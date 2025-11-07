Apa yang dimaksud dengan Okratech Token (ORT)

OrtJob adalah platform blockchain baru yang didukung oleh DeFi dan DAO yang mengatur sendiri yang dibuat untuk mewujudkan kedua impian ini karena memberikan pekerjaan freelance berdasarkan teknologi yang aman dan terdesentralisasi. Freelancer akan memiliki berbagai macam pilihan pekerjaan serta metode pembayaran untuk dipilih. Platform ini memungkinkan transparansi pengguna karena mereka bisa melihat ulasan terperinci dan deskripsi pemberi kerja dan pekerja lepas. Manfaat terbesar dari platform ini adalah TIDAK ADA KOMISI, yang berarti pengguna tidak akan kehilangan uang hasil kerja kerasnya.

Okratech Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Okratech Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ORT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Okratech Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Okratech Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Okratech Token (USD)

Berapa nilai Okratech Token (ORT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Okratech Token (ORT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Okratech Token.

Cek prediksi harga Okratech Token sekarang!

Tokenomi Okratech Token (ORT)

Memahami tokenomi Okratech Token (ORT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORT sekarang!

Cara membeli Okratech Token (ORT)

Ingin mengetahui cara membeli Okratech Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Okratech Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Okratech Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Okratech Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Okratech Token Berapa nilai Okratech Token (ORT) hari ini? Harga live ORT dalam USD adalah 0.000603 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ORT ke USD saat ini? $ 0.000603 . Cobalah Harga ORT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Okratech Token? Kapitalisasi pasar ORT adalah $ 492.48K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ORT? Suplai beredar ORT adalah 816.72M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ORT? ORT mencapai harga ATH sebesar 0.07457966384866581 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ORT? ORT mencapai harga ATL 0.000569532211394978 USD . Berapa volume perdagangan ORT? Volume perdagangan 24 jam live ORT adalah $ 39.22K USD . Akankah harga ORT naik lebih tinggi tahun ini? ORT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Okratech Token (ORT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

