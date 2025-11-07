Apa yang dimaksud dengan Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Tokenomi Pudgy Penguins (PENGU)

Memahami tokenomi Pudgy Penguins (PENGU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PENGU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pudgy Penguins Berapa nilai Pudgy Penguins (PENGU) hari ini? Harga live PENGU dalam USD adalah 0.014596 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PENGU ke USD saat ini? $ 0.014596 . Cobalah Harga PENGU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pudgy Penguins? Kapitalisasi pasar PENGU adalah $ 917.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PENGU? Suplai beredar PENGU adalah 62.86B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PENGU? PENGU mencapai harga ATH sebesar 0.05738 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PENGU? PENGU mencapai harga ATL 0.003714633269373105 USD . Berapa volume perdagangan PENGU? Volume perdagangan 24 jam live PENGU adalah $ 7.22M USD . Akankah harga PENGU naik lebih tinggi tahun ini? PENGU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PENGU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

