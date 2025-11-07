Apa yang dimaksud dengan PX (PX)

Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions.

PX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang PX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PX (USD)

Berapa nilai PX (PX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PX (PX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PX.

Cek prediksi harga PX sekarang!

Tokenomi PX (PX)

Memahami tokenomi PX (PX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PX sekarang!

Cara membeli PX (PX)

Ingin mengetahui cara membeli PX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya PX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PX Berapa nilai PX (PX) hari ini? Harga live PX dalam USD adalah 0.0244 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PX ke USD saat ini? $ 0.0244 . Cobalah Harga PX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PX? Kapitalisasi pasar PX adalah $ 4.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PX? Suplai beredar PX adalah 195.43M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PX? PX mencapai harga ATH sebesar 0.6980940488628328 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PX? PX mencapai harga ATL 0.010739376351783054 USD . Berapa volume perdagangan PX? Volume perdagangan 24 jam live PX adalah $ 19.55K USD . Akankah harga PX naik lebih tinggi tahun ini? PX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting PX (PX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi