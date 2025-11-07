BursaDEX+
Harga live Optimus hari ini adalah 0.0168 USD. Lacak informasi harga aktual OPTIMUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OPTIMUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OPTIMUS

Info Harga OPTIMUS

Penjelasan OPTIMUS

Whitepaper OPTIMUS

Situs Web Resmi OPTIMUS

Tokenomi OPTIMUS

Prakiraan Harga OPTIMUS

Riwayat OPTIMUS

Panduan Membeli OPTIMUS

Konverter OPTIMUS ke Mata Uang Fiat

Spot OPTIMUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Optimus

Harga Optimus(OPTIMUS)

Harga Live 1 OPTIMUS ke USD:

$0.0168
$0.0168$0.0168
+29.82%1D
USD
Grafik Harga Live Optimus (OPTIMUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:23 (UTC+8)

Informasi Harga Optimus (OPTIMUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231
Low 24 Jam
$ 0.02247
$ 0.02247$ 0.02247
High 24 Jam

$ 0.01231
$ 0.01231$ 0.01231

$ 0.02247
$ 0.02247$ 0.02247

$ 0.6175972971296436
$ 0.6175972971296436$ 0.6175972971296436

$ 0.00004922259349794
$ 0.00004922259349794$ 0.00004922259349794

-0.18%

+29.82%

-8.05%

-8.05%

Harga aktual Optimus (OPTIMUS) adalah $ 0.0168. Selama 24 jam terakhir, OPTIMUS diperdagangkan antara low $ 0.01231 dan high $ 0.02247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOPTIMUS adalah $ 0.6175972971296436, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00004922259349794.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OPTIMUS telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, +29.82% selama 24 jam, dan -8.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Optimus (OPTIMUS)

No.1991

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 62.29K
$ 62.29K$ 62.29K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

95.03M
95.03M 95.03M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Optimus saat ini adalah $ 1.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.29K. Suplai beredar OPTIMUS adalah 95.03M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.68M.

Riwayat Harga Optimus (OPTIMUS) USD

Pantau perubahan harga Optimus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003859+29.82%
30 Days$ -0.00474-22.01%
60 Hari$ -0.00324-16.17%
90 Hari$ -0.00916-35.29%
Perubahan Harga Optimus Hari Ini

Hari ini, OPTIMUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003859 (+29.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Optimus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00474 (-22.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Optimus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OPTIMUS terlihat mengalami perubahan $ -0.00324 (-16.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Optimus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00916 (-35.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Optimus (OPTIMUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Optimus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Optimus (OPTIMUS)

OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator.

Optimus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Optimus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OPTIMUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Optimus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Optimus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Optimus (USD)

Berapa nilai Optimus (OPTIMUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Optimus (OPTIMUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Optimus.

Cek prediksi harga Optimus sekarang!

Tokenomi Optimus (OPTIMUS)

Memahami tokenomi Optimus (OPTIMUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OPTIMUS sekarang!

Cara membeli Optimus (OPTIMUS)

Ingin mengetahui cara membeli Optimus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Optimus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OPTIMUS ke Mata Uang Lokal

1 Optimus(OPTIMUS) ke VND
442.092
1 Optimus(OPTIMUS) ke AUD
A$0.025872
1 Optimus(OPTIMUS) ke GBP
0.012768
1 Optimus(OPTIMUS) ke EUR
0.014448
1 Optimus(OPTIMUS) ke USD
$0.0168
1 Optimus(OPTIMUS) ke MYR
RM0.070056
1 Optimus(OPTIMUS) ke TRY
0.70896
1 Optimus(OPTIMUS) ke JPY
¥2.5704
1 Optimus(OPTIMUS) ke ARS
ARS$24.383016
1 Optimus(OPTIMUS) ke RUB
1.364832
1 Optimus(OPTIMUS) ke INR
1.489656
1 Optimus(OPTIMUS) ke IDR
Rp279.999888
1 Optimus(OPTIMUS) ke PHP
0.992376
1 Optimus(OPTIMUS) ke EGP
￡E.0.79464
1 Optimus(OPTIMUS) ke BRL
R$0.08988
1 Optimus(OPTIMUS) ke CAD
C$0.023688
1 Optimus(OPTIMUS) ke BDT
2.049768
1 Optimus(OPTIMUS) ke NGN
24.172512
1 Optimus(OPTIMUS) ke COP
$64.367688
1 Optimus(OPTIMUS) ke ZAR
R.0.291984
1 Optimus(OPTIMUS) ke UAH
0.706608
1 Optimus(OPTIMUS) ke TZS
T.Sh.41.2776
1 Optimus(OPTIMUS) ke VES
Bs3.8136
1 Optimus(OPTIMUS) ke CLP
$15.8424
1 Optimus(OPTIMUS) ke PKR
Rs4.748352
1 Optimus(OPTIMUS) ke KZT
8.837304
1 Optimus(OPTIMUS) ke THB
฿0.54432
1 Optimus(OPTIMUS) ke TWD
NT$0.520632
1 Optimus(OPTIMUS) ke AED
د.إ0.061656
1 Optimus(OPTIMUS) ke CHF
Fr0.01344
1 Optimus(OPTIMUS) ke HKD
HK$0.130536
1 Optimus(OPTIMUS) ke AMD
֏6.42432
1 Optimus(OPTIMUS) ke MAD
.د.م0.15624
1 Optimus(OPTIMUS) ke MXN
$0.312144
1 Optimus(OPTIMUS) ke SAR
ريال0.063
1 Optimus(OPTIMUS) ke ETB
Br2.585352
1 Optimus(OPTIMUS) ke KES
KSh2.169552
1 Optimus(OPTIMUS) ke JOD
د.أ0.0119112
1 Optimus(OPTIMUS) ke PLN
0.061824
1 Optimus(OPTIMUS) ke RON
лв0.07392
1 Optimus(OPTIMUS) ke SEK
kr0.160944
1 Optimus(OPTIMUS) ke BGN
лв0.028392
1 Optimus(OPTIMUS) ke HUF
Ft5.626152
1 Optimus(OPTIMUS) ke CZK
0.354312
1 Optimus(OPTIMUS) ke KWD
د.ك0.0051408
1 Optimus(OPTIMUS) ke ILS
0.054936
1 Optimus(OPTIMUS) ke BOB
Bs0.11592
1 Optimus(OPTIMUS) ke AZN
0.02856
1 Optimus(OPTIMUS) ke TJS
SM0.154896
1 Optimus(OPTIMUS) ke GEL
0.045528
1 Optimus(OPTIMUS) ke AOA
Kz15.398712
1 Optimus(OPTIMUS) ke BHD
.د.ب0.0063336
1 Optimus(OPTIMUS) ke BMD
$0.0168
1 Optimus(OPTIMUS) ke DKK
kr0.108696
1 Optimus(OPTIMUS) ke HNL
L0.442512
1 Optimus(OPTIMUS) ke MUR
0.771792
1 Optimus(OPTIMUS) ke NAD
$0.291816
1 Optimus(OPTIMUS) ke NOK
kr0.171528
1 Optimus(OPTIMUS) ke NZD
$0.029736
1 Optimus(OPTIMUS) ke PAB
B/.0.0168
1 Optimus(OPTIMUS) ke PGK
K0.07056
1 Optimus(OPTIMUS) ke QAR
ر.ق0.061152
1 Optimus(OPTIMUS) ke RSD
дин.1.706712
1 Optimus(OPTIMUS) ke UZS
soʻm202.409592
1 Optimus(OPTIMUS) ke ALL
L1.40868
1 Optimus(OPTIMUS) ke ANG
ƒ0.030072
1 Optimus(OPTIMUS) ke AWG
ƒ0.03024
1 Optimus(OPTIMUS) ke BBD
$0.0336
1 Optimus(OPTIMUS) ke BAM
KM0.028392
1 Optimus(OPTIMUS) ke BIF
Fr49.5432
1 Optimus(OPTIMUS) ke BND
$0.02184
1 Optimus(OPTIMUS) ke BSD
$0.0168
1 Optimus(OPTIMUS) ke JMD
$2.69388
1 Optimus(OPTIMUS) ke KHR
67.469808
1 Optimus(OPTIMUS) ke KMF
Fr7.056
1 Optimus(OPTIMUS) ke LAK
365.217384
1 Optimus(OPTIMUS) ke LKR
රු5.121816
1 Optimus(OPTIMUS) ke MDL
L0.2856
1 Optimus(OPTIMUS) ke MGA
Ar75.6756
1 Optimus(OPTIMUS) ke MOP
P0.1344
1 Optimus(OPTIMUS) ke MVR
0.25872
1 Optimus(OPTIMUS) ke MWK
MK29.166648
1 Optimus(OPTIMUS) ke MZN
MT1.07436
1 Optimus(OPTIMUS) ke NPR
रु2.38056
1 Optimus(OPTIMUS) ke PYG
119.1456
1 Optimus(OPTIMUS) ke RWF
Fr24.3768
1 Optimus(OPTIMUS) ke SBD
$0.138264
1 Optimus(OPTIMUS) ke SCR
0.2352
1 Optimus(OPTIMUS) ke SRD
$0.6468
1 Optimus(OPTIMUS) ke SVC
$0.146832
1 Optimus(OPTIMUS) ke SZL
L0.291648
1 Optimus(OPTIMUS) ke TMT
m0.0588
1 Optimus(OPTIMUS) ke TND
د.ت0.0497112
1 Optimus(OPTIMUS) ke TTD
$0.113736
1 Optimus(OPTIMUS) ke UGX
Sh58.7328
1 Optimus(OPTIMUS) ke XAF
Fr9.5424
1 Optimus(OPTIMUS) ke XCD
$0.04536
1 Optimus(OPTIMUS) ke XOF
Fr9.5424
1 Optimus(OPTIMUS) ke XPF
Fr1.7304
1 Optimus(OPTIMUS) ke BWP
P0.22596
1 Optimus(OPTIMUS) ke BZD
$0.033768
1 Optimus(OPTIMUS) ke CVE
$1.610112
1 Optimus(OPTIMUS) ke DJF
Fr2.9736
1 Optimus(OPTIMUS) ke DOP
$1.080408
1 Optimus(OPTIMUS) ke DZD
د.ج2.192064
1 Optimus(OPTIMUS) ke FJD
$0.038304
1 Optimus(OPTIMUS) ke GNF
Fr146.076
1 Optimus(OPTIMUS) ke GTQ
Q0.128688
1 Optimus(OPTIMUS) ke GYD
$3.513888
1 Optimus(OPTIMUS) ke ISK
kr2.1168

Sumber Daya Optimus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Optimus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Optimus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Optimus

Berapa nilai Optimus (OPTIMUS) hari ini?
Harga live OPTIMUS dalam USD adalah 0.0168 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OPTIMUS ke USD saat ini?
Harga OPTIMUS ke USD saat ini adalah $ 0.0168. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Optimus?
Kapitalisasi pasar OPTIMUS adalah $ 1.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OPTIMUS?
Suplai beredar OPTIMUS adalah 95.03M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OPTIMUS?
OPTIMUS mencapai harga ATH sebesar 0.6175972971296436 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OPTIMUS?
OPTIMUS mencapai harga ATL 0.00004922259349794 USD.
Berapa volume perdagangan OPTIMUS?
Volume perdagangan 24 jam live OPTIMUS adalah $ 62.29K USD.
Akankah harga OPTIMUS naik lebih tinggi tahun ini?
OPTIMUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OPTIMUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Optimus (OPTIMUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OPTIMUS ke USD

Jumlah

OPTIMUS
OPTIMUS
USD
USD

1 OPTIMUS = 0.0168 USD

Perdagangkan OPTIMUS

OPTIMUS/USDT
$0.0168
$0.0168$0.0168
+29.93%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,515.60
$3,321.12
$157.10
$1.0262
$1.0004
$101,515.60
$3,321.12
$2.2156
$157.10
$1.0174
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$29.79
$0.0789
$0.010001
$4.339
$0.009089
$0.00001771
$0.001708
