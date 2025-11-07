BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PortugalNationalTeam hari ini adalah 0.5866 USD. Lacak informasi harga aktual POR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PortugalNationalTeam hari ini adalah 0.5866 USD. Lacak informasi harga aktual POR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POR

Info Harga POR

Penjelasan POR

Situs Web Resmi POR

Tokenomi POR

Prakiraan Harga POR

Riwayat POR

Panduan Membeli POR

Konverter POR ke Mata Uang Fiat

Spot POR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PortugalNationalTeam

Harga PortugalNationalTeam(POR)

Harga Live 1 POR ke USD:

$0.5864
$0.5864$0.5864
+0.32%1D
USD
Grafik Harga Live PortugalNationalTeam (POR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:24 (UTC+8)

Informasi Harga PortugalNationalTeam (POR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5601
$ 0.5601$ 0.5601
Low 24 Jam
$ 0.6455
$ 0.6455$ 0.6455
High 24 Jam

$ 0.5601
$ 0.5601$ 0.5601

$ 0.6455
$ 0.6455$ 0.6455

$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752

$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176

+1.19%

+0.32%

-8.72%

-8.72%

Harga aktual PortugalNationalTeam (POR) adalah $ 0.5866. Selama 24 jam terakhir, POR diperdagangkan antara low $ 0.5601 dan high $ 0.6455, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOR adalah $ 7.238832958419752, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2656811220211176.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POR telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, +0.32% selama 24 jam, dan -8.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PortugalNationalTeam (POR)

No.1500

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

$ 59.33K
$ 59.33K$ 59.33K

$ 11.69M
$ 11.69M$ 11.69M

6.58M
6.58M 6.58M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

Kapitalisasi Pasar PortugalNationalTeam saat ini adalah $ 3.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.33K. Suplai beredar POR adalah 6.58M, dan total suplainya sebesar 19930000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.69M.

Riwayat Harga PortugalNationalTeam (POR) USD

Pantau perubahan harga PortugalNationalTeam untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00187+0.32%
30 Days$ -0.2124-26.59%
60 Hari$ -0.2666-31.25%
90 Hari$ -0.2802-32.33%
Perubahan Harga PortugalNationalTeam Hari Ini

Hari ini, POR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00187 (+0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PortugalNationalTeam 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2124 (-26.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PortugalNationalTeam 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POR terlihat mengalami perubahan $ -0.2666 (-31.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PortugalNationalTeam 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2802 (-32.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PortugalNationalTeam (POR)?

Lihat halaman Riwayat Harga PortugalNationalTeam sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PortugalNationalTeam (POR)

Salah satu nama terbesar di dunia sepak bola, Portugal, Portugal adalah Juara Eropa yang berkuasa dan juga memenangkan Liga Bangsa-Bangsa UEFA perdana pada tahun 2019. Enam dari 26 pemain Portugal untuk Euro saat ini bermain untuk klub dari daftar Socios.com, termasuk Kapten Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva dan Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) dan João Félix (Atlético de Madrid).

Token Penggemar Tim Nasional Portugal (POR) adalah mata uang kripto dan beroperasi pada platform Chiliz.

PortugalNationalTeam tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PortugalNationalTeam Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PortugalNationalTeam di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PortugalNationalTeam dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PortugalNationalTeam (USD)

Berapa nilai PortugalNationalTeam (POR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PortugalNationalTeam (POR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PortugalNationalTeam.

Cek prediksi harga PortugalNationalTeam sekarang!

Tokenomi PortugalNationalTeam (POR)

Memahami tokenomi PortugalNationalTeam (POR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POR sekarang!

Cara membeli PortugalNationalTeam (POR)

Ingin mengetahui cara membeli PortugalNationalTeam? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PortugalNationalTeam di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POR ke Mata Uang Lokal

1 PortugalNationalTeam(POR) ke VND
15,436.379
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AUD
A$0.903364
1 PortugalNationalTeam(POR) ke GBP
0.445816
1 PortugalNationalTeam(POR) ke EUR
0.504476
1 PortugalNationalTeam(POR) ke USD
$0.5866
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MYR
RM2.451988
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TRY
24.69586
1 PortugalNationalTeam(POR) ke JPY
¥89.7498
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ARS
ARS$851.373642
1 PortugalNationalTeam(POR) ke RUB
47.649518
1 PortugalNationalTeam(POR) ke INR
52.013822
1 PortugalNationalTeam(POR) ke IDR
Rp9,776.662756
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PHP
34.621132
1 PortugalNationalTeam(POR) ke EGP
￡E.27.74618
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BRL
R$3.13831
1 PortugalNationalTeam(POR) ke CAD
C$0.827106
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BDT
71.571066
1 PortugalNationalTeam(POR) ke NGN
844.023544
1 PortugalNationalTeam(POR) ke COP
$2,247.505106
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ZAR
R.10.195108
1 PortugalNationalTeam(POR) ke UAH
24.672396
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TZS
T.Sh.1,441.2762
1 PortugalNationalTeam(POR) ke VES
Bs133.1582
1 PortugalNationalTeam(POR) ke CLP
$553.1638
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PKR
Rs165.796624
1 PortugalNationalTeam(POR) ke KZT
308.569198
1 PortugalNationalTeam(POR) ke THB
฿19.011706
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TWD
NT$18.178734
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AED
د.إ2.152822
1 PortugalNationalTeam(POR) ke CHF
Fr0.46928
1 PortugalNationalTeam(POR) ke HKD
HK$4.557882
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AMD
֏224.31584
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MAD
.د.م5.45538
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MXN
$10.899028
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SAR
ريال2.19975
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ETB
Br90.037234
1 PortugalNationalTeam(POR) ke KES
KSh75.765256
1 PortugalNationalTeam(POR) ke JOD
د.أ0.4158994
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PLN
2.158688
1 PortugalNationalTeam(POR) ke RON
лв2.58104
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SEK
kr5.607896
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BGN
лв0.991354
1 PortugalNationalTeam(POR) ke HUF
Ft196.117978
1 PortugalNationalTeam(POR) ke CZK
12.365528
1 PortugalNationalTeam(POR) ke KWD
د.ك0.1794996
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ILS
1.918182
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BOB
Bs4.04754
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AZN
0.99722
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TJS
SM5.408452
1 PortugalNationalTeam(POR) ke GEL
1.589686
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AOA
Kz535.21384
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BHD
.د.ب0.2205616
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BMD
$0.5866
1 PortugalNationalTeam(POR) ke DKK
kr3.789436
1 PortugalNationalTeam(POR) ke HNL
L15.415848
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MUR
26.9836
1 PortugalNationalTeam(POR) ke NAD
$10.189242
1 PortugalNationalTeam(POR) ke NOK
kr5.98332
1 PortugalNationalTeam(POR) ke NZD
$1.038282
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PAB
B/.0.5866
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PGK
K2.504782
1 PortugalNationalTeam(POR) ke QAR
ر.ق2.135224
1 PortugalNationalTeam(POR) ke RSD
дин.59.563364
1 PortugalNationalTeam(POR) ke UZS
soʻm6,983.332216
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ALL
L49.198142
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ANG
ƒ1.050014
1 PortugalNationalTeam(POR) ke AWG
ƒ1.05588
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BBD
$1.1732
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BAM
KM0.991354
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BIF
Fr1,729.8834
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BND
$0.76258
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BSD
$0.5866
1 PortugalNationalTeam(POR) ke JMD
$94.06131
1 PortugalNationalTeam(POR) ke KHR
2,355.820796
1 PortugalNationalTeam(POR) ke KMF
Fr246.372
1 PortugalNationalTeam(POR) ke LAK
12,752.173658
1 PortugalNationalTeam(POR) ke LKR
රු178.836742
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MDL
L10.036726
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MGA
Ar2,642.3397
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MOP
P4.6928
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MVR
9.03364
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MWK
MK1,016.63646
1 PortugalNationalTeam(POR) ke MZN
MT37.51307
1 PortugalNationalTeam(POR) ke NPR
रु83.12122
1 PortugalNationalTeam(POR) ke PYG
4,160.1672
1 PortugalNationalTeam(POR) ke RWF
Fr851.1566
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SBD
$4.821852
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SCR
8.82833
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SRD
$22.5841
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SVC
$5.126884
1 PortugalNationalTeam(POR) ke SZL
L10.183376
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TMT
m2.0531
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TND
د.ت1.7357494
1 PortugalNationalTeam(POR) ke TTD
$3.971282
1 PortugalNationalTeam(POR) ke UGX
Sh2,050.7536
1 PortugalNationalTeam(POR) ke XAF
Fr333.1888
1 PortugalNationalTeam(POR) ke XCD
$1.58382
1 PortugalNationalTeam(POR) ke XOF
Fr333.1888
1 PortugalNationalTeam(POR) ke XPF
Fr60.4198
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BWP
P7.88977
1 PortugalNationalTeam(POR) ke BZD
$1.179066
1 PortugalNationalTeam(POR) ke CVE
$56.219744
1 PortugalNationalTeam(POR) ke DJF
Fr103.8282
1 PortugalNationalTeam(POR) ke DOP
$37.724246
1 PortugalNationalTeam(POR) ke DZD
د.ج76.574764
1 PortugalNationalTeam(POR) ke FJD
$1.337448
1 PortugalNationalTeam(POR) ke GNF
Fr5,100.487
1 PortugalNationalTeam(POR) ke GTQ
Q4.493356
1 PortugalNationalTeam(POR) ke GYD
$122.693256
1 PortugalNationalTeam(POR) ke ISK
kr73.9116

Sumber Daya PortugalNationalTeam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PortugalNationalTeam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PortugalNationalTeam
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PortugalNationalTeam

Berapa nilai PortugalNationalTeam (POR) hari ini?
Harga live POR dalam USD adalah 0.5866 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POR ke USD saat ini?
Harga POR ke USD saat ini adalah $ 0.5866. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PortugalNationalTeam?
Kapitalisasi pasar POR adalah $ 3.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POR?
Suplai beredar POR adalah 6.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POR?
POR mencapai harga ATH sebesar 7.238832958419752 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POR?
POR mencapai harga ATL 0.2656811220211176 USD.
Berapa volume perdagangan POR?
Volume perdagangan 24 jam live POR adalah $ 59.33K USD.
Akankah harga POR naik lebih tinggi tahun ini?
POR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PortugalNationalTeam (POR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator POR ke USD

Jumlah

POR
POR
USD
USD

1 POR = 0.5866 USD

Perdagangkan POR

POR/USDT
$0.5864
$0.5864$0.5864
-1.79%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,286.54
$101,286.54$101,286.54

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.63
$3,319.63$3,319.63

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

+0.13%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1090
$1.1090$1.1090

+29.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,286.54
$101,286.54$101,286.54

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.63
$3,319.63$3,319.63

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

+0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2207
$2.2207$2.2207

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0270
$1.0270$1.0270

+1.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.586
$4.586$4.586

+358.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008024
$0.008024$0.008024

+276.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1124
$0.1124$0.1124

+124.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002276
$0.0000002276$0.0000002276

+51.73%