Harga live QuantixAI hari ini adalah 76.45 USD. Lacak informasi harga aktual QAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga QuantixAI(QAI)

$76.45
$76.45
-10.93%1D
Grafik Harga Live QuantixAI (QAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:28 (UTC+8)

Informasi Harga QuantixAI (QAI) (USD)

$ 69.39
$ 69.39
$ 87.65
$ 87.65
$ 69.39
$ 69.39

$ 87.65
$ 87.65

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064

-4.87%

-10.93%

-15.47%

-15.47%

Harga aktual QuantixAI (QAI) adalah $ 76.45. Selama 24 jam terakhir, QAI diperdagangkan antara low $ 69.39 dan high $ 87.65, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQAI adalah $ 109.65198639977727, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.109046466218064.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QAI telah berubah sebesar -4.87% selama 1 jam terakhir, -10.93% selama 24 jam, dan -15.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QuantixAI (QAI)

No.366

$ 61.49M
$ 61.49M

$ 169.20K
$ 169.20K

$ 764.50M
$ 764.50M

804.33K
804.33K

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

8.04%

ETH

Kapitalisasi Pasar QuantixAI saat ini adalah $ 61.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 169.20K. Suplai beredar QAI adalah 804.33K, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 764.50M.

Riwayat Harga QuantixAI (QAI) USD

Pantau perubahan harga QuantixAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -9.3814-10.93%
30 Days$ -16.99-18.19%
60 Hari$ -25.63-25.11%
90 Hari$ -25.16-24.77%
Perubahan Harga QuantixAI Hari Ini

Hari ini, QAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -9.3814 (-10.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga QuantixAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -16.99 (-18.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga QuantixAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QAI terlihat mengalami perubahan $ -25.63 (-25.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga QuantixAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -25.16 (-24.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari QuantixAI (QAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga QuantixAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi QuantixAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang QuantixAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli QuantixAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga QuantixAI (USD)

Berapa nilai QuantixAI (QAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QuantixAI (QAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QuantixAI.

Cek prediksi harga QuantixAI sekarang!

Tokenomi QuantixAI (QAI)

Memahami tokenomi QuantixAI (QAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QAI sekarang!

Cara membeli QuantixAI (QAI)

Ingin mengetahui cara membeli QuantixAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli QuantixAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 QuantixAI(QAI) ke VND
2,011,781.75
1 QuantixAI(QAI) ke AUD
A$117.733
1 QuantixAI(QAI) ke GBP
58.102
1 QuantixAI(QAI) ke EUR
65.747
1 QuantixAI(QAI) ke USD
$76.45
1 QuantixAI(QAI) ke MYR
RM319.561
1 QuantixAI(QAI) ke TRY
3,225.4255
1 QuantixAI(QAI) ke JPY
¥11,696.85
1 QuantixAI(QAI) ke ARS
ARS$110,957.2365
1 QuantixAI(QAI) ke RUB
6,210.798
1 QuantixAI(QAI) ke INR
6,778.8215
1 QuantixAI(QAI) ke IDR
Rp1,274,166.157
1 QuantixAI(QAI) ke PHP
4,509.021
1 QuantixAI(QAI) ke EGP
￡E.3,616.085
1 QuantixAI(QAI) ke BRL
R$409.0075
1 QuantixAI(QAI) ke CAD
C$107.7945
1 QuantixAI(QAI) ke BDT
9,327.6645
1 QuantixAI(QAI) ke NGN
109,999.318
1 QuantixAI(QAI) ke COP
$292,911.2945
1 QuantixAI(QAI) ke ZAR
R.1,327.9365
1 QuantixAI(QAI) ke UAH
3,215.487
1 QuantixAI(QAI) ke TZS
T.Sh.187,837.65
1 QuantixAI(QAI) ke VES
Bs17,354.15
1 QuantixAI(QAI) ke CLP
$72,092.35
1 QuantixAI(QAI) ke PKR
Rs21,607.828
1 QuantixAI(QAI) ke KZT
40,214.9935
1 QuantixAI(QAI) ke THB
฿2,475.451
1 QuantixAI(QAI) ke TWD
NT$2,367.6565
1 QuantixAI(QAI) ke AED
د.إ280.5715
1 QuantixAI(QAI) ke CHF
Fr61.16
1 QuantixAI(QAI) ke HKD
HK$594.0165
1 QuantixAI(QAI) ke AMD
֏29,234.48
1 QuantixAI(QAI) ke MAD
.د.م710.985
1 QuantixAI(QAI) ke MXN
$1,419.6765
1 QuantixAI(QAI) ke SAR
ريال286.6875
1 QuantixAI(QAI) ke ETB
Br11,764.8905
1 QuantixAI(QAI) ke KES
KSh9,872.753
1 QuantixAI(QAI) ke JOD
د.أ54.20305
1 QuantixAI(QAI) ke PLN
281.336
1 QuantixAI(QAI) ke RON
лв336.38
1 QuantixAI(QAI) ke SEK
kr731.6265
1 QuantixAI(QAI) ke BGN
лв129.2005
1 QuantixAI(QAI) ke HUF
Ft25,593.931
1 QuantixAI(QAI) ke CZK
1,612.3305
1 QuantixAI(QAI) ke KWD
د.ك23.3937
1 QuantixAI(QAI) ke ILS
249.9915
1 QuantixAI(QAI) ke BOB
Bs527.505
1 QuantixAI(QAI) ke AZN
129.965
1 QuantixAI(QAI) ke TJS
SM704.869
1 QuantixAI(QAI) ke GEL
207.1795
1 QuantixAI(QAI) ke AOA
Kz70,073.3055
1 QuantixAI(QAI) ke BHD
.د.ب28.82165
1 QuantixAI(QAI) ke BMD
$76.45
1 QuantixAI(QAI) ke DKK
kr494.6315
1 QuantixAI(QAI) ke HNL
L2,013.693
1 QuantixAI(QAI) ke MUR
3,514.4065
1 QuantixAI(QAI) ke NAD
$1,327.9365
1 QuantixAI(QAI) ke NOK
kr779.79
1 QuantixAI(QAI) ke NZD
$135.3165
1 QuantixAI(QAI) ke PAB
B/.76.45
1 QuantixAI(QAI) ke PGK
K321.09
1 QuantixAI(QAI) ke QAR
ر.ق278.278
1 QuantixAI(QAI) ke RSD
дин.7,765.791
1 QuantixAI(QAI) ke UZS
soʻm921,084.1255
1 QuantixAI(QAI) ke ALL
L6,410.3325
1 QuantixAI(QAI) ke ANG
ƒ136.8455
1 QuantixAI(QAI) ke AWG
ƒ137.61
1 QuantixAI(QAI) ke BBD
$152.9
1 QuantixAI(QAI) ke BAM
KM129.2005
1 QuantixAI(QAI) ke BIF
Fr225,451.05
1 QuantixAI(QAI) ke BND
$99.385
1 QuantixAI(QAI) ke BSD
$76.45
1 QuantixAI(QAI) ke JMD
$12,258.7575
1 QuantixAI(QAI) ke KHR
307,027.787
1 QuantixAI(QAI) ke KMF
Fr32,109
1 QuantixAI(QAI) ke LAK
1,661,956.4885
1 QuantixAI(QAI) ke LKR
රු23,307.3115
1 QuantixAI(QAI) ke MDL
L1,299.65
1 QuantixAI(QAI) ke MGA
Ar344,369.025
1 QuantixAI(QAI) ke MOP
P611.6
1 QuantixAI(QAI) ke MVR
1,177.33
1 QuantixAI(QAI) ke MWK
MK132,725.6095
1 QuantixAI(QAI) ke MZN
MT4,888.9775
1 QuantixAI(QAI) ke NPR
रु10,832.965
1 QuantixAI(QAI) ke PYG
542,183.4
1 QuantixAI(QAI) ke RWF
Fr110,928.95
1 QuantixAI(QAI) ke SBD
$629.1835
1 QuantixAI(QAI) ke SCR
1,103.1735
1 QuantixAI(QAI) ke SRD
$2,943.325
1 QuantixAI(QAI) ke SVC
$668.173
1 QuantixAI(QAI) ke SZL
L1,327.172
1 QuantixAI(QAI) ke TMT
m267.575
1 QuantixAI(QAI) ke TND
د.ت226.21555
1 QuantixAI(QAI) ke TTD
$517.5665
1 QuantixAI(QAI) ke UGX
Sh267,269.2
1 QuantixAI(QAI) ke XAF
Fr43,423.6
1 QuantixAI(QAI) ke XCD
$206.415
1 QuantixAI(QAI) ke XOF
Fr43,423.6
1 QuantixAI(QAI) ke XPF
Fr7,874.35
1 QuantixAI(QAI) ke BWP
P1,028.2525
1 QuantixAI(QAI) ke BZD
$153.6645
1 QuantixAI(QAI) ke CVE
$7,326.968
1 QuantixAI(QAI) ke DJF
Fr13,531.65
1 QuantixAI(QAI) ke DOP
$4,916.4995
1 QuantixAI(QAI) ke DZD
د.ج9,983.6055
1 QuantixAI(QAI) ke FJD
$174.306
1 QuantixAI(QAI) ke GNF
Fr664,732.75
1 QuantixAI(QAI) ke GTQ
Q585.607
1 QuantixAI(QAI) ke GYD
$15,990.282
1 QuantixAI(QAI) ke ISK
kr9,632.7

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai QuantixAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi QuantixAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang QuantixAI

Berapa nilai QuantixAI (QAI) hari ini?
Harga live QAI dalam USD adalah 76.45 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QAI ke USD saat ini?
Harga QAI ke USD saat ini adalah $ 76.45. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QuantixAI?
Kapitalisasi pasar QAI adalah $ 61.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QAI?
Suplai beredar QAI adalah 804.33K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QAI?
QAI mencapai harga ATH sebesar 109.65198639977727 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QAI?
QAI mencapai harga ATL 2.109046466218064 USD.
Berapa volume perdagangan QAI?
Volume perdagangan 24 jam live QAI adalah $ 169.20K USD.
Akankah harga QAI naik lebih tinggi tahun ini?
QAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:00:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting QuantixAI (QAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 QAI = 76.45 USD

