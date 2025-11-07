Apa yang dimaksud dengan Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OSAK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Osaka Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Osaka Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Osaka Protocol (USD)

Berapa nilai Osaka Protocol (OSAK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Osaka Protocol (OSAK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Osaka Protocol.

Cek prediksi harga Osaka Protocol sekarang!

Tokenomi Osaka Protocol (OSAK)

Memahami tokenomi Osaka Protocol (OSAK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OSAK sekarang!

Cara membeli Osaka Protocol (OSAK)

Ingin mengetahui cara membeli Osaka Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot!

OSAK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Osaka Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Osaka Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Osaka Protocol Berapa nilai Osaka Protocol (OSAK) hari ini? Harga live OSAK dalam USD adalah 0.0000000583 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OSAK ke USD saat ini? $ 0.0000000583 . Cobalah Harga OSAK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Osaka Protocol? Kapitalisasi pasar OSAK adalah $ 43.78M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OSAK? Suplai beredar OSAK adalah 750.87T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OSAK? OSAK mencapai harga ATH sebesar 0.000000434739531381 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OSAK? OSAK mencapai harga ATL 0.000000000230262745 USD . Berapa volume perdagangan OSAK? Volume perdagangan 24 jam live OSAK adalah $ 894.19 USD . Akankah harga OSAK naik lebih tinggi tahun ini? OSAK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OSAK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Osaka Protocol (OSAK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

