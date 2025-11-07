BursaDEX+
Harga live Pond Coin hari ini adalah 0.00000006766 USD. Lacak informasi harga aktual PNDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PNDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga aktual Pond Coin (PNDC) adalah $ 0.00000006766. Selama 24 jam terakhir, PNDC diperdagangkan antara low $ 0.00000006406 dan high $ 0.00000006771, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPNDC adalah $ 0.000002987715549875, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000000000003.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PNDC telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, +0.68% selama 24 jam, dan -19.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Pond Coin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.89K. Suplai beredar PNDC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 22551271108212. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53M.

Riwayat Harga Pond Coin (PNDC) USD

Pantau perubahan harga Pond Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000457+0.68%
30 Days$ -0.00000004408-39.45%
60 Hari$ -0.00000003644-35.01%
90 Hari$ -0.00000012713-65.27%
Perubahan Harga Pond Coin Hari Ini

Hari ini, PNDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000457 (+0.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pond Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000004408 (-39.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pond Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PNDC terlihat mengalami perubahan $ -0.00000003644 (-35.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pond Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000012713 (-65.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pond Coin (PNDC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pond Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pond Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PNDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pond Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pond Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pond Coin (USD)

Berapa nilai Pond Coin (PNDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pond Coin (PNDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pond Coin.

Cek prediksi harga Pond Coin sekarang!

Tokenomi Pond Coin (PNDC)

Memahami tokenomi Pond Coin (PNDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PNDC sekarang!

Cara membeli Pond Coin (PNDC)

Ingin mengetahui cara membeli Pond Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pond Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Pond Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pond Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Pond Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pond Coin

Berapa nilai Pond Coin (PNDC) hari ini?
Harga live PNDC dalam USD adalah 0.00000006766 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PNDC ke USD saat ini?
Harga PNDC ke USD saat ini adalah $ 0.00000006766. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pond Coin?
Kapitalisasi pasar PNDC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PNDC?
Suplai beredar PNDC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PNDC?
PNDC mencapai harga ATH sebesar 0.000002987715549875 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PNDC?
PNDC mencapai harga ATL 0.000000000000000003 USD.
Berapa volume perdagangan PNDC?
Volume perdagangan 24 jam live PNDC adalah $ 51.89K USD.
Akankah harga PNDC naik lebih tinggi tahun ini?
PNDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PNDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

