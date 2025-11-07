Apa yang dimaksud dengan Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum. Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pond Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PNDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Pond Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pond Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pond Coin (USD)

Berapa nilai Pond Coin (PNDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pond Coin (PNDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pond Coin.

Cek prediksi harga Pond Coin sekarang!

Tokenomi Pond Coin (PNDC)

Memahami tokenomi Pond Coin (PNDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PNDC sekarang!

Cara membeli Pond Coin (PNDC)

Ingin mengetahui cara membeli Pond Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pond Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PNDC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Pond Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pond Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pond Coin Berapa nilai Pond Coin (PNDC) hari ini? Harga live PNDC dalam USD adalah 0.00000006766 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PNDC ke USD saat ini? $ 0.00000006766 . Cobalah Harga PNDC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pond Coin? Kapitalisasi pasar PNDC adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PNDC? Suplai beredar PNDC adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PNDC? PNDC mencapai harga ATH sebesar 0.000002987715549875 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PNDC? PNDC mencapai harga ATL 0.000000000000000003 USD . Berapa volume perdagangan PNDC? Volume perdagangan 24 jam live PNDC adalah $ 51.89K USD . Akankah harga PNDC naik lebih tinggi tahun ini? PNDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PNDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Pond Coin (PNDC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

