Harga live ParallelAI hari ini adalah 0.05273 USD. Lacak informasi harga aktual PAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PAI

Info Harga PAI

Penjelasan PAI

Whitepaper PAI

Situs Web Resmi PAI

Tokenomi PAI

Prakiraan Harga PAI

Riwayat PAI

Panduan Membeli PAI

Konverter PAI ke Mata Uang Fiat

Spot PAI

Futures USDT-M PAI

Logo ParallelAI

Harga ParallelAI(PAI)

Harga Live 1 PAI ke USD:

$0.05275
$0.05275$0.05275
-0.86%1D
USD
Grafik Harga Live ParallelAI (PAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:05:33 (UTC+8)

Informasi Harga ParallelAI (PAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05099
$ 0.05099$ 0.05099
Low 24 Jam
$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643
High 24 Jam

$ 0.05099
$ 0.05099$ 0.05099

$ 0.05643
$ 0.05643$ 0.05643

$ 1.1954266875521964
$ 1.1954266875521964$ 1.1954266875521964

$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496

-0.55%

-0.86%

-25.65%

-25.65%

Harga aktual ParallelAI (PAI) adalah $ 0.05273. Selama 24 jam terakhir, PAI diperdagangkan antara low $ 0.05099 dan high $ 0.05643, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPAI adalah $ 1.1954266875521964, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03555146048500496.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PAI telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -25.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ParallelAI (PAI)

No.4299

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.80K
$ 71.80K$ 71.80K

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar ParallelAI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.80K. Suplai beredar PAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.27M.

Riwayat Harga ParallelAI (PAI) USD

Pantau perubahan harga ParallelAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004576-0.86%
30 Days$ -0.04187-44.27%
60 Hari$ -0.08068-60.48%
90 Hari$ -0.05762-52.22%
Perubahan Harga ParallelAI Hari Ini

Hari ini, PAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004576 (-0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ParallelAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04187 (-44.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ParallelAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PAI terlihat mengalami perubahan $ -0.08068 (-60.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ParallelAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05762 (-52.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ParallelAI (PAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga ParallelAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

ParallelAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ParallelAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ParallelAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ParallelAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ParallelAI (USD)

Berapa nilai ParallelAI (PAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ParallelAI (PAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ParallelAI.

Cek prediksi harga ParallelAI sekarang!

Tokenomi ParallelAI (PAI)

Memahami tokenomi ParallelAI (PAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PAI sekarang!

Cara membeli ParallelAI (PAI)

Ingin mengetahui cara membeli ParallelAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ParallelAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya ParallelAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ParallelAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ParallelAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ParallelAI

Berapa nilai ParallelAI (PAI) hari ini?
Harga live PAI dalam USD adalah 0.05273 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PAI ke USD saat ini?
Harga PAI ke USD saat ini adalah $ 0.05273. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ParallelAI?
Kapitalisasi pasar PAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PAI?
Suplai beredar PAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PAI?
PAI mencapai harga ATH sebesar 1.1954266875521964 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PAI?
PAI mencapai harga ATL 0.03555146048500496 USD.
Berapa volume perdagangan PAI?
Volume perdagangan 24 jam live PAI adalah $ 71.80K USD.
Akankah harga PAI naik lebih tinggi tahun ini?
PAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ParallelAI (PAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PAI ke USD

Jumlah

PAI
PAI
USD
USD

1 PAI = 0.05273 USD

Perdagangkan PAI

PAI/USDT
$0.05275
$0.05275$0.05275
-0.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

