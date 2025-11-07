BursaDEX+
Harga live Prom hari ini adalah 10.534 USD. Lacak informasi harga aktual PROM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Prom hari ini adalah 10.534 USD. Lacak informasi harga aktual PROM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PROM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Prom(PROM)

Harga Live 1 PROM ke USD:

$10.534
+0.95%1D
USD
Grafik Harga Live Prom (PROM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:37 (UTC+8)

Informasi Harga Prom (PROM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 10.209
Low 24 Jam
$ 10.753
High 24 Jam

$ 10.209
$ 10.753
$ 106.12267147
$ 0.100493014529
+1.32%

+0.95%

+1.14%

+1.14%

Harga aktual Prom (PROM) adalah $ 10.534. Selama 24 jam terakhir, PROM diperdagangkan antara low $ 10.209 dan high $ 10.753, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPROM adalah $ 106.12267147, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.100493014529.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PROM telah berubah sebesar +1.32% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan +1.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Prom (PROM)

No.178

94.80%

ETH

Kapitalisasi Pasar Prom saat ini adalah $ 192.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.58K. Suplai beredar PROM adalah 18.25M, dan total suplainya sebesar 19250000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 202.78M.

Riwayat Harga Prom (PROM) USD

Pantau perubahan harga Prom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.09913+0.95%
30 Days$ +0.317+3.10%
60 Hari$ +1.431+15.72%
90 Hari$ +1.723+19.55%
Perubahan Harga Prom Hari Ini

Hari ini, PROM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.09913 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Prom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.317 (+3.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Prom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PROM terlihat mengalami perubahan $ +1.431 (+15.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Prom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.723 (+19.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Prom (PROM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Prom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Prom (PROM)

Prom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Prom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PROM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Prom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Prom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Prom (USD)

Berapa nilai Prom (PROM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Prom (PROM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prom.

Cek prediksi harga Prom sekarang!

Tokenomi Prom (PROM)

Memahami tokenomi Prom (PROM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PROM sekarang!

Cara membeli Prom (PROM)

Ingin mengetahui cara membeli Prom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Prom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PROM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Prom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Prom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Prom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Prom

Berapa nilai Prom (PROM) hari ini?
Harga live PROM dalam USD adalah 10.534 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PROM ke USD saat ini?
Harga PROM ke USD saat ini adalah $ 10.534. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Prom?
Kapitalisasi pasar PROM adalah $ 192.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PROM?
Suplai beredar PROM adalah 18.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PROM?
PROM mencapai harga ATH sebesar 106.12267147 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PROM?
PROM mencapai harga ATL 0.100493014529 USD.
Berapa volume perdagangan PROM?
Volume perdagangan 24 jam live PROM adalah $ 73.58K USD.
Akankah harga PROM naik lebih tinggi tahun ini?
PROM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PROM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

