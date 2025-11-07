BursaDEX+
Harga live Osaka Protocol hari ini adalah 0.0000000583 USD. Lacak informasi harga aktual OSAK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OSAK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OSAK

Info Harga OSAK

Penjelasan OSAK

Situs Web Resmi OSAK

Tokenomi OSAK

Prakiraan Harga OSAK

Riwayat OSAK

Panduan Membeli OSAK

Konverter OSAK ke Mata Uang Fiat

Spot OSAK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Osaka Protocol

Harga Osaka Protocol(OSAK)

Harga Live 1 OSAK ke USD:

$0.0000000583
$0.0000000583$0.0000000583
-6.27%1D
USD
Grafik Harga Live Osaka Protocol (OSAK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:43 (UTC+8)

Informasi Harga Osaka Protocol (OSAK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000573
$ 0.0000000573$ 0.0000000573
Low 24 Jam
$ 0.000000065
$ 0.000000065$ 0.000000065
High 24 Jam

$ 0.0000000573
$ 0.0000000573$ 0.0000000573

$ 0.000000065
$ 0.000000065$ 0.000000065

$ 0.000000434739531381
$ 0.000000434739531381$ 0.000000434739531381

$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745

0.00%

-6.27%

-10.45%

-10.45%

Harga aktual Osaka Protocol (OSAK) adalah $ 0.0000000583. Selama 24 jam terakhir, OSAK diperdagangkan antara low $ 0.0000000573 dan high $ 0.000000065, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOSAK adalah $ 0.000000434739531381, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000230262745.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OSAK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -6.27% selama 24 jam, dan -10.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Osaka Protocol (OSAK)

No.497

$ 43.78M
$ 43.78M$ 43.78M

$ 894.19
$ 894.19$ 894.19

$ 58.30M
$ 58.30M$ 58.30M

750.87T
750.87T 750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Osaka Protocol saat ini adalah $ 43.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 894.19. Suplai beredar OSAK adalah 750.87T, dan total suplainya sebesar 761459789745212. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.30M.

Riwayat Harga Osaka Protocol (OSAK) USD

Pantau perubahan harga Osaka Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000039-6.27%
30 Days$ -0.0000000709-54.88%
60 Hari$ -0.000000117-66.75%
90 Hari$ -0.0000001557-72.76%
Perubahan Harga Osaka Protocol Hari Ini

Hari ini, OSAK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000039 (-6.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Osaka Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000709 (-54.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Osaka Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OSAK terlihat mengalami perubahan $ -0.000000117 (-66.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Osaka Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000001557 (-72.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Osaka Protocol (OSAK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Osaka Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Osaka Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OSAK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Osaka Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Osaka Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Osaka Protocol (USD)

Berapa nilai Osaka Protocol (OSAK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Osaka Protocol (OSAK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Osaka Protocol.

Cek prediksi harga Osaka Protocol sekarang!

Tokenomi Osaka Protocol (OSAK)

Memahami tokenomi Osaka Protocol (OSAK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OSAK sekarang!

Cara membeli Osaka Protocol (OSAK)

Ingin mengetahui cara membeli Osaka Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Osaka Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Osaka Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Osaka Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Osaka Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Osaka Protocol

Berapa nilai Osaka Protocol (OSAK) hari ini?
Harga live OSAK dalam USD adalah 0.0000000583 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OSAK ke USD saat ini?
Harga OSAK ke USD saat ini adalah $ 0.0000000583. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Osaka Protocol?
Kapitalisasi pasar OSAK adalah $ 43.78M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OSAK?
Suplai beredar OSAK adalah 750.87T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OSAK?
OSAK mencapai harga ATH sebesar 0.000000434739531381 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OSAK?
OSAK mencapai harga ATL 0.000000000230262745 USD.
Berapa volume perdagangan OSAK?
Volume perdagangan 24 jam live OSAK adalah $ 894.19 USD.
Akankah harga OSAK naik lebih tinggi tahun ini?
OSAK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OSAK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:04:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Osaka Protocol (OSAK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

