Harga live Pudgy Penguins hari ini adalah 0.014596 USD. Lacak informasi harga aktual PENGU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PENGU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PENGU

Info Harga PENGU

Penjelasan PENGU

Whitepaper PENGU

Situs Web Resmi PENGU

Tokenomi PENGU

Prakiraan Harga PENGU

Riwayat PENGU

Panduan Membeli PENGU

Konverter PENGU ke Mata Uang Fiat

Logo Pudgy Penguins

Harga Pudgy Penguins(PENGU)

Harga Live 1 PENGU ke USD:

$0.01456
+0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Pudgy Penguins (PENGU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:06:29 (UTC+8)

Informasi Harga Pudgy Penguins (PENGU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.014172
Low 24 Jam
$ 0.015414
High 24 Jam

$ 0.014172
$ 0.015414
$ 0.05738
$ 0.003714633269373105
+0.66%

+0.10%

-22.34%

-22.34%

Harga aktual Pudgy Penguins (PENGU) adalah $ 0.014596. Selama 24 jam terakhir, PENGU diperdagangkan antara low $ 0.014172 dan high $ 0.015414, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPENGU adalah $ 0.05738, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003714633269373105.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PENGU telah berubah sebesar +0.66% selama 1 jam terakhir, +0.10% selama 24 jam, dan -22.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pudgy Penguins (PENGU)

No.72

$ 917.51M
$ 7.22M
$ 1.30B
62.86B
88,888,888,888
0.02%

SOL

Kapitalisasi Pasar Pudgy Penguins saat ini adalah $ 917.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.22M. Suplai beredar PENGU adalah 62.86B, dan total suplainya sebesar 88888888888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.30B.

Riwayat Harga Pudgy Penguins (PENGU) USD

Pantau perubahan harga Pudgy Penguins untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001455+0.10%
30 Days$ -0.015916-52.17%
60 Hari$ -0.016132-52.50%
90 Hari$ -0.022173-60.31%
Perubahan Harga Pudgy Penguins Hari Ini

Hari ini, PENGU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001455 (+0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pudgy Penguins 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.015916 (-52.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pudgy Penguins 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PENGU terlihat mengalami perubahan $ -0.016132 (-52.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pudgy Penguins 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.022173 (-60.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pudgy Penguins (PENGU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pudgy Penguins sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pudgy Penguins Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PENGU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pudgy Penguins di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pudgy Penguins dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pudgy Penguins (USD)

Berapa nilai Pudgy Penguins (PENGU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pudgy Penguins (PENGU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pudgy Penguins.

Cek prediksi harga Pudgy Penguins sekarang!

Tokenomi Pudgy Penguins (PENGU)

Memahami tokenomi Pudgy Penguins (PENGU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PENGU sekarang!

Cara membeli Pudgy Penguins (PENGU)

Ingin mengetahui cara membeli Pudgy Penguins? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pudgy Penguins di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PENGU ke Mata Uang Lokal

1 Pudgy Penguins(PENGU) ke VND
Sumber Daya Pudgy Penguins

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pudgy Penguins, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pudgy Penguins
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pudgy Penguins

Berapa nilai Pudgy Penguins (PENGU) hari ini?
Harga live PENGU dalam USD adalah 0.014596 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PENGU ke USD saat ini?
Harga PENGU ke USD saat ini adalah $ 0.014596. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pudgy Penguins?
Kapitalisasi pasar PENGU adalah $ 917.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PENGU?
Suplai beredar PENGU adalah 62.86B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PENGU?
PENGU mencapai harga ATH sebesar 0.05738 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PENGU?
PENGU mencapai harga ATL 0.003714633269373105 USD.
Berapa volume perdagangan PENGU?
Volume perdagangan 24 jam live PENGU adalah $ 7.22M USD.
Akankah harga PENGU naik lebih tinggi tahun ini?
PENGU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PENGU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

