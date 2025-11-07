BursaDEX+
Harga live FC Porto Fan Token hari ini adalah 1.0163 USD. Lacak informasi harga aktual PORTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PORTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live FC Porto Fan Token (PORTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:23 (UTC+8)

Informasi Harga FC Porto Fan Token (PORTO) (USD)

Harga aktual FC Porto Fan Token (PORTO) adalah $ 1.0163. Selama 24 jam terakhir, PORTO diperdagangkan antara low $ 0.9588 dan high $ 1.0168, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPORTO adalah $ 14.652555111305508, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6970188925487788.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PORTO telah berubah sebesar +2.09% selama 1 jam terakhir, +5.34% selama 24 jam, dan +6.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FC Porto Fan Token (PORTO)

Kapitalisasi Pasar FC Porto Fan Token saat ini adalah $ 11.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.66K. Suplai beredar PORTO adalah 11.33M, dan total suplainya sebesar 40000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.65M.

Riwayat Harga FC Porto Fan Token (PORTO) USD

Pantau perubahan harga FC Porto Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.051519+5.34%
30 Days$ -0.1251-10.97%
60 Hari$ +0.0067+0.66%
90 Hari$ +0.0768+8.17%
Perubahan Harga FC Porto Fan Token Hari Ini

Hari ini, PORTO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.051519 (+5.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FC Porto Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1251 (-10.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FC Porto Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PORTO terlihat mengalami perubahan $ +0.0067 (+0.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FC Porto Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0768 (+8.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FC Porto Fan Token (PORTO)?

Lihat halaman Riwayat Harga FC Porto Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FC Porto Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PORTO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FC Porto Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FC Porto Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FC Porto Fan Token (USD)

Berapa nilai FC Porto Fan Token (PORTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FC Porto Fan Token (PORTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FC Porto Fan Token.

Cek prediksi harga FC Porto Fan Token sekarang!

Tokenomi FC Porto Fan Token (PORTO)

Memahami tokenomi FC Porto Fan Token (PORTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PORTO sekarang!

Cara membeli FC Porto Fan Token (PORTO)

Ingin mengetahui cara membeli FC Porto Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FC Porto Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PORTO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya FC Porto Fan Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FC Porto Fan Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FC Porto Fan Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FC Porto Fan Token

Berapa nilai FC Porto Fan Token (PORTO) hari ini?
Harga live PORTO dalam USD adalah 1.0163 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PORTO ke USD saat ini?
Harga PORTO ke USD saat ini adalah $ 1.0163. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FC Porto Fan Token?
Kapitalisasi pasar PORTO adalah $ 11.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PORTO?
Suplai beredar PORTO adalah 11.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PORTO?
PORTO mencapai harga ATH sebesar 14.652555111305508 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PORTO?
PORTO mencapai harga ATL 0.6970188925487788 USD.
Berapa volume perdagangan PORTO?
Volume perdagangan 24 jam live PORTO adalah $ 104.66K USD.
Akankah harga PORTO naik lebih tinggi tahun ini?
PORTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PORTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FC Porto Fan Token (PORTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

