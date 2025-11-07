Apa yang dimaksud dengan PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PLAYZAP Berapa nilai PLAYZAP (PZP) hari ini? Harga live PZP dalam USD adalah 0.00526 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PZP ke USD saat ini? $ 0.00526 . Cobalah Harga PZP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PLAYZAP? Kapitalisasi pasar PZP adalah $ 451.55K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PZP? Suplai beredar PZP adalah 85.85M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PZP? PZP mencapai harga ATH sebesar 0.6022658818053047 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PZP? PZP mencapai harga ATL 0.001014075522112437 USD . Berapa volume perdagangan PZP? Volume perdagangan 24 jam live PZP adalah $ 36.33K USD . Akankah harga PZP naik lebih tinggi tahun ini? PZP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PZP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting PLAYZAP (PZP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

