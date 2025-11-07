Apa yang dimaksud dengan Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Radicle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Radicle Berapa nilai Radicle (RAD) hari ini? Harga live RAD dalam USD adalah 0.4055 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RAD ke USD saat ini? $ 0.4055 . Cobalah Harga RAD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Radicle? Kapitalisasi pasar RAD adalah $ 20.91M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RAD? Suplai beredar RAD adalah 51.58M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RAD? RAD mencapai harga ATH sebesar 27.35201922 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RAD? RAD mencapai harga ATL 0.3320502834453486 USD . Berapa volume perdagangan RAD? Volume perdagangan 24 jam live RAD adalah $ 180.28K USD . Akankah harga RAD naik lebih tinggi tahun ini? RAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

