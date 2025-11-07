Apa yang dimaksud dengan OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc.

OBORTECH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OBORTECH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OBORTECH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang OBORTECH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OBORTECH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OBORTECH (USD)

Berapa nilai OBORTECH (OBORTECH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OBORTECH (OBORTECH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OBORTECH.

Cek prediksi harga OBORTECH sekarang!

Tokenomi OBORTECH (OBORTECH)

Memahami tokenomi OBORTECH (OBORTECH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OBORTECH sekarang!

Cara membeli OBORTECH (OBORTECH)

Ingin mengetahui cara membeli OBORTECH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OBORTECH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OBORTECH ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya OBORTECH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OBORTECH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OBORTECH Berapa nilai OBORTECH (OBORTECH) hari ini? Harga live OBORTECH dalam USD adalah 0.00483 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OBORTECH ke USD saat ini? $ 0.00483 . Cobalah Harga OBORTECH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OBORTECH? Kapitalisasi pasar OBORTECH adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OBORTECH? Suplai beredar OBORTECH adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OBORTECH? OBORTECH mencapai harga ATH sebesar 0.13368630406974458 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OBORTECH? OBORTECH mencapai harga ATL 0.000417428457116764 USD . Berapa volume perdagangan OBORTECH? Volume perdagangan 24 jam live OBORTECH adalah $ 3.44K USD . Akankah harga OBORTECH naik lebih tinggi tahun ini? OBORTECH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OBORTECH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OBORTECH (OBORTECH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi