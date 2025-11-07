BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Doge Eat Doge hari ini adalah 0.0000000051601 USD. Lacak informasi harga aktual OMNOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OMNOM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Doge Eat Doge hari ini adalah 0.0000000051601 USD. Lacak informasi harga aktual OMNOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OMNOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OMNOM

Info Harga OMNOM

Penjelasan OMNOM

Situs Web Resmi OMNOM

Tokenomi OMNOM

Prakiraan Harga OMNOM

Riwayat OMNOM

Panduan Membeli OMNOM

Konverter OMNOM ke Mata Uang Fiat

Spot OMNOM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Doge Eat Doge

Harga Doge Eat Doge(OMNOM)

Harga Live 1 OMNOM ke USD:

$0.0000000051601
$0.0000000051601$0.0000000051601
+1.53%1D
USD
Grafik Harga Live Doge Eat Doge (OMNOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:42 (UTC+8)

Informasi Harga Doge Eat Doge (OMNOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000050417
$ 0.0000000050417$ 0.0000000050417
Low 24 Jam
$ 0.0000000056576
$ 0.0000000056576$ 0.0000000056576
High 24 Jam

$ 0.0000000050417
$ 0.0000000050417$ 0.0000000050417

$ 0.0000000056576
$ 0.0000000056576$ 0.0000000056576

$ 0.00000027331028739
$ 0.00000027331028739$ 0.00000027331028739

$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867

+0.29%

+1.53%

-21.31%

-21.31%

Harga aktual Doge Eat Doge (OMNOM) adalah $ 0.0000000051601. Selama 24 jam terakhir, OMNOM diperdagangkan antara low $ 0.0000000050417 dan high $ 0.0000000056576, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOMNOM adalah $ 0.00000027331028739, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000391902867.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OMNOM telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +1.53% selama 24 jam, dan -21.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Doge Eat Doge (OMNOM)

No.1850

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 54.63K
$ 54.63K$ 54.63K

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

310.00T
310.00T 310.00T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

31.00%

DOGECHAIN

Kapitalisasi Pasar Doge Eat Doge saat ini adalah $ 1.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.63K. Suplai beredar OMNOM adalah 310.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.16M.

Riwayat Harga Doge Eat Doge (OMNOM) USD

Pantau perubahan harga Doge Eat Doge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000007776+1.53%
30 Days$ -0.0000000047501-47.94%
60 Hari$ -0.000000007946-60.63%
90 Hari$ -0.0000000120264-69.98%
Perubahan Harga Doge Eat Doge Hari Ini

Hari ini, OMNOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000007776 (+1.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Doge Eat Doge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000047501 (-47.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Doge Eat Doge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OMNOM terlihat mengalami perubahan $ -0.000000007946 (-60.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Doge Eat Doge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000120264 (-69.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Doge Eat Doge (OMNOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Doge Eat Doge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - pembunuh SHIB; token meme pertama yang sah di Dogechain.

Doge Eat Doge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Doge Eat Doge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OMNOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Doge Eat Doge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Doge Eat Doge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Doge Eat Doge (USD)

Berapa nilai Doge Eat Doge (OMNOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Doge Eat Doge (OMNOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doge Eat Doge.

Cek prediksi harga Doge Eat Doge sekarang!

Tokenomi Doge Eat Doge (OMNOM)

Memahami tokenomi Doge Eat Doge (OMNOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OMNOM sekarang!

Cara membeli Doge Eat Doge (OMNOM)

Ingin mengetahui cara membeli Doge Eat Doge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Doge Eat Doge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OMNOM ke Mata Uang Lokal

1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke VND
0.0001357880315
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AUD
A$0.000000007946554
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke GBP
0.000000003921676
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke EUR
0.000000004437686
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke USD
$0.0000000051601
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MYR
RM0.000000021569218
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TRY
0.000000217704619
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke JPY
¥0.0000007894953
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ARS
ARS$0.000007489214337
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke RUB
0.000000419206524
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke INR
0.000000457546067
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke IDR
Rp0.000086001632266
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PHP
0.000000304342698
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke EGP
￡E.0.00000024407273
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BRL
R$0.000000027606535
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke CAD
C$0.000000007275741
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BDT
0.000000629583801
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke NGN
0.000007424558284
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke COP
$0.000019770458741
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ZAR
R.0.000000089630937
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke UAH
0.000000217033806
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TZS
T.Sh.0.0000126783657
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke VES
Bs0.0000011713427
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke CLP
$0.0000048659743
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PKR
Rs0.000001458450664
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke KZT
0.000002714367403
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke THB
฿0.000000167084038
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TWD
NT$0.000000159808297
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AED
د.إ0.000000018937567
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke CHF
Fr0.00000000412808
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke HKD
HK$0.000000040093977
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AMD
֏0.00000197322224
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MAD
.د.م0.00000004798893
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MXN
$0.000000095823057
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SAR
ريال0.000000019350375
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ETB
Br0.000000794087789
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke KES
KSh0.000000666375314
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke JOD
د.أ0.0000000036585109
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PLN
0.000000018989168
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke RON
лв0.00000002270444
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SEK
kr0.000000049382157
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BGN
лв0.000000008720569
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke HUF
Ft0.000001727498278
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke CZK
0.000000108826509
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke KWD
د.ك0.0000000015789906
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ILS
0.000000016873527
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BOB
Bs0.00000003560469
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AZN
0.00000000877217
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TJS
SM0.000000047576122
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke GEL
0.000000013983871
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AOA
Kz0.000004729696059
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BHD
.د.ب0.0000000019453577
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BMD
$0.0000000051601
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke DKK
kr0.000000033385847
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke HNL
L0.000000135917034
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MUR
0.000000237209797
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke NAD
$0.000000089630937
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke NOK
kr0.00000005263302
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke NZD
$0.000000009133377
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PAB
B/.0.0000000051601
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PGK
K0.00000002167242
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke QAR
ر.ق0.000000018782764
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke RSD
дин.0.000000524162958
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke UZS
soʻm0.000062169865219
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ALL
L0.000000432674385
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ANG
ƒ0.000000009236579
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke AWG
ƒ0.00000000928818
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BBD
$0.0000000103202
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BAM
KM0.000000008720569
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BIF
Fr0.0000152171349
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BND
$0.00000000670813
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BSD
$0.0000000051601
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke JMD
$0.000000827422035
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke KHR
0.000020723271206
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke KMF
Fr0.000002167242
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke LAK
0.000112176084713
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke LKR
රු0.000001573159687
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MDL
L0.0000000877217
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MGA
Ar0.00002324367045
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MOP
P0.0000000412808
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MVR
0.00000007946554
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MWK
MK0.000008958501211
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke MZN
MT0.000000329988395
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke NPR
रु0.00000073118617
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke PYG
0.0000365954292
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke RWF
Fr0.0000074873051
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SBD
$0.000000042467623
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SCR
0.000000074460243
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SRD
$0.00000019866385
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SVC
$0.000000045099274
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke SZL
L0.000000089579336
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TMT
m0.00000001806035
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TND
د.ت0.0000000152687359
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke TTD
$0.000000034933877
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke UGX
Sh0.0000180397096
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke XAF
Fr0.0000029309368
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke XCD
$0.00000001393227
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke XOF
Fr0.0000029309368
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke XPF
Fr0.0000005314903
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BWP
P0.000000069403345
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke BZD
$0.000000010371801
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke CVE
$0.000000494543984
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke DJF
Fr0.0000009133377
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke DOP
$0.000000331846031
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke DZD
د.ج0.000000673857459
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke FJD
$0.000000011765028
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke GNF
Fr0.0000448670695
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke GTQ
Q0.000000039526366
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke GYD
$0.000001079286516
1 Doge Eat Doge(OMNOM) ke ISK
kr0.0000006501726

Sumber Daya Doge Eat Doge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Doge Eat Doge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Doge Eat Doge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Doge Eat Doge

Berapa nilai Doge Eat Doge (OMNOM) hari ini?
Harga live OMNOM dalam USD adalah 0.0000000051601 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OMNOM ke USD saat ini?
Harga OMNOM ke USD saat ini adalah $ 0.0000000051601. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Doge Eat Doge?
Kapitalisasi pasar OMNOM adalah $ 1.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OMNOM?
Suplai beredar OMNOM adalah 310.00T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OMNOM?
OMNOM mencapai harga ATH sebesar 0.00000027331028739 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OMNOM?
OMNOM mencapai harga ATL 0.000000000391902867 USD.
Berapa volume perdagangan OMNOM?
Volume perdagangan 24 jam live OMNOM adalah $ 54.63K USD.
Akankah harga OMNOM naik lebih tinggi tahun ini?
OMNOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OMNOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:55:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Doge Eat Doge (OMNOM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OMNOM ke USD

Jumlah

OMNOM
OMNOM
USD
USD

1 OMNOM = 0.0000 USD

Perdagangkan OMNOM

OMNOM/USDT
$0.0000000051601
$0.0000000051601$0.0000000051601
+1.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.51
$101,463.51$101,463.51

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.65
$3,324.65$3,324.65

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0340
$1.0340$1.0340

+20.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.51
$101,463.51$101,463.51

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.65
$3,324.65$3,324.65

+0.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.56
$156.56$156.56

+0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2179
$2.2179$2.2179

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0391
$1.0391$1.0391

+2.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.21
$31.21$31.21

+108.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0726
$0.0726$0.0726

+45.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014170
$0.014170$0.014170

+1,317.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009659
$0.009659$0.009659

+352.62%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.376
$4.376$4.376

+337.60%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.196
$2.196$2.196

+59.24%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002288
$0.0000002288$0.0000002288

+52.53%