubahan 2.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NSG ke USD saat ini adalah $ 0.2045 per NSG.

NSGP Governance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NSG. Selama 24 jam terakhir, NSG diperdagangkan antara $ 0.1918 (low) dan $ 0.2049 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NSG bergerak +1.74% dalam satu jam terakhir dan +5.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 19.93K.

Informasi Pasar NSGP Governance (NSG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 818.00M$ 818.00M $ 818.00M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar NSGP Governance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 19.93K. Suplai beredar NSG adalah --, dan total suplainya sebesar 4000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 818.00M.