BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Plastichero hari ini adalah 0.02926 USD. Lacak informasi harga aktual PTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Plastichero hari ini adalah 0.02926 USD. Lacak informasi harga aktual PTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PTH

Info Harga PTH

Penjelasan PTH

Whitepaper PTH

Situs Web Resmi PTH

Tokenomi PTH

Prakiraan Harga PTH

Riwayat PTH

Panduan Membeli PTH

Konverter PTH ke Mata Uang Fiat

Spot PTH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Plastichero

Harga Plastichero(PTH)

Harga Live 1 PTH ke USD:

$0.02926
$0.02926$0.02926
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Plastichero (PTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:50 (UTC+8)

Informasi Harga Plastichero (PTH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02908
$ 0.02908$ 0.02908
Low 24 Jam
$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229
High 24 Jam

$ 0.02908
$ 0.02908$ 0.02908

$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229

$ 0.1944924853489439
$ 0.1944924853489439$ 0.1944924853489439

$ 0.026268953081945042
$ 0.026268953081945042$ 0.026268953081945042

-0.07%

-0.30%

-12.64%

-12.64%

Harga aktual Plastichero (PTH) adalah $ 0.02926. Selama 24 jam terakhir, PTH diperdagangkan antara low $ 0.02908 dan high $ 0.03229, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTH adalah $ 0.1944924853489439, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.026268953081945042.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PTH telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -12.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Plastichero (PTH)

No.4355

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.16K
$ 59.16K$ 59.16K

$ 29.09M
$ 29.09M$ 29.09M

0.00
0.00 0.00

--
----

994,228,079
994,228,079 994,228,079

ETH

Kapitalisasi Pasar Plastichero saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.16K. Suplai beredar PTH adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 994228079. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.09M.

Riwayat Harga Plastichero (PTH) USD

Pantau perubahan harga Plastichero untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000088-0.30%
30 Days$ -0.01234-29.67%
60 Hari$ -0.00107-3.53%
90 Hari$ -0.00263-8.25%
Perubahan Harga Plastichero Hari Ini

Hari ini, PTH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000088 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Plastichero 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01234 (-29.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Plastichero 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PTH terlihat mengalami perubahan $ -0.00107 (-3.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Plastichero 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00263 (-8.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Plastichero (PTH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Plastichero sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Plastichero (PTH)

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Plastichero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Plastichero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PTH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Plastichero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Plastichero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Plastichero (USD)

Berapa nilai Plastichero (PTH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Plastichero (PTH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plastichero.

Cek prediksi harga Plastichero sekarang!

Tokenomi Plastichero (PTH)

Memahami tokenomi Plastichero (PTH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PTH sekarang!

Cara membeli Plastichero (PTH)

Ingin mengetahui cara membeli Plastichero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Plastichero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PTH ke Mata Uang Lokal

1 Plastichero(PTH) ke VND
769.9769
1 Plastichero(PTH) ke AUD
A$0.0450604
1 Plastichero(PTH) ke GBP
0.0222376
1 Plastichero(PTH) ke EUR
0.0251636
1 Plastichero(PTH) ke USD
$0.02926
1 Plastichero(PTH) ke MYR
RM0.1223068
1 Plastichero(PTH) ke TRY
1.231846
1 Plastichero(PTH) ke JPY
¥4.47678
1 Plastichero(PTH) ke ARS
ARS$42.4670862
1 Plastichero(PTH) ke RUB
2.3770824
1 Plastichero(PTH) ke INR
2.5944842
1 Plastichero(PTH) ke IDR
Rp487.6664716
1 Plastichero(PTH) ke PHP
1.7269252
1 Plastichero(PTH) ke EGP
￡E.1.383998
1 Plastichero(PTH) ke BRL
R$0.156541
1 Plastichero(PTH) ke CAD
C$0.0412566
1 Plastichero(PTH) ke BDT
3.5700126
1 Plastichero(PTH) ke NGN
42.1004584
1 Plastichero(PTH) ke COP
$112.1070566
1 Plastichero(PTH) ke ZAR
R.0.5085388
1 Plastichero(PTH) ke UAH
1.2306756
1 Plastichero(PTH) ke TZS
T.Sh.71.89182
1 Plastichero(PTH) ke VES
Bs6.64202
1 Plastichero(PTH) ke CLP
$27.59218
1 Plastichero(PTH) ke PKR
Rs8.2700464
1 Plastichero(PTH) ke KZT
15.3916378
1 Plastichero(PTH) ke THB
฿0.9483166
1 Plastichero(PTH) ke TWD
NT$0.9067674
1 Plastichero(PTH) ke AED
د.إ0.1073842
1 Plastichero(PTH) ke CHF
Fr0.023408
1 Plastichero(PTH) ke HKD
HK$0.2273502
1 Plastichero(PTH) ke AMD
֏11.189024
1 Plastichero(PTH) ke MAD
.د.م0.272118
1 Plastichero(PTH) ke MXN
$0.5436508
1 Plastichero(PTH) ke SAR
ريال0.109725
1 Plastichero(PTH) ke ETB
Br4.4911174
1 Plastichero(PTH) ke KES
KSh3.7792216
1 Plastichero(PTH) ke JOD
د.أ0.02074534
1 Plastichero(PTH) ke PLN
0.1076768
1 Plastichero(PTH) ke RON
лв0.128744
1 Plastichero(PTH) ke SEK
kr0.2797256
1 Plastichero(PTH) ke BGN
лв0.0494494
1 Plastichero(PTH) ke HUF
Ft9.7824958
1 Plastichero(PTH) ke CZK
0.6168008
1 Plastichero(PTH) ke KWD
د.ك0.00895356
1 Plastichero(PTH) ke ILS
0.0956802
1 Plastichero(PTH) ke BOB
Bs0.201894
1 Plastichero(PTH) ke AZN
0.049742
1 Plastichero(PTH) ke TJS
SM0.2697772
1 Plastichero(PTH) ke GEL
0.0792946
1 Plastichero(PTH) ke AOA
Kz26.696824
1 Plastichero(PTH) ke BHD
.د.ب0.01100176
1 Plastichero(PTH) ke BMD
$0.02926
1 Plastichero(PTH) ke DKK
kr0.1890196
1 Plastichero(PTH) ke HNL
L0.7689528
1 Plastichero(PTH) ke MUR
1.34596
1 Plastichero(PTH) ke NAD
$0.5082462
1 Plastichero(PTH) ke NOK
kr0.298452
1 Plastichero(PTH) ke NZD
$0.0517902
1 Plastichero(PTH) ke PAB
B/.0.02926
1 Plastichero(PTH) ke PGK
K0.1249402
1 Plastichero(PTH) ke QAR
ر.ق0.1065064
1 Plastichero(PTH) ke RSD
дин.2.9710604
1 Plastichero(PTH) ke UZS
soʻm348.3332776
1 Plastichero(PTH) ke ALL
L2.4540362
1 Plastichero(PTH) ke ANG
ƒ0.0523754
1 Plastichero(PTH) ke AWG
ƒ0.052668
1 Plastichero(PTH) ke BBD
$0.05852
1 Plastichero(PTH) ke BAM
KM0.0494494
1 Plastichero(PTH) ke BIF
Fr86.28774
1 Plastichero(PTH) ke BND
$0.038038
1 Plastichero(PTH) ke BSD
$0.02926
1 Plastichero(PTH) ke JMD
$4.691841
1 Plastichero(PTH) ke KHR
117.5099156
1 Plastichero(PTH) ke KMF
Fr12.2892
1 Plastichero(PTH) ke LAK
636.0869438
1 Plastichero(PTH) ke LKR
රු8.9204962
1 Plastichero(PTH) ke MDL
L0.5006386
1 Plastichero(PTH) ke MGA
Ar131.80167
1 Plastichero(PTH) ke MOP
P0.23408
1 Plastichero(PTH) ke MVR
0.450604
1 Plastichero(PTH) ke MWK
MK50.710506
1 Plastichero(PTH) ke MZN
MT1.871177
1 Plastichero(PTH) ke NPR
रु4.146142
1 Plastichero(PTH) ke PYG
207.51192
1 Plastichero(PTH) ke RWF
Fr42.45626
1 Plastichero(PTH) ke SBD
$0.2405172
1 Plastichero(PTH) ke SCR
0.440363
1 Plastichero(PTH) ke SRD
$1.12651
1 Plastichero(PTH) ke SVC
$0.2557324
1 Plastichero(PTH) ke SZL
L0.5079536
1 Plastichero(PTH) ke TMT
m0.10241
1 Plastichero(PTH) ke TND
د.ت0.08658034
1 Plastichero(PTH) ke TTD
$0.1980902
1 Plastichero(PTH) ke UGX
Sh102.29296
1 Plastichero(PTH) ke XAF
Fr16.61968
1 Plastichero(PTH) ke XCD
$0.079002
1 Plastichero(PTH) ke XOF
Fr16.61968
1 Plastichero(PTH) ke XPF
Fr3.01378
1 Plastichero(PTH) ke BWP
P0.393547
1 Plastichero(PTH) ke BZD
$0.0588126
1 Plastichero(PTH) ke CVE
$2.8042784
1 Plastichero(PTH) ke DJF
Fr5.17902
1 Plastichero(PTH) ke DOP
$1.8817106
1 Plastichero(PTH) ke DZD
د.ج3.8196004
1 Plastichero(PTH) ke FJD
$0.0667128
1 Plastichero(PTH) ke GNF
Fr254.4157
1 Plastichero(PTH) ke GTQ
Q0.2241316
1 Plastichero(PTH) ke GYD
$6.1200216
1 Plastichero(PTH) ke ISK
kr3.68676

Sumber Daya Plastichero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Plastichero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Plastichero
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Plastichero

Berapa nilai Plastichero (PTH) hari ini?
Harga live PTH dalam USD adalah 0.02926 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PTH ke USD saat ini?
Harga PTH ke USD saat ini adalah $ 0.02926. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Plastichero?
Kapitalisasi pasar PTH adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PTH?
Suplai beredar PTH adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PTH?
PTH mencapai harga ATH sebesar 0.1944924853489439 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PTH?
PTH mencapai harga ATL 0.026268953081945042 USD.
Berapa volume perdagangan PTH?
Volume perdagangan 24 jam live PTH adalah $ 59.16K USD.
Akankah harga PTH naik lebih tinggi tahun ini?
PTH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PTH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Plastichero (PTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PTH ke USD

Jumlah

PTH
PTH
USD
USD

1 PTH = 0.02926 USD

Perdagangkan PTH

PTH/USDT
$0.02926
$0.02926$0.02926
-0.30%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.05
$101,307.05$101,307.05

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.13
$3,321.13$3,321.13

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1142
$1.1142$1.1142

+29.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,307.05
$101,307.05$101,307.05

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.13
$3,321.13$3,321.13

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1114
$0.1114$0.1114

+122.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003984
$0.0003984$0.0003984

+165.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014000
$0.014000$0.014000

+1,300.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.599
$4.599$4.599

+359.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007902
$0.007902$0.007902

+270.29%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1114
$0.1114$0.1114

+122.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002276
$0.0000002276$0.0000002276

+51.73%