Apa yang dimaksud dengan PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PIBBLE Berapa nilai PIBBLE (PIB) hari ini? Harga live PIB dalam USD adalah 0.0002567 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PIB ke USD saat ini? $ 0.0002567 . Cobalah Harga PIB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PIBBLE? Kapitalisasi pasar PIB adalah $ 6.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PIB? Suplai beredar PIB adalah 24.15B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PIB? PIB mencapai harga ATH sebesar 292.4109226098197 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PIB? PIB mencapai harga ATL 0.000056931377751 USD . Berapa volume perdagangan PIB? Volume perdagangan 24 jam live PIB adalah $ 5.41K USD . Akankah harga PIB naik lebih tinggi tahun ini? PIB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

