BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PUNDIAI hari ini adalah 1.239 USD. Lacak informasi harga aktual PUNDIAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUNDIAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PUNDIAI hari ini adalah 1.239 USD. Lacak informasi harga aktual PUNDIAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUNDIAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PUNDIAI

Info Harga PUNDIAI

Penjelasan PUNDIAI

Whitepaper PUNDIAI

Situs Web Resmi PUNDIAI

Tokenomi PUNDIAI

Prakiraan Harga PUNDIAI

Riwayat PUNDIAI

Panduan Membeli PUNDIAI

Konverter PUNDIAI ke Mata Uang Fiat

Spot PUNDIAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PUNDIAI

Harga PUNDIAI(PUNDIAI)

Harga Live 1 PUNDIAI ke USD:

$1.2441
$1.2441$1.2441
+33.32%1D
USD
Grafik Harga Live PUNDIAI (PUNDIAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:06 (UTC+8)

Informasi Harga PUNDIAI (PUNDIAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7463
$ 0.7463$ 0.7463
Low 24 Jam
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
High 24 Jam

$ 0.7463
$ 0.7463$ 0.7463

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 18.389348329635098
$ 18.389348329635098$ 18.389348329635098

$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043

-8.36%

+33.32%

+1.12%

+1.12%

Harga aktual PUNDIAI (PUNDIAI) adalah $ 1.239. Selama 24 jam terakhir, PUNDIAI diperdagangkan antara low $ 0.7463 dan high $ 1.4, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUNDIAI adalah $ 18.389348329635098, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.8253727976425043.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUNDIAI telah berubah sebesar -8.36% selama 1 jam terakhir, +33.32% selama 24 jam, dan +1.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PUNDIAI (PUNDIAI)

No.997

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

$ 53.71K
$ 53.71K$ 53.71K

$ 23.45M
$ 23.45M$ 23.45M

7.06M
7.06M 7.06M

18,930,226
18,930,226 18,930,226

8,312,980
8,312,980 8,312,980

37.28%

NONE

Kapitalisasi Pasar PUNDIAI saat ini adalah $ 8.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.71K. Suplai beredar PUNDIAI adalah 7.06M, dan total suplainya sebesar 8312980. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.45M.

Riwayat Harga PUNDIAI (PUNDIAI) USD

Pantau perubahan harga PUNDIAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.310932+33.32%
30 Days$ +0.4359+54.27%
60 Hari$ +0.4483+56.69%
90 Hari$ -3.0878-71.37%
Perubahan Harga PUNDIAI Hari Ini

Hari ini, PUNDIAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.310932 (+33.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PUNDIAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.4359 (+54.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PUNDIAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PUNDIAI terlihat mengalami perubahan $ +0.4483 (+56.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PUNDIAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.0878 (-71.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PUNDIAI (PUNDIAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga PUNDIAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PUNDIAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PUNDIAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PUNDIAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PUNDIAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PUNDIAI (USD)

Berapa nilai PUNDIAI (PUNDIAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PUNDIAI (PUNDIAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUNDIAI.

Cek prediksi harga PUNDIAI sekarang!

Tokenomi PUNDIAI (PUNDIAI)

Memahami tokenomi PUNDIAI (PUNDIAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUNDIAI sekarang!

Cara membeli PUNDIAI (PUNDIAI)

Ingin mengetahui cara membeli PUNDIAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PUNDIAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUNDIAI ke Mata Uang Lokal

1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke VND
32,604.285
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AUD
A$1.90806
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GBP
0.94164
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke EUR
1.06554
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke USD
$1.239
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MYR
RM5.17902
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TRY
52.27341
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke JPY
¥189.567
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ARS
ARS$1,798.24743
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RUB
100.65636
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke INR
109.86213
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke IDR
Rp20,649.99174
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PHP
73.07622
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke EGP
￡E.58.6047
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BRL
R$6.62865
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CAD
C$1.74699
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BDT
151.17039
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NGN
1,782.72276
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke COP
$4,747.11699
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ZAR
R.21.52143
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke UAH
52.11234
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TZS
T.Sh.3,044.223
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke VES
Bs281.253
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CLP
$1,168.377
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PKR
Rs350.19096
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KZT
651.75117
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke THB
฿40.11882
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TWD
NT$38.37183
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AED
د.إ4.54713
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CHF
Fr0.9912
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HKD
HK$9.62703
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AMD
֏473.7936
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MAD
.د.م11.5227
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MXN
$23.00823
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SAR
ريال4.64625
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ETB
Br190.66971
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KES
KSh160.00446
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke JOD
د.أ0.878451
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PLN
4.55952
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RON
лв5.4516
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SEK
kr11.85723
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BGN
лв2.09391
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HUF
Ft414.79242
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CZK
26.13051
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KWD
د.ك0.379134
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ILS
4.05153
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BOB
Bs8.5491
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AZN
2.1063
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TJS
SM11.42358
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GEL
3.35769
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AOA
Kz1,135.65501
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BHD
.د.ب0.467103
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BMD
$1.239
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke DKK
kr8.01633
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke HNL
L32.63526
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MUR
56.95683
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NAD
$21.52143
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NOK
kr12.6378
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NZD
$2.19303
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PAB
B/.1.239
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PGK
K5.2038
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke QAR
ر.ق4.50996
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RSD
дин.125.85762
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke UZS
soʻm14,927.70741
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ALL
L103.89015
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ANG
ƒ2.21781
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke AWG
ƒ2.2302
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BBD
$2.478
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BAM
KM2.09391
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BIF
Fr3,653.811
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BND
$1.6107
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BSD
$1.239
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke JMD
$198.67365
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KHR
4,975.89834
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke KMF
Fr520.38
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke LAK
26,934.78207
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke LKR
රු377.73393
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MDL
L21.063
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MGA
Ar5,581.0755
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MOP
P9.912
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MVR
19.0806
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MWK
MK2,151.04029
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke MZN
MT79.23405
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke NPR
रु175.5663
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke PYG
8,786.988
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke RWF
Fr1,797.789
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SBD
$10.19697
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SCR
17.87877
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SRD
$47.7015
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SVC
$10.82886
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke SZL
L21.50904
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TMT
m4.3365
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TND
د.ت3.666201
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke TTD
$8.38803
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke UGX
Sh4,331.544
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke XAF
Fr703.752
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke XCD
$3.3453
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke XOF
Fr703.752
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke XPF
Fr127.617
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BWP
P16.66455
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke BZD
$2.49039
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke CVE
$118.74576
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke DJF
Fr219.303
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke DOP
$79.68009
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke DZD
د.ج161.80101
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke FJD
$2.82492
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GNF
Fr10,773.105
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GTQ
Q9.49074
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke GYD
$259.14924
1 PUNDIAI(PUNDIAI) ke ISK
kr156.114

Sumber Daya PUNDIAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PUNDIAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PUNDIAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUNDIAI

Berapa nilai PUNDIAI (PUNDIAI) hari ini?
Harga live PUNDIAI dalam USD adalah 1.239 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUNDIAI ke USD saat ini?
Harga PUNDIAI ke USD saat ini adalah $ 1.239. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PUNDIAI?
Kapitalisasi pasar PUNDIAI adalah $ 8.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUNDIAI?
Suplai beredar PUNDIAI adalah 7.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUNDIAI?
PUNDIAI mencapai harga ATH sebesar 18.389348329635098 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUNDIAI?
PUNDIAI mencapai harga ATL 1.8253727976425043 USD.
Berapa volume perdagangan PUNDIAI?
Volume perdagangan 24 jam live PUNDIAI adalah $ 53.71K USD.
Akankah harga PUNDIAI naik lebih tinggi tahun ini?
PUNDIAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUNDIAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PUNDIAI (PUNDIAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PUNDIAI ke USD

Jumlah

PUNDIAI
PUNDIAI
USD
USD

1 PUNDIAI = 1.239 USD

Perdagangkan PUNDIAI

PUNDIAI/USDT
$1.2441
$1.2441$1.2441
+33.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.32
$101,463.32$101,463.32

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.12
$3,325.12$3,325.12

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0296
$1.0296$1.0296

+20.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,463.32
$101,463.32$101,463.32

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.12
$3,325.12$3,325.12

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.78
$156.78$156.78

+0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2202
$2.2202$2.2202

-0.63%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0370
$1.0370$1.0370

+2.05%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015005
$0.015005$0.015005

+1,400.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009723
$0.009723$0.009723

+355.62%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.404
$4.404$4.404

+340.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001753
$0.001753$0.001753

+61.12%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001686
$0.00001686$0.00001686

+56.54%