Apa yang dimaksud dengan Palu (PALU)

PALU adalah koin meme BNB Chain yang berpusat pada konsep “boneka/maskot”, dengan narasi berbasis komunitas tentang “boneka Binance di rantai, yang berpotensi dikenali oleh tim resmi.” PALU adalah koin meme BNB Chain yang berpusat pada konsep “boneka/maskot”, dengan narasi berbasis komunitas tentang “boneka Binance di rantai, yang berpotensi dikenali oleh tim resmi.”

Palu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Palu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PALU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Palu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Palu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Palu (USD)

Berapa nilai Palu (PALU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Palu (PALU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Palu.

Cek prediksi harga Palu sekarang!

Tokenomi Palu (PALU)

Memahami tokenomi Palu (PALU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PALU sekarang!

Cara membeli Palu (PALU)

Ingin mengetahui cara membeli Palu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Palu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PALU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Palu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Palu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Palu Berapa nilai Palu (PALU) hari ini? Harga live PALU dalam USD adalah 0.014795 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PALU ke USD saat ini? $ 0.014795 . Cobalah Harga PALU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Palu? Kapitalisasi pasar PALU adalah $ 14.80M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PALU? Suplai beredar PALU adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PALU? PALU mencapai harga ATH sebesar 0.12035079103629745 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PALU? PALU mencapai harga ATL 0.000104834149204448 USD . Berapa volume perdagangan PALU? Volume perdagangan 24 jam live PALU adalah $ 167.74K USD . Akankah harga PALU naik lebih tinggi tahun ini? PALU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PALU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Palu (PALU)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi