BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Paladeum hari ini adalah 0.6792 USD. Lacak informasi harga aktual PLB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Paladeum hari ini adalah 0.6792 USD. Lacak informasi harga aktual PLB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLB

Info Harga PLB

Penjelasan PLB

Situs Web Resmi PLB

Tokenomi PLB

Prakiraan Harga PLB

Riwayat PLB

Panduan Membeli PLB

Konverter PLB ke Mata Uang Fiat

Spot PLB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Paladeum

Harga Paladeum(PLB)

Harga Live 1 PLB ke USD:

$0.6791
$0.6791$0.6791
-2.30%1D
USD
Grafik Harga Live Paladeum (PLB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:58:19 (UTC+8)

Informasi Harga Paladeum (PLB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6589
$ 0.6589$ 0.6589
Low 24 Jam
$ 0.7857
$ 0.7857$ 0.7857
High 24 Jam

$ 0.6589
$ 0.6589$ 0.6589

$ 0.7857
$ 0.7857$ 0.7857

$ 2.6526486093562864
$ 2.6526486093562864$ 2.6526486093562864

$ 0.3347332673976419
$ 0.3347332673976419$ 0.3347332673976419

+0.62%

-2.30%

+8.20%

+8.20%

Harga aktual Paladeum (PLB) adalah $ 0.6792. Selama 24 jam terakhir, PLB diperdagangkan antara low $ 0.6589 dan high $ 0.7857, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLB adalah $ 2.6526486093562864, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3347332673976419.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLB telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, -2.30% selama 24 jam, dan +8.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Paladeum (PLB)

No.4098

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 239.89K
$ 239.89K$ 239.89K

$ 679.20M
$ 679.20M$ 679.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

PLB

Kapitalisasi Pasar Paladeum saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 239.89K. Suplai beredar PLB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 679.20M.

Riwayat Harga Paladeum (PLB) USD

Pantau perubahan harga Paladeum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.015987-2.30%
30 Days$ +0.1228+22.07%
60 Hari$ +0.0799+13.33%
90 Hari$ +0.0264+4.04%
Perubahan Harga Paladeum Hari Ini

Hari ini, PLB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.015987 (-2.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Paladeum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1228 (+22.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Paladeum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PLB terlihat mengalami perubahan $ +0.0799 (+13.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Paladeum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0264 (+4.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Paladeum (PLB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Paladeum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Paladeum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PLB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Paladeum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Paladeum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Paladeum (USD)

Berapa nilai Paladeum (PLB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Paladeum (PLB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paladeum.

Cek prediksi harga Paladeum sekarang!

Tokenomi Paladeum (PLB)

Memahami tokenomi Paladeum (PLB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLB sekarang!

Cara membeli Paladeum (PLB)

Ingin mengetahui cara membeli Paladeum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Paladeum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PLB ke Mata Uang Lokal

1 Paladeum(PLB) ke VND
17,873.148
1 Paladeum(PLB) ke AUD
A$1.045968
1 Paladeum(PLB) ke GBP
0.516192
1 Paladeum(PLB) ke EUR
0.584112
1 Paladeum(PLB) ke USD
$0.6792
1 Paladeum(PLB) ke MYR
RM2.839056
1 Paladeum(PLB) ke TRY
28.655448
1 Paladeum(PLB) ke JPY
¥103.9176
1 Paladeum(PLB) ke ARS
ARS$985.770504
1 Paladeum(PLB) ke RUB
55.178208
1 Paladeum(PLB) ke INR
60.224664
1 Paladeum(PLB) ke IDR
Rp11,319.995472
1 Paladeum(PLB) ke PHP
40.059216
1 Paladeum(PLB) ke EGP
￡E.32.12616
1 Paladeum(PLB) ke BRL
R$3.63372
1 Paladeum(PLB) ke CAD
C$0.957672
1 Paladeum(PLB) ke BDT
82.869192
1 Paladeum(PLB) ke NGN
977.260128
1 Paladeum(PLB) ke COP
$2,602.293672
1 Paladeum(PLB) ke ZAR
R.11.797704
1 Paladeum(PLB) ke UAH
28.567152
1 Paladeum(PLB) ke TZS
T.Sh.1,668.7944
1 Paladeum(PLB) ke VES
Bs154.1784
1 Paladeum(PLB) ke CLP
$640.4856
1 Paladeum(PLB) ke PKR
Rs191.969088
1 Paladeum(PLB) ke KZT
357.279576
1 Paladeum(PLB) ke THB
฿21.992496
1 Paladeum(PLB) ke TWD
NT$21.034824
1 Paladeum(PLB) ke AED
د.إ2.492664
1 Paladeum(PLB) ke CHF
Fr0.54336
1 Paladeum(PLB) ke HKD
HK$5.277384
1 Paladeum(PLB) ke AMD
֏259.72608
1 Paladeum(PLB) ke MAD
.د.م6.31656
1 Paladeum(PLB) ke MXN
$12.612744
1 Paladeum(PLB) ke SAR
ريال2.547
1 Paladeum(PLB) ke ETB
Br104.522088
1 Paladeum(PLB) ke KES
KSh87.711888
1 Paladeum(PLB) ke JOD
د.أ0.4815528
1 Paladeum(PLB) ke PLN
2.499456
1 Paladeum(PLB) ke RON
лв2.98848
1 Paladeum(PLB) ke SEK
kr6.499944
1 Paladeum(PLB) ke BGN
лв1.147848
1 Paladeum(PLB) ke HUF
Ft227.382576
1 Paladeum(PLB) ke CZK
14.324328
1 Paladeum(PLB) ke KWD
د.ك0.2078352
1 Paladeum(PLB) ke ILS
2.220984
1 Paladeum(PLB) ke BOB
Bs4.68648
1 Paladeum(PLB) ke AZN
1.15464
1 Paladeum(PLB) ke TJS
SM6.262224
1 Paladeum(PLB) ke GEL
1.840632
1 Paladeum(PLB) ke AOA
Kz622.547928
1 Paladeum(PLB) ke BHD
.د.ب0.2560584
1 Paladeum(PLB) ke BMD
$0.6792
1 Paladeum(PLB) ke DKK
kr4.394424
1 Paladeum(PLB) ke HNL
L17.890128
1 Paladeum(PLB) ke MUR
31.222824
1 Paladeum(PLB) ke NAD
$11.797704
1 Paladeum(PLB) ke NOK
kr6.92784
1 Paladeum(PLB) ke NZD
$1.202184
1 Paladeum(PLB) ke PAB
B/.0.6792
1 Paladeum(PLB) ke PGK
K2.85264
1 Paladeum(PLB) ke QAR
ر.ق2.472288
1 Paladeum(PLB) ke RSD
дин.68.993136
1 Paladeum(PLB) ke UZS
soʻm8,183.130648
1 Paladeum(PLB) ke ALL
L56.95092
1 Paladeum(PLB) ke ANG
ƒ1.215768
1 Paladeum(PLB) ke AWG
ƒ1.22256
1 Paladeum(PLB) ke BBD
$1.3584
1 Paladeum(PLB) ke BAM
KM1.147848
1 Paladeum(PLB) ke BIF
Fr2,002.9608
1 Paladeum(PLB) ke BND
$0.88296
1 Paladeum(PLB) ke BSD
$0.6792
1 Paladeum(PLB) ke JMD
$108.90972
1 Paladeum(PLB) ke KHR
2,727.707952
1 Paladeum(PLB) ke KMF
Fr285.264
1 Paladeum(PLB) ke LAK
14,765.217096
1 Paladeum(PLB) ke LKR
රු207.067704
1 Paladeum(PLB) ke MDL
L11.5464
1 Paladeum(PLB) ke MGA
Ar3,059.4564
1 Paladeum(PLB) ke MOP
P5.4336
1 Paladeum(PLB) ke MVR
10.45968
1 Paladeum(PLB) ke MWK
MK1,179.165912
1 Paladeum(PLB) ke MZN
MT43.43484
1 Paladeum(PLB) ke NPR
रु96.24264
1 Paladeum(PLB) ke PYG
4,816.8864
1 Paladeum(PLB) ke RWF
Fr985.5192
1 Paladeum(PLB) ke SBD
$5.589816
1 Paladeum(PLB) ke SCR
9.800856
1 Paladeum(PLB) ke SRD
$26.1492
1 Paladeum(PLB) ke SVC
$5.936208
1 Paladeum(PLB) ke SZL
L11.790912
1 Paladeum(PLB) ke TMT
m2.3772
1 Paladeum(PLB) ke TND
د.ت2.0097528
1 Paladeum(PLB) ke TTD
$4.598184
1 Paladeum(PLB) ke UGX
Sh2,374.4832
1 Paladeum(PLB) ke XAF
Fr385.7856
1 Paladeum(PLB) ke XCD
$1.83384
1 Paladeum(PLB) ke XOF
Fr385.7856
1 Paladeum(PLB) ke XPF
Fr69.9576
1 Paladeum(PLB) ke BWP
P9.13524
1 Paladeum(PLB) ke BZD
$1.365192
1 Paladeum(PLB) ke CVE
$65.094528
1 Paladeum(PLB) ke DJF
Fr120.2184
1 Paladeum(PLB) ke DOP
$43.679352
1 Paladeum(PLB) ke DZD
د.ج88.696728
1 Paladeum(PLB) ke FJD
$1.548576
1 Paladeum(PLB) ke GNF
Fr5,905.644
1 Paladeum(PLB) ke GTQ
Q5.202672
1 Paladeum(PLB) ke GYD
$142.061472
1 Paladeum(PLB) ke ISK
kr85.5792

Sumber Daya Paladeum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Paladeum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Paladeum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Paladeum

Berapa nilai Paladeum (PLB) hari ini?
Harga live PLB dalam USD adalah 0.6792 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLB ke USD saat ini?
Harga PLB ke USD saat ini adalah $ 0.6792. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Paladeum?
Kapitalisasi pasar PLB adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLB?
Suplai beredar PLB adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLB?
PLB mencapai harga ATH sebesar 2.6526486093562864 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLB?
PLB mencapai harga ATL 0.3347332673976419 USD.
Berapa volume perdagangan PLB?
Volume perdagangan 24 jam live PLB adalah $ 239.89K USD.
Akankah harga PLB naik lebih tinggi tahun ini?
PLB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:58:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Paladeum (PLB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PLB ke USD

Jumlah

PLB
PLB
USD
USD

1 PLB = 0.6792 USD

Perdagangkan PLB

PLB/USDT
$0.6791
$0.6791$0.6791
-2.30%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,422.59
$101,422.59$101,422.59

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.00
$3,320.00$3,320.00

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.54
$156.54$156.54

+0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0238
$1.0238$1.0238

+19.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,422.59
$101,422.59$101,422.59

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.00
$3,320.00$3,320.00

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.54
$156.54$156.54

+0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2163
$2.2163$2.2163

-0.81%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0356
$1.0356$1.0356

+1.91%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.21
$31.21$31.21

+108.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014700
$0.014700$0.014700

+1,370.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009752
$0.009752$0.009752

+356.98%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.416
$4.416$4.416

+341.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001750
$0.001750$0.001750

+60.84%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001696
$0.00001696$0.00001696

+57.47%