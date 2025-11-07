BursaDEX+
Harga live Radicle hari ini adalah 0.4055 USD. Lacak informasi harga aktual RAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RAD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Radicle(RAD)

$0.4055
+0.02%1D
Grafik Harga Live Radicle (RAD)
Informasi Harga Radicle (RAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4023
Low 24 Jam
$ 0.4261
High 24 Jam

$ 0.4023
$ 0.4261
$ 27.35201922
$ 0.3320502834453486
+0.42%

+0.02%

-10.59%

-10.59%

Harga aktual Radicle (RAD) adalah $ 0.4055. Selama 24 jam terakhir, RAD diperdagangkan antara low $ 0.4023 dan high $ 0.4261, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRAD adalah $ 27.35201922, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3320502834453486.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RAD telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, +0.02% selama 24 jam, dan -10.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Radicle (RAD)

No.759

$ 20.91M
$ 180.28K
$ 40.55M
51.58M
99,999,620
99,998,580
51.57%

ETH

Kapitalisasi Pasar Radicle saat ini adalah $ 20.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 180.28K. Suplai beredar RAD adalah 51.58M, dan total suplainya sebesar 99998580. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.55M.

Riwayat Harga Radicle (RAD) USD

Pantau perubahan harga Radicle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000081+0.02%
30 Days$ -0.2164-34.80%
60 Hari$ -0.2849-41.27%
90 Hari$ -0.2311-36.31%
Perubahan Harga Radicle Hari Ini

Hari ini, RAD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000081 (+0.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Radicle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2164 (-34.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Radicle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAD terlihat mengalami perubahan $ -0.2849 (-41.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Radicle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2311 (-36.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Radicle (RAD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Radicle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Radicle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RAD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Radicle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Radicle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Radicle (USD)

Berapa nilai Radicle (RAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Radicle (RAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radicle.

Cek prediksi harga Radicle sekarang!

Tokenomi Radicle (RAD)

Memahami tokenomi Radicle (RAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAD sekarang!

Cara membeli Radicle (RAD)

Ingin mengetahui cara membeli Radicle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Radicle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RAD ke Mata Uang Lokal

1 Radicle(RAD) ke VND
10,670.7325
1 Radicle(RAD) ke AUD
A$0.62447
1 Radicle(RAD) ke GBP
0.30818
1 Radicle(RAD) ke EUR
0.34873
1 Radicle(RAD) ke USD
$0.4055
1 Radicle(RAD) ke MYR
RM1.69499
1 Radicle(RAD) ke TRY
17.108045
1 Radicle(RAD) ke JPY
¥61.636
1 Radicle(RAD) ke ARS
ARS$588.530535
1 Radicle(RAD) ke RUB
32.938765
1 Radicle(RAD) ke INR
35.955685
1 Radicle(RAD) ke IDR
Rp6,758.33063
1 Radicle(RAD) ke PHP
23.93261
1 Radicle(RAD) ke EGP
￡E.19.176095
1 Radicle(RAD) ke BRL
R$2.16537
1 Radicle(RAD) ke CAD
C$0.571755
1 Radicle(RAD) ke BDT
49.475055
1 Radicle(RAD) ke NGN
583.44962
1 Radicle(RAD) ke COP
$1,553.636755
1 Radicle(RAD) ke ZAR
R.7.043535
1 Radicle(RAD) ke UAH
17.05533
1 Radicle(RAD) ke TZS
T.Sh.996.3135
1 Radicle(RAD) ke VES
Bs92.0485
1 Radicle(RAD) ke CLP
$382.3865
1 Radicle(RAD) ke PKR
Rs114.61052
1 Radicle(RAD) ke KZT
213.305165
1 Radicle(RAD) ke THB
฿13.1382
1 Radicle(RAD) ke TWD
NT$12.566445
1 Radicle(RAD) ke AED
د.إ1.488185
1 Radicle(RAD) ke CHF
Fr0.3244
1 Radicle(RAD) ke HKD
HK$3.150735
1 Radicle(RAD) ke AMD
֏155.0632
1 Radicle(RAD) ke MAD
.د.م3.77115
1 Radicle(RAD) ke MXN
$7.530135
1 Radicle(RAD) ke SAR
ريال1.520625
1 Radicle(RAD) ke ETB
Br62.402395
1 Radicle(RAD) ke KES
KSh52.37438
1 Radicle(RAD) ke JOD
د.أ0.2874995
1 Radicle(RAD) ke PLN
1.488185
1 Radicle(RAD) ke RON
лв1.7842
1 Radicle(RAD) ke SEK
kr3.87658
1 Radicle(RAD) ke BGN
лв0.685295
1 Radicle(RAD) ke HUF
Ft135.570815
1 Radicle(RAD) ke CZK
8.543885
1 Radicle(RAD) ke KWD
د.ك0.124083
1 Radicle(RAD) ke ILS
1.325985
1 Radicle(RAD) ke BOB
Bs2.79795
1 Radicle(RAD) ke AZN
0.68935
1 Radicle(RAD) ke TJS
SM3.73871
1 Radicle(RAD) ke GEL
1.098905
1 Radicle(RAD) ke AOA
Kz371.677245
1 Radicle(RAD) ke BHD
.د.ب0.152468
1 Radicle(RAD) ke BMD
$0.4055
1 Radicle(RAD) ke DKK
kr2.61953
1 Radicle(RAD) ke HNL
L10.68087
1 Radicle(RAD) ke MUR
18.653
1 Radicle(RAD) ke NAD
$7.043535
1 Radicle(RAD) ke NOK
kr4.132045
1 Radicle(RAD) ke NZD
$0.717735
1 Radicle(RAD) ke PAB
B/.0.4055
1 Radicle(RAD) ke PGK
K1.7031
1 Radicle(RAD) ke QAR
ر.ق1.47602
1 Radicle(RAD) ke RSD
дин.41.154195
1 Radicle(RAD) ke UZS
soʻm4,885.541045
1 Radicle(RAD) ke ALL
L34.001175
1 Radicle(RAD) ke ANG
ƒ0.725845
1 Radicle(RAD) ke AWG
ƒ0.7299
1 Radicle(RAD) ke BBD
$0.811
1 Radicle(RAD) ke BAM
KM0.685295
1 Radicle(RAD) ke BIF
Fr1,195.8195
1 Radicle(RAD) ke BND
$0.52715
1 Radicle(RAD) ke BSD
$0.4055
1 Radicle(RAD) ke JMD
$65.021925
1 Radicle(RAD) ke KHR
1,628.51233
1 Radicle(RAD) ke KMF
Fr170.31
1 Radicle(RAD) ke LAK
8,815.217215
1 Radicle(RAD) ke LKR
රු123.624785
1 Radicle(RAD) ke MDL
L6.8935
1 Radicle(RAD) ke MGA
Ar1,826.57475
1 Radicle(RAD) ke MOP
P3.244
1 Radicle(RAD) ke MVR
6.2447
1 Radicle(RAD) ke MWK
MK703.992605
1 Radicle(RAD) ke MZN
MT25.931725
1 Radicle(RAD) ke NPR
रु57.45935
1 Radicle(RAD) ke PYG
2,875.806
1 Radicle(RAD) ke RWF
Fr588.3805
1 Radicle(RAD) ke SBD
$3.337265
1 Radicle(RAD) ke SCR
6.102775
1 Radicle(RAD) ke SRD
$15.61175
1 Radicle(RAD) ke SVC
$3.54407
1 Radicle(RAD) ke SZL
L7.03948
1 Radicle(RAD) ke TMT
m1.41925
1 Radicle(RAD) ke TND
د.ت1.1998745
1 Radicle(RAD) ke TTD
$2.745235
1 Radicle(RAD) ke UGX
Sh1,417.628
1 Radicle(RAD) ke XAF
Fr229.9185
1 Radicle(RAD) ke XCD
$1.09485
1 Radicle(RAD) ke XOF
Fr229.9185
1 Radicle(RAD) ke XPF
Fr41.7665
1 Radicle(RAD) ke BWP
P5.453975
1 Radicle(RAD) ke BZD
$0.815055
1 Radicle(RAD) ke CVE
$38.86312
1 Radicle(RAD) ke DJF
Fr71.7735
1 Radicle(RAD) ke DOP
$26.077705
1 Radicle(RAD) ke DZD
د.ج52.94208
1 Radicle(RAD) ke FJD
$0.92454
1 Radicle(RAD) ke GNF
Fr3,525.8225
1 Radicle(RAD) ke GTQ
Q3.10613
1 Radicle(RAD) ke GYD
$84.81438
1 Radicle(RAD) ke ISK
kr51.093

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Radicle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Radicle
Explorer Blok

Whitepaper
Situs Web Resmi Radicle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Radicle

Berapa nilai Radicle (RAD) hari ini?
Harga live RAD dalam USD adalah 0.4055 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RAD ke USD saat ini?
Harga RAD ke USD saat ini adalah $ 0.4055. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Radicle?
Kapitalisasi pasar RAD adalah $ 20.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RAD?
Suplai beredar RAD adalah 51.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RAD?
RAD mencapai harga ATH sebesar 27.35201922 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RAD?
RAD mencapai harga ATL 0.3320502834453486 USD.
Berapa volume perdagangan RAD?
Volume perdagangan 24 jam live RAD adalah $ 180.28K USD.
Akankah harga RAD naik lebih tinggi tahun ini?
RAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Radicle (RAD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

