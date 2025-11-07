BursaDEX+
Harga live Portal hari ini adalah 0.02226 USD. Lacak informasi harga aktual PORTAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PORTAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PORTAL

Info Harga PORTAL

Penjelasan PORTAL

Whitepaper PORTAL

Situs Web Resmi PORTAL

Tokenomi PORTAL

Prakiraan Harga PORTAL

Riwayat PORTAL

Panduan Membeli PORTAL

Konverter PORTAL ke Mata Uang Fiat

Spot PORTAL

Futures USDT-M PORTAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Portal

Harga Portal(PORTAL)

Harga Live 1 PORTAL ke USD:

$0.0223
+3.67%1D
USD
Grafik Harga Live Portal (PORTAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:39 (UTC+8)

Informasi Harga Portal (PORTAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0212
Low 24 Jam
$ 0.02272
High 24 Jam

$ 0.0212
$ 0.02272
$ 4.414736210180382
$ 0.007588891681709879
+0.63%

+3.67%

-1.73%

-1.73%

Harga aktual Portal (PORTAL) adalah $ 0.02226. Selama 24 jam terakhir, PORTAL diperdagangkan antara low $ 0.0212 dan high $ 0.02272, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPORTAL adalah $ 4.414736210180382, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007588891681709879.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PORTAL telah berubah sebesar +0.63% selama 1 jam terakhir, +3.67% selama 24 jam, dan -1.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Portal (PORTAL)

No.993

$ 13.02M
$ 696.61K
$ 22.26M
584.78M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.47%

ETH

Kapitalisasi Pasar Portal saat ini adalah $ 13.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 696.61K. Suplai beredar PORTAL adalah 584.78M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.26M.

Riwayat Harga Portal (PORTAL) USD

Pantau perubahan harga Portal untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007894+3.67%
30 Days$ -0.01471-39.79%
60 Hari$ -0.02019-47.57%
90 Hari$ -0.02849-56.14%
Perubahan Harga Portal Hari Ini

Hari ini, PORTAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007894 (+3.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Portal 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01471 (-39.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Portal 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PORTAL terlihat mengalami perubahan $ -0.02019 (-47.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Portal 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02849 (-56.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Portal (PORTAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Portal sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Portal (PORTAL)

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Portal tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Portal Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PORTAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Portal di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Portal dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Portal (USD)

Berapa nilai Portal (PORTAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Portal (PORTAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Portal.

Cek prediksi harga Portal sekarang!

Tokenomi Portal (PORTAL)

Memahami tokenomi Portal (PORTAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PORTAL sekarang!

Cara membeli Portal (PORTAL)

Ingin mengetahui cara membeli Portal? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Portal di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PORTAL ke Mata Uang Lokal

1 Portal(PORTAL) ke VND
585.7719
1 Portal(PORTAL) ke AUD
A$0.0342804
1 Portal(PORTAL) ke GBP
0.0169176
1 Portal(PORTAL) ke EUR
0.0191436
1 Portal(PORTAL) ke USD
$0.02226
1 Portal(PORTAL) ke MYR
RM0.0930468
1 Portal(PORTAL) ke TRY
0.937146
1 Portal(PORTAL) ke JPY
¥3.40578
1 Portal(PORTAL) ke ARS
ARS$32.3074962
1 Portal(PORTAL) ke RUB
1.8081798
1 Portal(PORTAL) ke INR
1.9737942
1 Portal(PORTAL) ke IDR
Rp370.9998516
1 Portal(PORTAL) ke PHP
1.3137852
1 Portal(PORTAL) ke EGP
￡E.1.052898
1 Portal(PORTAL) ke BRL
R$0.119091
1 Portal(PORTAL) ke CAD
C$0.0313866
1 Portal(PORTAL) ke BDT
2.7159426
1 Portal(PORTAL) ke NGN
32.0285784
1 Portal(PORTAL) ke COP
$85.2871866
1 Portal(PORTAL) ke ZAR
R.0.3868788
1 Portal(PORTAL) ke UAH
0.9362556
1 Portal(PORTAL) ke TZS
T.Sh.54.69282
1 Portal(PORTAL) ke VES
Bs5.05302
1 Portal(PORTAL) ke CLP
$20.99118
1 Portal(PORTAL) ke PKR
Rs6.2915664
1 Portal(PORTAL) ke KZT
11.7094278
1 Portal(PORTAL) ke THB
฿0.7214466
1 Portal(PORTAL) ke TWD
NT$0.6898374
1 Portal(PORTAL) ke AED
د.إ0.0816942
1 Portal(PORTAL) ke CHF
Fr0.017808
1 Portal(PORTAL) ke HKD
HK$0.1729602
1 Portal(PORTAL) ke AMD
֏8.512224
1 Portal(PORTAL) ke MAD
.د.م0.207018
1 Portal(PORTAL) ke MXN
$0.4135908
1 Portal(PORTAL) ke SAR
ريال0.083475
1 Portal(PORTAL) ke ETB
Br3.4166874
1 Portal(PORTAL) ke KES
KSh2.8751016
1 Portal(PORTAL) ke JOD
د.أ0.01578234
1 Portal(PORTAL) ke PLN
0.0819168
1 Portal(PORTAL) ke RON
лв0.097944
1 Portal(PORTAL) ke SEK
kr0.2128056
1 Portal(PORTAL) ke BGN
лв0.0376194
1 Portal(PORTAL) ke HUF
Ft7.4421858
1 Portal(PORTAL) ke CZK
0.4692408
1 Portal(PORTAL) ke KWD
د.ك0.00681156
1 Portal(PORTAL) ke ILS
0.0727902
1 Portal(PORTAL) ke BOB
Bs0.153594
1 Portal(PORTAL) ke AZN
0.037842
1 Portal(PORTAL) ke TJS
SM0.2052372
1 Portal(PORTAL) ke GEL
0.0603246
1 Portal(PORTAL) ke AOA
Kz20.310024
1 Portal(PORTAL) ke BHD
.د.ب0.00836976
1 Portal(PORTAL) ke BMD
$0.02226
1 Portal(PORTAL) ke DKK
kr0.1437996
1 Portal(PORTAL) ke HNL
L0.5849928
1 Portal(PORTAL) ke MUR
1.02396
1 Portal(PORTAL) ke NAD
$0.3866562
1 Portal(PORTAL) ke NOK
kr0.227052
1 Portal(PORTAL) ke NZD
$0.0394002
1 Portal(PORTAL) ke PAB
B/.0.02226
1 Portal(PORTAL) ke PGK
K0.0950502
1 Portal(PORTAL) ke QAR
ر.ق0.0810264
1 Portal(PORTAL) ke RSD
дин.2.2602804
1 Portal(PORTAL) ke UZS
soʻm264.9999576
1 Portal(PORTAL) ke ALL
L1.8669462
1 Portal(PORTAL) ke ANG
ƒ0.0398454
1 Portal(PORTAL) ke AWG
ƒ0.040068
1 Portal(PORTAL) ke BBD
$0.04452
1 Portal(PORTAL) ke BAM
KM0.0376194
1 Portal(PORTAL) ke BIF
Fr65.64474
1 Portal(PORTAL) ke BND
$0.028938
1 Portal(PORTAL) ke BSD
$0.02226
1 Portal(PORTAL) ke JMD
$3.569391
1 Portal(PORTAL) ke KHR
89.3974956
1 Portal(PORTAL) ke KMF
Fr9.3492
1 Portal(PORTAL) ke LAK
483.9130338
1 Portal(PORTAL) ke LKR
රු6.7864062
1 Portal(PORTAL) ke MDL
L0.3808686
1 Portal(PORTAL) ke MGA
Ar100.27017
1 Portal(PORTAL) ke MOP
P0.17808
1 Portal(PORTAL) ke MVR
0.342804
1 Portal(PORTAL) ke MWK
MK38.578806
1 Portal(PORTAL) ke MZN
MT1.423527
1 Portal(PORTAL) ke NPR
रु3.154242
1 Portal(PORTAL) ke PYG
157.86792
1 Portal(PORTAL) ke RWF
Fr32.29926
1 Portal(PORTAL) ke SBD
$0.1829772
1 Portal(PORTAL) ke SCR
0.335013
1 Portal(PORTAL) ke SRD
$0.85701
1 Portal(PORTAL) ke SVC
$0.1945524
1 Portal(PORTAL) ke SZL
L0.3864336
1 Portal(PORTAL) ke TMT
m0.07791
1 Portal(PORTAL) ke TND
د.ت0.06586734
1 Portal(PORTAL) ke TTD
$0.1507002
1 Portal(PORTAL) ke UGX
Sh77.82096
1 Portal(PORTAL) ke XAF
Fr12.64368
1 Portal(PORTAL) ke XCD
$0.060102
1 Portal(PORTAL) ke XOF
Fr12.64368
1 Portal(PORTAL) ke XPF
Fr2.29278
1 Portal(PORTAL) ke BWP
P0.299397
1 Portal(PORTAL) ke BZD
$0.0447426
1 Portal(PORTAL) ke CVE
$2.1333984
1 Portal(PORTAL) ke DJF
Fr3.94002
1 Portal(PORTAL) ke DOP
$1.4315406
1 Portal(PORTAL) ke DZD
د.ج2.9058204
1 Portal(PORTAL) ke FJD
$0.0507528
1 Portal(PORTAL) ke GNF
Fr193.5507
1 Portal(PORTAL) ke GTQ
Q0.1705116
1 Portal(PORTAL) ke GYD
$4.6559016
1 Portal(PORTAL) ke ISK
kr2.80476

Sumber Daya Portal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Portal, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Portal
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Portal

Berapa nilai Portal (PORTAL) hari ini?
Harga live PORTAL dalam USD adalah 0.02226 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PORTAL ke USD saat ini?
Harga PORTAL ke USD saat ini adalah $ 0.02226. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Portal?
Kapitalisasi pasar PORTAL adalah $ 13.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PORTAL?
Suplai beredar PORTAL adalah 584.78M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PORTAL?
PORTAL mencapai harga ATH sebesar 4.414736210180382 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PORTAL?
PORTAL mencapai harga ATL 0.007588891681709879 USD.
Berapa volume perdagangan PORTAL?
Volume perdagangan 24 jam live PORTAL adalah $ 696.61K USD.
Akankah harga PORTAL naik lebih tinggi tahun ini?
PORTAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PORTAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:23:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Portal (PORTAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PORTAL ke USD

Jumlah

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0.02226 USD

Perdagangkan PORTAL

PORTAL/USDT
$0.0223
+3.72%

