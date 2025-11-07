BursaDEX+
Harga live Okratech Token hari ini adalah 0.000603 USD. Lacak informasi harga aktual ORT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Okratech Token(ORT)

Harga Live 1 ORT ke USD:

$0.000603
$0.000603
-0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Okratech Token (ORT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:36 (UTC+8)

Informasi Harga Okratech Token (ORT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000568
$ 0.000568
Low 24 Jam
$ 0.00068
$ 0.00068
High 24 Jam

$ 0.000568
$ 0.000568

$ 0.00068
$ 0.00068

$ 0.07457966384866581
$ 0.07457966384866581

$ 0.000569532211394978
$ 0.000569532211394978

+1.00%

-0.98%

-25.74%

-25.74%

Harga aktual Okratech Token (ORT) adalah $ 0.000603. Selama 24 jam terakhir, ORT diperdagangkan antara low $ 0.000568 dan high $ 0.00068, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORT adalah $ 0.07457966384866581, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000569532211394978.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORT telah berubah sebesar +1.00% selama 1 jam terakhir, -0.98% selama 24 jam, dan -25.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Okratech Token (ORT)

No.2420

$ 492.48K
$ 492.48K

$ 39.22K
$ 39.22K

$ 542.70K
$ 542.70K

816.72M
816.72M

900,000,000
900,000,000

900,000,000
900,000,000

90.74%

BSC

Kapitalisasi Pasar Okratech Token saat ini adalah $ 492.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 39.22K. Suplai beredar ORT adalah 816.72M, dan total suplainya sebesar 900000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 542.70K.

Riwayat Harga Okratech Token (ORT) USD

Pantau perubahan harga Okratech Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000597-0.98%
30 Days$ -0.002766-82.11%
60 Hari$ -0.003326-84.66%
90 Hari$ -0.006328-91.30%
Perubahan Harga Okratech Token Hari Ini

Hari ini, ORT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000597 (-0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Okratech Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002766 (-82.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Okratech Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORT terlihat mengalami perubahan $ -0.003326 (-84.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Okratech Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006328 (-91.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Okratech Token (ORT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Okratech Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Okratech Token (ORT)

OrtJob adalah platform blockchain baru yang didukung oleh DeFi dan DAO yang mengatur sendiri yang dibuat untuk mewujudkan kedua impian ini karena memberikan pekerjaan freelance berdasarkan teknologi yang aman dan terdesentralisasi. Freelancer akan memiliki berbagai macam pilihan pekerjaan serta metode pembayaran untuk dipilih. Platform ini memungkinkan transparansi pengguna karena mereka bisa melihat ulasan terperinci dan deskripsi pemberi kerja dan pekerja lepas. Manfaat terbesar dari platform ini adalah TIDAK ADA KOMISI, yang berarti pengguna tidak akan kehilangan uang hasil kerja kerasnya.

Okratech Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Okratech Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Okratech Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Okratech Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Okratech Token (USD)

Berapa nilai Okratech Token (ORT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Okratech Token (ORT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Okratech Token.

Cek prediksi harga Okratech Token sekarang!

Tokenomi Okratech Token (ORT)

Memahami tokenomi Okratech Token (ORT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORT sekarang!

Cara membeli Okratech Token (ORT)

Ingin mengetahui cara membeli Okratech Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Okratech Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Okratech Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Okratech Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Okratech Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Okratech Token

Berapa nilai Okratech Token (ORT) hari ini?
Harga live ORT dalam USD adalah 0.000603 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORT ke USD saat ini?
Harga ORT ke USD saat ini adalah $ 0.000603. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Okratech Token?
Kapitalisasi pasar ORT adalah $ 492.48K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORT?
Suplai beredar ORT adalah 816.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORT?
ORT mencapai harga ATH sebesar 0.07457966384866581 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORT?
ORT mencapai harga ATL 0.000569532211394978 USD.
Berapa volume perdagangan ORT?
Volume perdagangan 24 jam live ORT adalah $ 39.22K USD.
Akankah harga ORT naik lebih tinggi tahun ini?
ORT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Okratech Token (ORT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

