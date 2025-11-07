BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Quidax Token hari ini adalah 0.11309 USD. Lacak informasi harga aktual QDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QDX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Quidax Token hari ini adalah 0.11309 USD. Lacak informasi harga aktual QDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QDX

Info Harga QDX

Penjelasan QDX

Whitepaper QDX

Situs Web Resmi QDX

Tokenomi QDX

Prakiraan Harga QDX

Riwayat QDX

Panduan Membeli QDX

Konverter QDX ke Mata Uang Fiat

Spot QDX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Quidax Token

Harga Quidax Token(QDX)

Harga Live 1 QDX ke USD:

$0.11309
$0.11309$0.11309
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Quidax Token (QDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:09:01 (UTC+8)

Informasi Harga Quidax Token (QDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10973
$ 0.10973$ 0.10973
Low 24 Jam
$ 0.1194
$ 0.1194$ 0.1194
High 24 Jam

$ 0.10973
$ 0.10973$ 0.10973

$ 0.1194
$ 0.1194$ 0.1194

$ 0.31904803258913017
$ 0.31904803258913017$ 0.31904803258913017

$ 0
$ 0$ 0

-1.37%

0.00%

-5.29%

-5.29%

Harga aktual Quidax Token (QDX) adalah $ 0.11309. Selama 24 jam terakhir, QDX diperdagangkan antara low $ 0.10973 dan high $ 0.1194, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQDX adalah $ 0.31904803258913017, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QDX telah berubah sebesar -1.37% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -5.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quidax Token (QDX)

No.1154

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

$ 20.74K
$ 20.74K$ 20.74K

$ 56.55M
$ 56.55M$ 56.55M

77.00M
77.00M 77.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

15.40%

BSC

Kapitalisasi Pasar Quidax Token saat ini adalah $ 8.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 20.74K. Suplai beredar QDX adalah 77.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.55M.

Riwayat Harga Quidax Token (QDX) USD

Pantau perubahan harga Quidax Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00629-5.27%
60 Hari$ -0.02126-15.83%
90 Hari$ -0.01258-10.02%
Perubahan Harga Quidax Token Hari Ini

Hari ini, QDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Quidax Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00629 (-5.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Quidax Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, QDX terlihat mengalami perubahan $ -0.02126 (-15.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Quidax Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01258 (-10.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Quidax Token (QDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Quidax Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Quidax Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa QDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Quidax Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Quidax Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Quidax Token (USD)

Berapa nilai Quidax Token (QDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quidax Token (QDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quidax Token.

Cek prediksi harga Quidax Token sekarang!

Tokenomi Quidax Token (QDX)

Memahami tokenomi Quidax Token (QDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QDX sekarang!

Cara membeli Quidax Token (QDX)

Ingin mengetahui cara membeli Quidax Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Quidax Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

QDX ke Mata Uang Lokal

1 Quidax Token(QDX) ke VND
2,975.96335
1 Quidax Token(QDX) ke AUD
A$0.1741586
1 Quidax Token(QDX) ke GBP
0.0859484
1 Quidax Token(QDX) ke EUR
0.0972574
1 Quidax Token(QDX) ke USD
$0.11309
1 Quidax Token(QDX) ke MYR
RM0.4715853
1 Quidax Token(QDX) ke TRY
4.772398
1 Quidax Token(QDX) ke JPY
¥17.30277
1 Quidax Token(QDX) ke ARS
ARS$164.1354333
1 Quidax Token(QDX) ke RUB
9.1874316
1 Quidax Token(QDX) ke INR
10.0276903
1 Quidax Token(QDX) ke IDR
Rp1,884.8325794
1 Quidax Token(QDX) ke PHP
6.6802263
1 Quidax Token(QDX) ke EGP
￡E.5.349157
1 Quidax Token(QDX) ke BRL
R$0.6050315
1 Quidax Token(QDX) ke CAD
C$0.1594569
1 Quidax Token(QDX) ke BDT
13.7981109
1 Quidax Token(QDX) ke NGN
162.7184156
1 Quidax Token(QDX) ke COP
$433.2941569
1 Quidax Token(QDX) ke ZAR
R.1.9655042
1 Quidax Token(QDX) ke UAH
4.7565654
1 Quidax Token(QDX) ke TZS
T.Sh.277.86213
1 Quidax Token(QDX) ke VES
Bs25.67143
1 Quidax Token(QDX) ke CLP
$106.64387
1 Quidax Token(QDX) ke PKR
Rs31.9637576
1 Quidax Token(QDX) ke KZT
59.4887327
1 Quidax Token(QDX) ke THB
฿3.664116
1 Quidax Token(QDX) ke TWD
NT$3.5046591
1 Quidax Token(QDX) ke AED
د.إ0.4150403
1 Quidax Token(QDX) ke CHF
Fr0.090472
1 Quidax Token(QDX) ke HKD
HK$0.8787093
1 Quidax Token(QDX) ke AMD
֏43.245616
1 Quidax Token(QDX) ke MAD
.د.م1.051737
1 Quidax Token(QDX) ke MXN
$2.1012122
1 Quidax Token(QDX) ke SAR
ريال0.4240875
1 Quidax Token(QDX) ke ETB
Br17.4034201
1 Quidax Token(QDX) ke KES
KSh14.6044426
1 Quidax Token(QDX) ke JOD
د.أ0.08018081
1 Quidax Token(QDX) ke PLN
0.4161712
1 Quidax Token(QDX) ke RON
лв0.497596
1 Quidax Token(QDX) ke SEK
kr1.0834022
1 Quidax Token(QDX) ke BGN
лв0.1911221
1 Quidax Token(QDX) ke HUF
Ft37.8727101
1 Quidax Token(QDX) ke CZK
2.3850681
1 Quidax Token(QDX) ke KWD
د.ك0.03460554
1 Quidax Token(QDX) ke ILS
0.3698043
1 Quidax Token(QDX) ke BOB
Bs0.780321
1 Quidax Token(QDX) ke AZN
0.192253
1 Quidax Token(QDX) ke TJS
SM1.0426898
1 Quidax Token(QDX) ke GEL
0.3064739
1 Quidax Token(QDX) ke AOA
Kz103.6571631
1 Quidax Token(QDX) ke BHD
.د.ب0.04263493
1 Quidax Token(QDX) ke BMD
$0.11309
1 Quidax Token(QDX) ke DKK
kr0.7316923
1 Quidax Token(QDX) ke HNL
L2.9787906
1 Quidax Token(QDX) ke MUR
5.1953546
1 Quidax Token(QDX) ke NAD
$1.9643733
1 Quidax Token(QDX) ke NOK
kr1.1546489
1 Quidax Token(QDX) ke NZD
$0.2001693
1 Quidax Token(QDX) ke PAB
B/.0.11309
1 Quidax Token(QDX) ke PGK
K0.474978
1 Quidax Token(QDX) ke QAR
ر.ق0.4116476
1 Quidax Token(QDX) ke RSD
дин.11.4888131
1 Quidax Token(QDX) ke UZS
soʻm1,362.5298071
1 Quidax Token(QDX) ke ALL
L9.4825965
1 Quidax Token(QDX) ke ANG
ƒ0.2024311
1 Quidax Token(QDX) ke AWG
ƒ0.203562
1 Quidax Token(QDX) ke BBD
$0.22618
1 Quidax Token(QDX) ke BAM
KM0.1911221
1 Quidax Token(QDX) ke BIF
Fr333.50241
1 Quidax Token(QDX) ke BND
$0.147017
1 Quidax Token(QDX) ke BSD
$0.11309
1 Quidax Token(QDX) ke JMD
$18.1339815
1 Quidax Token(QDX) ke KHR
454.1762254
1 Quidax Token(QDX) ke KMF
Fr47.4978
1 Quidax Token(QDX) ke LAK
2,458.4782117
1 Quidax Token(QDX) ke LKR
රු34.4777483
1 Quidax Token(QDX) ke MDL
L1.92253
1 Quidax Token(QDX) ke MGA
Ar509.413905
1 Quidax Token(QDX) ke MOP
P0.90472
1 Quidax Token(QDX) ke MVR
1.741586
1 Quidax Token(QDX) ke MWK
MK196.3366799
1 Quidax Token(QDX) ke MZN
MT7.2321055
1 Quidax Token(QDX) ke NPR
रु16.024853
1 Quidax Token(QDX) ke PYG
802.03428
1 Quidax Token(QDX) ke RWF
Fr164.09359
1 Quidax Token(QDX) ke SBD
$0.9307307
1 Quidax Token(QDX) ke SCR
1.58326
1 Quidax Token(QDX) ke SRD
$4.353965
1 Quidax Token(QDX) ke SVC
$0.9884066
1 Quidax Token(QDX) ke SZL
L1.9632424
1 Quidax Token(QDX) ke TMT
m0.395815
1 Quidax Token(QDX) ke TND
د.ت0.33463331
1 Quidax Token(QDX) ke TTD
$0.7656193
1 Quidax Token(QDX) ke UGX
Sh395.36264
1 Quidax Token(QDX) ke XAF
Fr64.23512
1 Quidax Token(QDX) ke XCD
$0.305343
1 Quidax Token(QDX) ke XOF
Fr64.23512
1 Quidax Token(QDX) ke XPF
Fr11.64827
1 Quidax Token(QDX) ke BWP
P1.5210605
1 Quidax Token(QDX) ke BZD
$0.2273109
1 Quidax Token(QDX) ke CVE
$10.8385456
1 Quidax Token(QDX) ke DJF
Fr20.01693
1 Quidax Token(QDX) ke DOP
$7.2728179
1 Quidax Token(QDX) ke DZD
د.ج14.7559832
1 Quidax Token(QDX) ke FJD
$0.2578452
1 Quidax Token(QDX) ke GNF
Fr983.31755
1 Quidax Token(QDX) ke GTQ
Q0.8662694
1 Quidax Token(QDX) ke GYD
$23.6539044
1 Quidax Token(QDX) ke ISK
kr14.24934

Sumber Daya Quidax Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Quidax Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Quidax Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Quidax Token

Berapa nilai Quidax Token (QDX) hari ini?
Harga live QDX dalam USD adalah 0.11309 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QDX ke USD saat ini?
Harga QDX ke USD saat ini adalah $ 0.11309. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quidax Token?
Kapitalisasi pasar QDX adalah $ 8.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QDX?
Suplai beredar QDX adalah 77.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QDX?
QDX mencapai harga ATH sebesar 0.31904803258913017 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QDX?
QDX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan QDX?
Volume perdagangan 24 jam live QDX adalah $ 20.74K USD.
Akankah harga QDX naik lebih tinggi tahun ini?
QDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:09:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Quidax Token (QDX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator QDX ke USD

Jumlah

QDX
QDX
USD
USD

1 QDX = 0.11309 USD

Perdagangkan QDX

QDX/USDT
$0.11309
$0.11309$0.11309
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,528.82
$101,528.82$101,528.82

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.12
$3,321.12$3,321.12

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.39
$157.39$157.39

+0.94%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0138
$1.0138$1.0138

+18.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,528.82
$101,528.82$101,528.82

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.12
$3,321.12$3,321.12

+0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2161
$2.2161$2.2161

-0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.39
$157.39$157.39

+0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0136
$1.0136$1.0136

-0.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012300
$0.012300$0.012300

+1,130.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.290
$4.290$4.290

+329.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009016
$0.009016$0.009016

+322.49%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001731
$0.001731$0.001731

+59.09%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0796
$0.0796$0.0796

+59.20%