Harga live Pendle hari ini adalah 2.609 USD. Lacak informasi harga aktual PENDLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PENDLE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pendle hari ini adalah 2.609 USD. Lacak informasi harga aktual PENDLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PENDLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PENDLE

Info Harga PENDLE

Penjelasan PENDLE

Whitepaper PENDLE

Situs Web Resmi PENDLE

Tokenomi PENDLE

Prakiraan Harga PENDLE

Riwayat PENDLE

Panduan Membeli PENDLE

Konverter PENDLE ke Mata Uang Fiat

Spot PENDLE

Futures USDT-M PENDLE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pendle

Harga Pendle(PENDLE)

Harga Live 1 PENDLE ke USD:

$2.608
$2.608
+1.63%1D
USD
Grafik Harga Live Pendle (PENDLE)
Informasi Harga Pendle (PENDLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.532
$ 2.532
Low 24 Jam
$ 2.723
$ 2.723
High 24 Jam

$ 2.532
$ 2.532

$ 2.723
$ 2.723

$ 7.517135769763217
$ 7.517135769763217

$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986

+0.73%

+1.63%

-15.10%

-15.10%

Harga aktual Pendle (PENDLE) adalah $ 2.609. Selama 24 jam terakhir, PENDLE diperdagangkan antara low $ 2.532 dan high $ 2.723, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPENDLE adalah $ 7.517135769763217, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.033486880201439986.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PENDLE telah berubah sebesar +0.73% selama 1 jam terakhir, +1.63% selama 24 jam, dan -15.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pendle (PENDLE)

No.108

$ 438.97M
$ 438.97M

$ 917.36K
$ 917.36K

$ 734.51M
$ 734.51M

168.25M
168.25M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Pendle saat ini adalah $ 438.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 917.36K. Suplai beredar PENDLE adalah 168.25M, dan total suplainya sebesar 281527448.45853144. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 734.51M.

Riwayat Harga Pendle (PENDLE) USD

Pantau perubahan harga Pendle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04183+1.63%
30 Days$ -2.228-46.07%
60 Hari$ -2.176-45.48%
90 Hari$ -2.854-52.25%
Perubahan Harga Pendle Hari Ini

Hari ini, PENDLE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04183 (+1.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pendle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.228 (-46.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pendle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PENDLE terlihat mengalami perubahan $ -2.176 (-45.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pendle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.854 (-52.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pendle (PENDLE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pendle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pendle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PENDLE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pendle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pendle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pendle (USD)

Berapa nilai Pendle (PENDLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pendle (PENDLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pendle.

Cek prediksi harga Pendle sekarang!

Tokenomi Pendle (PENDLE)

Memahami tokenomi Pendle (PENDLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PENDLE sekarang!

Cara membeli Pendle (PENDLE)

Ingin mengetahui cara membeli Pendle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pendle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PENDLE ke Mata Uang Lokal

1 Pendle(PENDLE) ke VND
68,655.835
1 Pendle(PENDLE) ke AUD
A$4.01786
1 Pendle(PENDLE) ke GBP
1.98284
1 Pendle(PENDLE) ke EUR
2.24374
1 Pendle(PENDLE) ke USD
$2.609
1 Pendle(PENDLE) ke MYR
RM10.90562
1 Pendle(PENDLE) ke TRY
110.07371
1 Pendle(PENDLE) ke JPY
¥399.177
1 Pendle(PENDLE) ke ARS
ARS$3,786.62433
1 Pendle(PENDLE) ke RUB
211.95516
1 Pendle(PENDLE) ke INR
231.34003
1 Pendle(PENDLE) ke IDR
Rp43,483.31594
1 Pendle(PENDLE) ke PHP
153.87882
1 Pendle(PENDLE) ke EGP
￡E.123.4057
1 Pendle(PENDLE) ke BRL
R$13.95815
1 Pendle(PENDLE) ke CAD
C$3.67869
1 Pendle(PENDLE) ke BDT
318.32409
1 Pendle(PENDLE) ke NGN
3,753.93356
1 Pendle(PENDLE) ke COP
$9,996.14869
1 Pendle(PENDLE) ke ZAR
R.45.31833
1 Pendle(PENDLE) ke UAH
109.73454
1 Pendle(PENDLE) ke TZS
T.Sh.6,410.313
1 Pendle(PENDLE) ke VES
Bs592.243
1 Pendle(PENDLE) ke CLP
$2,460.287
1 Pendle(PENDLE) ke PKR
Rs737.40776
1 Pendle(PENDLE) ke KZT
1,372.41227
1 Pendle(PENDLE) ke THB
฿84.47942
1 Pendle(PENDLE) ke TWD
NT$80.80073
1 Pendle(PENDLE) ke AED
د.إ9.57503
1 Pendle(PENDLE) ke CHF
Fr2.0872
1 Pendle(PENDLE) ke HKD
HK$20.27193
1 Pendle(PENDLE) ke AMD
֏997.6816
1 Pendle(PENDLE) ke MAD
.د.م24.2637
1 Pendle(PENDLE) ke MXN
$48.44913
1 Pendle(PENDLE) ke SAR
ريال9.78375
1 Pendle(PENDLE) ke ETB
Br401.49901
1 Pendle(PENDLE) ke KES
KSh336.92626
1 Pendle(PENDLE) ke JOD
د.أ1.849781
1 Pendle(PENDLE) ke PLN
9.60112
1 Pendle(PENDLE) ke RON
лв11.4796
1 Pendle(PENDLE) ke SEK
kr24.96813
1 Pendle(PENDLE) ke BGN
лв4.40921
1 Pendle(PENDLE) ke HUF
Ft873.44102
1 Pendle(PENDLE) ke CZK
55.02381
1 Pendle(PENDLE) ke KWD
د.ك0.798354
1 Pendle(PENDLE) ke ILS
8.53143
1 Pendle(PENDLE) ke BOB
Bs18.0021
1 Pendle(PENDLE) ke AZN
4.4353
1 Pendle(PENDLE) ke TJS
SM24.05498
1 Pendle(PENDLE) ke GEL
7.07039
1 Pendle(PENDLE) ke AOA
Kz2,391.38331
1 Pendle(PENDLE) ke BHD
.د.ب0.983593
1 Pendle(PENDLE) ke BMD
$2.609
1 Pendle(PENDLE) ke DKK
kr16.88023
1 Pendle(PENDLE) ke HNL
L68.72106
1 Pendle(PENDLE) ke MUR
119.93573
1 Pendle(PENDLE) ke NAD
$45.31833
1 Pendle(PENDLE) ke NOK
kr26.6118
1 Pendle(PENDLE) ke NZD
$4.61793
1 Pendle(PENDLE) ke PAB
B/.2.609
1 Pendle(PENDLE) ke PGK
K10.9578
1 Pendle(PENDLE) ke QAR
ر.ق9.49676
1 Pendle(PENDLE) ke RSD
дин.265.02222
1 Pendle(PENDLE) ke UZS
soʻm31,433.72771
1 Pendle(PENDLE) ke ALL
L218.76465
1 Pendle(PENDLE) ke ANG
ƒ4.67011
1 Pendle(PENDLE) ke AWG
ƒ4.6962
1 Pendle(PENDLE) ke BBD
$5.218
1 Pendle(PENDLE) ke BAM
KM4.40921
1 Pendle(PENDLE) ke BIF
Fr7,693.941
1 Pendle(PENDLE) ke BND
$3.3917
1 Pendle(PENDLE) ke BSD
$2.609
1 Pendle(PENDLE) ke JMD
$418.35315
1 Pendle(PENDLE) ke KHR
10,477.90054
1 Pendle(PENDLE) ke KMF
Fr1,095.78
1 Pendle(PENDLE) ke LAK
56,717.39017
1 Pendle(PENDLE) ke LKR
රු795.40583
1 Pendle(PENDLE) ke MDL
L44.353
1 Pendle(PENDLE) ke MGA
Ar11,752.2405
1 Pendle(PENDLE) ke MOP
P20.872
1 Pendle(PENDLE) ke MVR
40.1786
1 Pendle(PENDLE) ke MWK
MK4,529.51099
1 Pendle(PENDLE) ke MZN
MT166.84555
1 Pendle(PENDLE) ke NPR
रु369.6953
1 Pendle(PENDLE) ke PYG
18,503.028
1 Pendle(PENDLE) ke RWF
Fr3,785.659
1 Pendle(PENDLE) ke SBD
$21.47207
1 Pendle(PENDLE) ke SCR
37.64787
1 Pendle(PENDLE) ke SRD
$100.4465
1 Pendle(PENDLE) ke SVC
$22.80266
1 Pendle(PENDLE) ke SZL
L45.29224
1 Pendle(PENDLE) ke TMT
m9.1315
1 Pendle(PENDLE) ke TND
د.ت7.720031
1 Pendle(PENDLE) ke TTD
$17.66293
1 Pendle(PENDLE) ke UGX
Sh9,121.064
1 Pendle(PENDLE) ke XAF
Fr1,481.912
1 Pendle(PENDLE) ke XCD
$7.0443
1 Pendle(PENDLE) ke XOF
Fr1,481.912
1 Pendle(PENDLE) ke XPF
Fr268.727
1 Pendle(PENDLE) ke BWP
P35.09105
1 Pendle(PENDLE) ke BZD
$5.24409
1 Pendle(PENDLE) ke CVE
$250.04656
1 Pendle(PENDLE) ke DJF
Fr461.793
1 Pendle(PENDLE) ke DOP
$167.78479
1 Pendle(PENDLE) ke DZD
د.ج340.70931
1 Pendle(PENDLE) ke FJD
$5.94852
1 Pendle(PENDLE) ke GNF
Fr22,685.255
1 Pendle(PENDLE) ke GTQ
Q19.98494
1 Pendle(PENDLE) ke GYD
$545.69844
1 Pendle(PENDLE) ke ISK
kr328.734

Sumber Daya Pendle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pendle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pendle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pendle

Berapa nilai Pendle (PENDLE) hari ini?
Harga live PENDLE dalam USD adalah 2.609 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PENDLE ke USD saat ini?
Harga PENDLE ke USD saat ini adalah $ 2.609. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pendle?
Kapitalisasi pasar PENDLE adalah $ 438.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PENDLE?
Suplai beredar PENDLE adalah 168.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PENDLE?
PENDLE mencapai harga ATH sebesar 7.517135769763217 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PENDLE?
PENDLE mencapai harga ATL 0.033486880201439986 USD.
Berapa volume perdagangan PENDLE?
Volume perdagangan 24 jam live PENDLE adalah $ 917.36K USD.
Akankah harga PENDLE naik lebih tinggi tahun ini?
PENDLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PENDLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Pendle (PENDLE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PENDLE ke USD

Jumlah

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 2.609 USD

Perdagangkan PENDLE

PENDLE/USDT
$2.608
$2.608
+1.55%

$101,365.51

$3,318.71

$156.20

$1.0268

$1.0003

$101,365.51

$3,318.71

$156.20

$2.2154

$1.0349

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.21

$0.0757

$0.014550

$0.009724

$4.377

$0.001748

$2.153

